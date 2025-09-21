search
22 septembrie, ziua în care președintele Abraham Lincoln a semnat Proclamația prin care a eliberat toți sclavii

Publicat:

Pe 22 septembrie 1857 s-a scufundat nava rusească „Lefort", găsită după un secol și jumătate de la tragedie. Cinci ani mai târziu, președintele american Abraham Lincoln a emis Proclamația de emancipare, prin care a decretat eliberarea sclavilor negri. 22 septembrie este și ziua în care s-au născut fizicianul Michael Faraday, scrimera Ana Pascu și cântărețul de operă Andrea Bocelli.

Proclamația de Emancipare emisă de Abraham Lincoln /Francis Bicknell Carpenter. FOTO Wikipedia
Proclamația de Emancipare emisă de Abraham Lincoln /Francis Bicknell Carpenter. FOTO Wikipedia

22 septembrie 1857: scufundarea navei rusești „Lefort", cu peste 800 de oameni la bord

O furtună puternică face ca nava rusească militară cu pânze „Lefort", cu 826 de oameni la bord, să ajungă pe fundul apelor Golfului Finic din Marea Baltică, potrivit Wikipedia.

Nava fost descoperită un secol și jumătate mai târziu, la 4 mai 2013 între insulele Gogland și Bolshoy Tyuters.

22 septembrie 1862: președintele american Abraham Lincoln a emis Proclamația de Emancipare

Președintele Statelor Unite Abraham Lincoln a emis Proclamația de emancipare.

Proclamația a constat, de fapt, în două decrete emise de Lincoln  în timpul războiului civil american. Cel dintâi, emis la 22 septembrie 1862, a declarat liberi toți sclavii din toate statele Confederației care nu aveau să treacă sub controlul Uniunii până la 1 ianuarie 1863. Cel de-al doilea decret, emis la 1 ianuarie 1863, a numit statele în care este valabil.

Reproducere a Proclamaţiei / National Underground Railroad Freedom Center. FOTO Wikipedia
Reproducere a Proclamaţiei / National Underground Railroad Freedom Center. FOTO Wikipedia

Proclamația de emancipare a fost atacată la acea vreme pentru că elibera doar sclavii asupra căror Uniunea nu avea putere. În practică, proclamația a însemnat un angajament al Uniunii de a desființa sclavia, decizie controversată în Nord. Lincoln a emis decretul din poziția sa de „Comandant Suprem al Forțelor Armate” conform articolului II, secțiunea 2 din Constituția Statelor Unite.

Proclamația de emancipare nu a eliberat niciun sclav din statele de graniță (Kentucky, Missouri, Maryland, Delaware, și Virginia de Vest), sau din statele sau porțiunile de state din Sud care se aflau sub controlul Uniunii. I-a afectat direct, la început, doar pe acei sclavi care fugiseră din Sud și trecuseră în Uniune. Aflând vestea Proclamației, și alți sclavi au fugit dincolo de liniile unioniste pe măsură ce armata Nordului avansa spre sud. În vreme ce armatele Uniunii au ocupat Confederația, mii de sclavi erau eliberați în fiecare zi până când aproape toți (aproximativ 4 milioane, conform recensământului din 1860 au devenit liberi până în iulie 1865.

Aboliționiștii erau îngrijorați de faptul că Proclamația ar fi fost doar o măsură luată pe timpul războiului, și că nu avea puterea de a pune capăt sclaviei. mai multe state sclavagiste au adoptat legi de interzicere a sclaviei

Cu toate acestea, sclavia a continuat să existe până când a fost desființată prin ratificarea Amendamentului al 13-lea la 18 decembrie 1865.â

22 septembrie 1791: s-a născut Michael Faraday, fizician și chimist britanic

Michael Faraday a făcut cercetări notabile în fizică, cu privire la cunoașterea electromagnetismului și dezvoltarea aplicațiilor acestuia, potrivit Wikipedia.

În anul 1831 a descoperit inducția electromagnetică, reușind să realizeze conversia electromecanică a energiei și să enunțe Legea inducției electromagnetice.

După o serie de experimentări Faraday a arătat că electricitatea se obține prin inducție, prin frecare, pe cale chimică sau termoelectrică.

Michael Faraday, lucrare de Thomas Phillips. FOTO Wikipedia
Michael Faraday, lucrare de Thomas Phillips. FOTO Wikipedia

Primele cercetări în domeniul chimiei au dus la descoperirea benzenului în gudronul din huilă, cu ajutorul unui aparat conceput de el.

Faraday a introdus termenii de ion, catod, anod, anion, cation, echivalent electrochimic. De asemeni studiind proprietățile magnetice ale substanțelor, a introdus și termenii de diamagnetism și paramagnetism.

A elaborat teoria electrizării prin influență și principiul ecranului electrostatic (sau cușca lui Faraday), enunțând astfel legea conservării sarcinii electrice (1843).

