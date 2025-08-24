Israelul lansează zeci de atacuri aeriene asupra Yemenului. Au fost lovite mai multe ținte, printre care palatul prezidențial din Sana’a

Forțele aeriene israeliene au lansat peste 30 de atacuri aeriene în doar 15 minute asupra capitalei Sana’a din Yemen, vizând palatul prezidențial.

Un nou conflict escaladează în Orientul Mijlociu. Yemenul este bombardat de rachete israeliene

Forțele Aeriene Israeliene au desfășurat o serie de atacuri aeriene intense asupra capitalei Sana’a. În doar 15 minute, ținte strategice precum palatul prezidențial, centrale electrice, baze de rachete și oficiali importanți Houthi au fost lovite.

Operațiunea marchează o ripostă directă la atacurile recente cu rachete și drone îndreptate împotriva Israelului.

Autoritățile locale și organizațiile internaționale monitorizează acum situația, în așteptarea primelor informații privind pagubele și victimele.

→ Imaginea 1/2: Rachetele israeliene au devastat totul în calea lor / Sursa foto: X

Imagini șocante vin din Yemen unde forțele aeriene israeliene lansează atacuri puternice

Rețele de socializare s-au umplu imediat cu imagini video și fotografii șocante care surprind explozii puternice în capitala Yemenului, dar și incendiile de după care lasă coloane uriașe de fum în urmă.

Imaginile arată cartiere întregi din capitala Yemenului care s-au umplut de flăcări.

Nu sunt primele atacuri ale forțelor aeriene israeliene în Yemen

În iulie, Israelul a efectuat primele atacuri împotriva unor obiective ale rebelilor houthi din Yemen de la armistițiul israeliano-iranian, atacând trei porturi și o centrală electrică în noaptea de duminică spre luni, relatează CNN.

Atacurile au loc după ce cel puțin trei rachete balistice houthi au fost lansate asupra Israelului după armistițiu, potrivit Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), inclusiv o rachetă care a fost interceptată.