Cum a fost furat trupul lui Charlie Chaplin cu tot cu sicriul de 135 kg. După ce au fost prinși, hoții nu-și mai aminteau unde l-au ascuns

Marele actor de comedie Charlie Chaplin a murit la 25 decembrie 1977, în Elveția, însă puțini știu că, un an mai târziu, doi bărbați i-au furat sicriul din cimitir și au cerut familiei bani pentru a-l returna, fiind ulterior prinși și condamnați pentru profanare de morminte și șantaj.

Charlie Chaplin, care a murit la 88 de ani, a fost înmormântat în cimitirul din Corsier-sur-Vevey, aproape de vila în care locuise timp de mai multe decenii, scrie Swiss History Blog.

Odihna veșnică a actorului nu a durat mult, deoarece, în noaptea de 1 spre 2 martie 1978, doi bărbați din Bulgaria și Polonia au intrat în cimitir și au furat sicriul de 135 de kilograme, în speranța că se vor îmbogăți rapid.

Cei doi, unul de 24 de ani, celălalt de 38, visau să-și deschidă propriul atelier auto. Astfel, au încărcat sicriul într-o mașină break și au fugit spre un câmp din apropierea satului Noville, unde au săpat o groapă mare și l-au ascuns.

În presă se specula că Chaplin ar fi urmat să fie reînhumat în Anglia, așa cum își dorise cândva, sau că jaful ar fi fost comis de colecționari de suveniruri.

În cele din urmă, răpitorii au rupt tăcerea și au cerut familiei lui Chaplin 600.000 de dolari pentru returnarea sicriului.

Pentru a dovedi că ei sunt adevărații autori, răpitorii au trimis o fotografie cu sicriul ascuns într-un câmp.

Aceasta a fost prima pistă importantă pentru poliție. Văduva lui Chaplin, Oona O'Neill Chaplin, a simulat negocieri, în timp ce anchetatorii interceptau apelurile și urmăreau cabinele telefonice folosite de suspecți în zona Lausanne. După monitorizarea a aproximativ 200 de cabine, poliția a reușit să-i identifice și să-i aresteze la 76 de zile după furt.

Cu toate acestea, răpitorii nu și-au mai amintit locul exact unde ascunseseră sicriul, iar poliția a fost nevoită să folosească detectoare de metale pentru a-l găsi.

Într-un final, cei doi bărbați au fost judecați pentru profanare și șantaj. Liderul a primit patru ani și jumătate de închisoare, iar complicele său, o pedeapsă de 18 luni cu suspendare.

Trupul lui Chaplin a fost apoi înmormântat pentru a doua oară. De data aceasta, sicriul a fost încastrat în doi metri de beton, iar deasupra a fost turnată o placă de beton pentru siguranță.

Episodul macabru a ajuns și pe ecran: regizorul francez Xavier Beauvois a spus povestea în filmul din 2014 La rançon de la gloire („Prețul faimei”), cu Benoît Poelvoorde, Roschdy Zem și Chiara Mastroianni în rolurile principale.

Cine a fost Charlie Chaplin

Născut pe 16 aprilie 1889, la Londra, Charlie Chaplin a fost un actor de comedie, regizor, editor și compozitor englez, devenit celebru în era filmului mut. A ajuns un simbol mondial prin personajul său, Vagabondul, și este considerat una dintre cele mai importante figuri din istoria cinematografiei.

În 1919 a cofondat compania United Artists, obținând control total asupra filmelor sale. Printre cele mai importante pelicule se numără „The Kid”, „The Gold Rush”, „City Lights”, „Modern Times” și „The Great Dictator”, acesta din urmă fiind o satiră la adresa lui Adolf Hitler.

În anii ’40, a fost implicat în controverse politice și personale, fiind acuzat de simpatii comuniste. A părăsit SUA în 1952 și s-a stabilit în Elveția. A continuat să facă filme, dar fără celebrul său personaj.

A primit un Oscar onorific în 1972 și este considerat și astăzi unul dintre cei mai mari cineaști din istorie.