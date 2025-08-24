search
Românii din străinătate vor plăti din nou taxe, după 8 ani în care au fost scutiți

0
0
Publicat:

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) vrea să reintroducă o serie de taxe pentru românii care locuiesc în diaspora și au nevoie de servicii consulare. 

Litere care formează cuvântul Taxes puse pe fișicuri de monede
Românii din diaspora vor plăti din nou taxe consulare. Foto arhivă

MAE vrea să modifice legea 198/2008 pentru serviciile consulare, prin reintroducerea unor noi taxe care au fost eliminate în 2017.

Directoarea generală pentru departamentul consular din MAE, Oana Darie, a explicat, într-un briefing de presă organizat vineri, ce taxe propune Ministerul să fie reintroduse:

Reintroducerea taxelor pentru documente de călătorie (55 euro), cu excepția cazului în care pașaportul sau cartea de identitate au fost furate;

Pentru vize: pentru cele de lungă ședere: majorare la 200 euro de la 120 de euro;

Servicii notariale: redusă taxa de la 30 la 20 de euro pentru traduceri și creșterea taxei pentru legalizarea traducerii realizate de la 20 la 30 de euro;

Taxele pentru serviciile pentru stare civilă au fost eliminate.

Proiectul de asigurare a gratuității serviciilor consulare esențiale și reintroducerea taxelor consulare pentru anumite categorii de servicii consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate va fi publicat în transparență decizională pe site-ul MAE.

Dacă ne raportăm la serviciile prestate în anul 2024, încasările pe noile taxe ar fi fost în cuantum de 39.850.523 de euro din care aproximativ 18 milioane ar reprezenta taxe colectate din vize de lungă ședere, iar, în mod logic, 9 milioane ar fi revenit la bugetul MAE. Pe locul al doilea ar fi fost taxele colectate din actele notariale. Dacă ne raportăm la serviciile prestate în primele șapte luni ale anului în curs, respectiv 530.959 de servicii, încasările cu noile taxe ar fi fost în suma de 22.685.501 euro, din care 10 milioane ar fi reprezentat taxele colectate din vize de lungă ședere, respectiv 5 milioane ar fi revenit la bugetul MAE”, a evidențiat directoarea Departamentului Consular, Oana Darie.

Potrivit acesteia, proiectul propus specifică introducerea taxelor consulare pentru următoarele categorii de servicii: documente de călătorie (taxa majorată la 55 de euro strict pentru titlul de călătorie, cu excepția cazului în care documentul a fost furat), vize de lungă ședere (200 de euro), servicii notariale (a fost modificată taxa pentru traducere la 20 de euro pe pagină și legalizarea, la 30 de euro).

Pentru alte servicii au fost introduse taxe aplicabile la nivelul anului 2017.

Taxele care privesc certificate de naștere, căsătorie, deces, respectiv oficierea căsătoriei la misiunea diplomatică sunt eliminate în proiect.

Proiectul modifică și taxa de urgență pentru serviciile prestate la ghișeu în aceeași zi, iar ea nu se aplică la consulatele itinerante.

Secretarul general al MAE a menționat că, în ultimii opt ani, cele mai multe servicii consulare au fost prestate cu titlu gratuit.

În cazul în care proiectul este adoptat, prevederile vor fi aplicate de la 1 ianuarie anul viitor.

