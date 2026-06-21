22 iunie, ziua când s-a născut scriitorul Konrad Bercovici. O viață de poveste: Din mahalele Brăilei până în America, la prietenia și apoi procesul cu Charlie Chaplin

Ziua de 22 iunie aduce în atenţie, de-a lungul timpului, momente care au marcat cultura și istoria precum nașterea, la Brăila, a scriitorului american Konrad Bercovici sau dispariția Mariei Tănase, vocea inegalabilă a muzicii românești de petrecere.

1881: S-a născut, la Brăila, scriitorul american Konrad Bercovici

Deși astăzi este mai puțin cunoscut în România, Konrad Bercovici a fost o figură importantă în America interbelică, une a fost apreciat ca jurnalist de investigație, scenarist la Hollywood și cunoscut ca un prieten apropiat al unor personalități mari, precum Charlie Chaplin.

Puţini îşi mai amintesc însă că el s-a născut în 1881 la Brăila, într-o familie de evrei nepracticanți, într-un oraș port în care viața însemna, aproape inevitabil, amestec de limbi, oameni și obiceiuri. Tatăl său era negustor de vite și cai și, prin natura meseriei, ajungea des să aibă legături comerciale cu comunitatea romă din zonă. Din acest motiv, Konrad Bercovici a crescut încă de mic într-un mediu în care contactul dintre culturi nu era ceva ieșit din comun, ci parte din viaţa de zi cu zi.

În casă se vorbeau mai multe limbi - română, germană, franceză, greacă - iar el le-a auzit și le-a învățat firesc, fără o metodă anume. În amintirile sale revine adesea figura unei doici rome, Mama Tinka, cea care l-a crescut și de la care spune că a prins nu doar câteva cuvinte, ci și anumite obiceiuri și semne tradiționale ale acestei comunităţi.

În biografia sa, Konrad Bercovici vorbește despre violențe și pogromuri care au afectat comunitățile evreiești și rome din regiune pe vremea când era copil. De altfel, tatăl său a fost grav rănit în timpul unui astfel de episod, când a încercat să oprească jefuirea unui magazin, iar de atunci sănătatea lui s-a deteriorat, iar în final a murit când Konrad avea 11 ani.

După moartea tatălui lucrurile s-au complicat şi familia sa a trecut prin alte perioade de tensiune și nesiguranță. Fratele mai mare a plecat la un moment dat în Palestina, cu intenția de a-i aduce ulterior și pe ceilalți membri ai familiei, dar după ce a fost rănit într-un conflict local, și-a schimbat planurile și a plecat mai departe, în Australia.

Rămas în România, Konrad Bercovici a luat în din copilărie contact cu munca dură şi cu ideile sociale ale vremii. La 15 ani era deja implicat într-un club al muncitorilor din Brăila, unde avea acces la bibliotecă și la tot felul de lecturi. În același timp muncea ca ucenic la o firmă de utilaje agricole și a început să studieze muzica, după ce a reuşit să-şi cumpere o vioară și să ia lecţii de la un dirijor local.

Plecarea din ţară

A fost și o perioadă în care s-a implicat în proteste împotriva pogromurilor. A împărțit manifeste, a fost reținut de poliție, iar aceste episoade au dus la pierderea locului de muncă. Curând, familia a fost pusă într-o situație dificilă și a primit ordin să părăsească România într-un termen scurt.

A plecat spre Anvers, apoi a ajuns la Bruxelles și, în cele din urmă, la Paris, unde, împreună cu restul familiei, a încercat să se descurce cu foarte puține resurse. Pentru Konrad, Parisul a însemnat continuarea studiilor de muzică, dar și o viață împărțită între artă și muncă grea.

Lucra în fabrică şi a fost a fost vopsitor la Turnul Eiffel, comis-voiajor, ajutor de constructor, în timp ce își continua formarea muzicală și intra în contact cu cercuri intelectuale importante ale vremii. A ajuns să îi întâlnească sau să îi audă pe Anatole France, Jean Jaurès, Henri Bergson și Piotr Kropotkin, într-un context în care situaţia lui financiară rămânea în continuare una instabilă.

După moartea mamei sale, a trecut printr-o altă schimbare majoră. S-a căsătorit foarte tânăr, la 19 ani, cu Naomi Librescu, o sculptoriță româncă stabilită la Paris, iar la scurt timp a plecat mai departe, de această dată spre Statele Unite, împreună cu soția și copilul născut între timp.

Începuturile în New York

La New York, începutul a fost din nou dificil. A lucrat unde a găsit: în fabrici, la deszăpezire, la spălat geamuri, pe șantiere, la nituirea podului Brooklyn, chiar și în mine de fier, încercând în acelaşi timp să rămână aproape de muzică, dând lecții de pian și cântând la orgă în cinematografe, pentru a-și asigura traiul.