În 1846 a arătat că energia electrostatică este localizată în dielectrici.

Ca prețuire a cercetărilor sale și a contribuției sale în fizică, denumirea unității de capacitate se numește „Farad", iar numărul care exprimă cantitatea de electricitate necesară depunerii prin electroliză a unui atom-gram dintr-un element poartă numele de „constanta lui Faraday".

Michael Faraday a murit în 1867.

22 septembrie 1929: s-a născut regizorul Dinu Cocea

Dinu Cocea  s-a născut în comuna Periș, județul Ilfov. A căzut în dizgrația regimului Ceaușescu din pricina proiectului de film „Pe apa sâmbetei”, în care prezenta povestea unui baraj prost realizat pe Argeș.

Ulterior, Cocea a fost interzis, iar în cele din urmă a decis să plece din țară în 1986, stabilindu-se la Paris. 

Celebrul regizor a semnat regia următoarelor filme: „Iancu Jianu Haiducul”, „Iancu Jianu zapciul”, „Ecaterina Teodoroiu”, „Stejar – Extrema urgenţă”, „Paraşutiştii”, „Zestrea domniţei Ralu”, „Haiducii lui Şaptecai”, „Săptămâna nebunilor”, „Răpirea fecioarelor”, „Răzbunarea haiducilor” şi „Haiducii”.

Dinu Cocea a murit la 26 decembrie 2013. 

Regizorul Dinu Cocea, Dumitru Gaiță și operatorul Marian Stanciu. FOTO Studiourile Buftea
Regizorul Dinu Cocea, Dumitru Gaiță și operatorul Marian Stanciu. FOTO Studiourile Buftea
22 septembrie 1944: s-a născut scrimera Ana Pascu 

Născută la București, Ana Pascu a reprezentat România la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice şi a cucerit două medalii de bronz. Din anul 1982 și până în 2013 s-a aflat la cârma Federației Române de Scrimă, iar din anul 2004 a ocupat funcția de vicepreședinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. 

În plus, a fost și vicepreședinte al Federaţiei Internaţionale de Scrimă.   

Fosta mare scrimeră a murit la 6 aprilie 2022. 

22 septembrie 1958: s-a născut tenorul cântărețul de operă Andrea Bocelli

Celebrul tenor s-a născut în comuna Lajatico, Pisa, Italia. Și-a petrecut copilăria în ținutul Toscanei. Andrea Bocelli este cunoscut, în special, pentru melodiile „Vivo per lei/ Trăiesc pentru ea”, „La voce del silenzio/Vocea tăcerii” şi „Con te partiró/Voi pleca cu tine”. 

Avea doar şase ani când a început să ia lecții de pian. Ulterior, și-a îndreptat atenția spre flaut și saxofon. 

Andrea Bocelli a fost descoperit de Luciano Pavarotti, iar apoi a cunoscut succesul: a devenit unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni italieni și cântăreți de muzică clasică din întreaga lume. 

22 septembrie 1968: s-a născut politicianul Mihai Răzvan Ungureanu 

Mihai Răzvan Ungureanu s-a născut la Iași, unde a şi urmat cursurile Facultății de Istorie-Filosofie din cadrul Universității „Al. I. Cuza”.

A fost ministru de Externe în perioada 2004-2007, iar apoi s-a aflat la cârma Serviciului de Informații Externe al României (între 2007-2012 și 2015-2016). 

Ungureanu a fost prim-ministru al României din luna februarie a anului 2012 și până în luna mai a aceluiași an. 

22 septembrie 2013: atac sângeros la o biserică din Peshawar, Pakistan

În urmă cu 12 ani a avut loc un dublu atentat sinucigaș săvârșit în fața unei biserici creștine situate în orașul pakistanez Peshawar. 

Cel puţin 75 de persoane au murit, iar alte peste 100 s-au ales cu răni. 

Atacul a avut loc în timp ce credincioșii ieșeau din biserică după ce fuseseră prezenți la slujbă. 

22 septembrie 2023: a murit fostul președinte italian Giorgio Napolitano

Giorgio Napolitano, născut la 29 iunie 1925, la Napoli, a ocupat funcția de președinte al Franței în perioada 2006-2015.

Napolitano, care a fost numit senator pe viață, a fost un susținător al apărării Constituției, un atent reformator și un garant al stabilității Italiei. 

A fost ministru de Interne din anul 1996 și până în 1998. A luptat împotriva fasciștilor italieni și a ocupanților naziști în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

La finele războiului, s-a înscris în Partidul Comunist Italian și, în 1953, a fost ales în Parlament.

La momentul decesului său, în 2023, Napolitano era singurul fost președinte italian în viață, precum și cel mai longeviv președinte dintre toți.

Istoria zilei