Cu timpul, a reușit să se apropie de mediul academic și a predat armonie, mai întâi la Jamestown, apoi la Montreal. A lucrat la un dicționar ebraic-englez și, după 1917, s-a întors la New York, unde a început să se impună ca jurnalist și scriitor.

Prietenia şi apoi ruptura de Charles Chaplin

Charlie Chaplin a apărut în viața lui Konrad Bercovici într-un moment în care acesta deja își croise drumul prin mai multe orașe și meserii. S-au cunoscut în 1917, într-un restaurant al lui Joseph Moskowitz din New York, frecventat de artiști și muzicieni, şi între cei doi s-a legat o relație apropiată, construită pe discuții despre muzică, literatură și, mai târziu, despre film, potrivit Wikipedia.

În a doua jumătate a anilor ’30, Charlie Chaplin a început să discute cu Konrad Bercovici despre o idee care îl preocupa de mai mult timp: realizarea unui film inspirat din viața comunităților de romi nomazi din Europa de Est. Subiectul îl interesa de mult, iar discuțiile dintre cei doi au început să se adâncească în direcția aceasta, cu schițe de scenarii și idei care circulau între ei.

Din relatările lui Bercovici, Charlie Chaplin i-ar fi cerut în repetate rânduri variante de poveste, pe care le-ar fi respins una după alta, fără să ajungă la ceva concret. La un moment dat, scriitorul i-ar fi propus o altă direcție: povestea unui frizer evreu din Germania, cu o înfățișare asemănătoare lui Adolf Hitler, prins într-un șir de situații absurde, marcate de abuzuri și umilințe antisemite. În această schiță apăreau și idei mai neobișnuite, cum ar fi un discurs parodic într-o limbă inventată sau un moment de dans cu un glob pământesc, elemente care aveau să fie asociate mai târziu cu filmul „The Great Dictator”.

Charlie Chaplin ar fi privit inițial proiectul cu rezervă, considerând că momentul politic nu era potrivit pentru o satiră directă la adresa Germaniei naziste. Totuși, potrivit lui Bercovici, ideea nu ar fi fost abandonată complet, ci reluată câțiva ani mai târziu într-o formă finală, fără implicarea sa.

După război, tensiunile dintre cei doi au ajuns în fața instanței. În 1947, Bercovici l-a dat în judecată pe Charlie Chaplin, acuzându-l că i-ar fi folosit ideile și cerând despăgubiri de 500.000 de dolari.

Procesul nu a ajuns la o decizie finală în instanță, ci s-a încheiat printr-o înțelegere. Charlie Chaplin a acceptat să plătească 90.000 de dolari, la care s-au adăugat cheltuieli de judecată, iar în schimb Bercovici a semnat un document prin care îl recunoștea pe Chaplin ca unic autor al scenariului și îi ceda drepturile asupra acestuia, precum și asupra altor două proiecte proprii.

Ulterior, avocatul lui Konrad Bercovici, Louis Nizer, a descris cazul într-o carte, în care a susținut că între cei doi au existat întâlniri repetate în care Charlie Chaplin ar fi ascultat ideile de scenariu. În sprijinul acestei versiuni era invocat și un martor, baritonul rus Kushnevitz, care ar fi confirmat că a asistat la unele dintre aceste discuții.

Alte controverse

Numele lui Konrad Bercovici a apărut și în alte contexte controversate. În 1931, el a publicat în revista „Liberty” o serie de articole critice la adresa României, texte care au stârnit reacții dure în presa de la București și în comunitățile românești din America. Ziarul „Cuvântul” a relatat că aceste articole au surprins mulți cititori, mai ales că autorul fusese considerat până atunci „un prieten” al ţării sale natale.

În New York, un club literar românesc a organizat o ședință în care membrii au condamnat public textele și au trimis o scrisoare de protest către redacția revistei, acuzând formulările folosite și tonul lor. La scurt timp, presa americană a relatat și un incident în care Bercovici ar fi fost agresat de persoane necunoscute.

Scriitorul american s-a stins din viaţă la 27 decembrie 1961, în New York.

1902: S-a născut matematicianul român Alexandru Ghika

Alexandru Ghika s-a născut la 22 iunie 1902, la București, și avea să devină una dintre figurile importante ale matematicii românești din prima jumătate a secolului XX. Profesor universitar și cercetător, este considerat întemeietorul școlii românești de analiză funcțională.

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Format în tradiția școlii matematice inițiate de Gheorghe Țițeica, Dimitrie Pompeiu și Traian Lalescu, Ghika a dus mai departe direcțiile deschise de aceștia, aducând contribuții proprii consistente în domeniu, potrivit Wikipedia.

În lucrările sale a introdus concepte noi în analiza funcțională, precum funcțiile cvasianalitice generalizate, paronorma sau structuri topologice complexe, unele dintre ele intrând ulterior în literatura științifică internațională.

Un rol important l-a avut și în formarea învățământului matematic din România, fiind printre primii care au introdus studiul analizei funcționale, disciplină aflată atunci la începuturi inclusiv pe plan mondial.

1911: Încoronarea lui George al V-lea, primul monarh al Casei de Windsor

În 1911, George al V-lea a fost încoronat rege al Marii Britanii, devenind primul monarh al Casei de Windsor, după transformarea denumirii vechii dinastii Saxa-Coburg-Gotha.

Fiul lui Eduard al VII-lea, George al V-lea a urcat pe tron în 1910 și a rămas rege până la moartea sa, în 1936, fiind și împărat al Indiei și rege al Statului Liber Irlandez, într-o perioadă în care Imperiul Britanic trecea prin schimbări majore.

1913: A murit poetul român Ștefan Octavian Iosif

Ștefan Octavian Iosif, născut în 1875 la Brașov, a fost poet și traducător și una dintre vocile literare importante de la începutul secolului XX. A fost, de asemenea, membru fondator al Societății Scriitorilor Români și apropiat al cercurilor literare ale vremii.

A debutat editorial în 1897 cu volumul „Versuri”, urmat de o serie de volume de poezie și colaborări cu Dimitrie Anghel, alături de care a semnat mai multe lucrări. A activat și în presă, colaborând la reviste culturale importante precum „Sămănătorul”, „Viața Românească” sau „Convorbiri literare”.

S-a stins din viață la 22 iunie 1913, la Spitalul Colțea din București.

1941: Operațiunile militare pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei de Nord

În noaptea de 21 spre 22 iunie 1941, Armata Română a declanșat operațiunile militare pentru recucerirea Basarabiei și a Bucovinei de Nord, teritorii intrate sub administrație sovietică în 1940.

Acțiunea a avut loc în contextul participării României la campania militară de pe Frontul de Est, alături de Germania, în cadrul celui de-Al Doilea Război Mondial.

1949: S-a născut celebra actriţă americană Meryl Streep

Mary Louise Streep s-a născut la 22 iunie 1949, în New Jersey, și avea să devină una dintre cele mai apreciate actrițe ale cinematografiei mondiale.

De-a lungul carierei, Meryl Streep a adunat un număr impresionant de nominalizări și premii, fiind recompensată de trei ori cu Oscar pentru roluri care au rămas în memoria publicului, precum „Kramer contra Kramer”, „Alegerea Sofiei” și „The Iron Lady”.

Este cunoscută pentru modul în care își construiește personajele, pentru versatilitatea interpretativă și pentru ușurința cu care adoptă accente și registre diferite, fiind considerată una dintre cele mai importante actrițe ale generației sale.

1961: A murit Maria a Iugoslaviei, principesă română devenită regină

Principesa Maria a României, cunoscută și ca Maria a Iugoslaviei, fiica regelui Ferdinand, a avut o viață legată de mai multe familii regale europene.

S-a căsătorit în 1922 cu regele Alexandru I al Iugoslaviei, devenind regină și într-o perioadă complicată din punct de vedere politic. După asasinarea soțului său, a rămas o figură importantă a familiei regale, într-un context marcat de schimbările dramatice din Europa de Est după Al Doilea Război Mondial.

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A murit la 22 iunie 1961, la Londra.

1963: A murit Mariei Tănase, „pasărea măiastră” a cântecului românesc

Maria Tănase s-a născut în 1913 la București și a devenit una dintre cele mai puternice și inconfundabile voci ale muzicii românești.

A a vut un repertoriu extrem de variat, de la doine și cântece lăutărești până la melodii de petrecere și romanțe, reușind să impună un stil interpretativ personal, intens și ușor de recunoscut.

S-a stins din viață la 22 iunie 1963, la Spitalul Fundeni, lăsând în urmă o moștenire muzicală care continuă să influențeze generații întregi.

1987: Moartea celebrului Fred Astaire

Fred Astaire a fost unul dintre marii dansatori și actori ai secolului XX, cunoscut pentru eleganța și naturalețea stilului său.

A devenit celebru prin filmele muzicale de la Hollywood și a rămas o figură emblematică a cinematografiei clasice, chiar și după retragerea treptată din dansul pe marele ecran.

A murit în 1987, în urma unei pneumonii, încheind o carieră considerată definitorie pentru istoria dansului în film.

2022: David Popovicia devenit cel mai tânăr campion mondial la 100 m liber

Pe 22 iunie 2022, la Budapesta, înotătorul român David Popovici a câștigat titlul mondial la 100 de metri liber, devenind cel mai tânăr campion al probei la nivel de seniori.

Performanța a venit la doar două zile după ce obținuse aurul și la 200 de metri liber, confirmând o ascensiune spectaculoasă în natația mondială și consacrându-l drept una dintre marile speranțe ale sportului românesc.