21 aprilie: Ziua în care primul român, Teodor Negoiță, a atins Polul Nord

Pe 21 aprilie 1995, Teodor Negoiță a devenit primul român care a atins Polul Nord. Tot pe 21 aprilie a murit scriitorul american Mark Twain și cântărețul Prince.

1689: Incendiul Bisericii Negre din Brașov

În data de 21 aprilie 1689, un incendiu devastator a cuprins Biserica Neagră din Brașov, un simbol al arhitecturii gotice din Transilvania. Biserica a fost complet distrusă, iar flăcările au mistuit acoperișul și mobilierul interior, lăsându-i doar pereții de piatră. Evenimentul a fost o tragedie majoră pentru comunitatea din Brașov, care, în acea perioadă, era una dintre cele mai importante orașe din Transilvania, cu o populație predominant sașă. Deși au existat încercări de a stinge focul, acestea nu au reușit să prevină pagubele semnificative.

Reconstrucția Bisericii Negre a început imediat după incendiu, dar lucrările de refacere au durat aproape 100 de ani. După restaurare, biserica a fost redeschisă și a devenit, din nou, un loc de cult important, dar și un simbol al rezilienței comunității din Brașov. Astăzi, Biserica Neagră este un important obiectiv turistic și religios, iar restaurările realizate de-a lungul decadelor au păstrat esența clădirii originale.

1864: S-a născut Max Weber, economist și sociolog

Max Weber s-a născut într-o familie bogată și influentă din Erfurt, Prusia, în anul 1864.

Fiul lui Max Weber Sr., un funcționar public înalt și important, și al Helenei Weber (născută Fallenstein), provenind dintr-o familie cu puternice idei morale absolutiste, tânărul Max a crescut într-un mediu intelectual care l-a stimulat. Împreună cu fratele său, Alfred, care avea să devină și el sociolog și economist, Max a fost încurajat să se dedice studiului și cercetării.

După absolvirea liceului, Max s-a înscris la Universitatea din Heidelberg în 1882, unde a studiat dreptul. În anul următor, a efectuat serviciul militar obligatoriu și apoi s-a transferat la Universitatea din Berlin pentru a-și continua studiile. În ciuda preocupărilor sale academice, Max a fost cunoscut și pentru activitățile sale din viața publică și politică, fiind implicat în diverse organizații și dezbateri sociale.

În 1886, Max a trecut examenul de Referendar și și-a început cariera juridică ca avocat stagiar. Însă pasiunea lui a fost întotdeauna pentru studiul științelor sociale și pentru înțelegerea complexității societății moderne. Astfel, în 1889, a obținut doctoratul în drept, iar în 1893 și-a susținut teza de habilitare, devenind Privatdozent la Universitatea din Berlin.

În același an, Max s-a căsătorit cu Marianne Schnitger, o rudă îndepărtată care avea să devină o activistă feministă și să îl sprijine în munca sa intelectuală. Căsătoria a adus o stabilitate financiară binevenită și i-a permis lui Max să se concentreze pe cercetarea sa.

Lucrările timpurii ale lui Weber au fost influențate de preocupările sale pentru politica socială contemporană și pentru problemele economice și juridice ale vremii. În 1888, s-a alăturat Verein für Socialpolitik, o nouă asociație profesională de economiști germani, iar din 1890 a început să studieze problema imigrației poloneze în estul Germaniei. Activitatea sa academică și politică a atras atenția asupra sa și l-a lansat în lumea intelectuală a vremii.

Cu toate acestea, sănătatea lui Weber a fost mereu fragilă, iar lupta sa cu bolile mintale și cu depresia l-au marcat pe tot parcursul vieții. În ciuda acestor dificultăți, el și-a continuat munca și a devenit una dintre figurile cele mai importante în domeniul sociologiei și științelor sociale. Max Weber a murit în 1920, la vârsta de 56 de ani.

1910: A murit scriitorul american Mark Twain

Scriitorul, publicistul, antreprenorul, satiristul și umoristul american Mark Twain, pseudonimul literar al lui Samuel Langhorne Clemens, s-a născut pe 30 noiembrie 1835 în Missouri, SUA și a rămas în istoria literară mai ales grație popularelor sale romane Aventurile lui Tom Sawyer, Prinț și cerșetor, Aventurile lui Huckleberry Finn și Un yankeu la curtea regelui Arthur.

1932: S-a născut Nicolae Vieru, fost preşedinte de onoare al Federaţiei Române de Gimnastică

S-a născut în Buhuși, județul Bacău. A absolvit Institutul de Cultură Fizică în 1956 și a devenit gimnast, fiind membru al lotului de tineret și campion național universitar.

În perioada 1957-1964 a predat la catedra de gimnastică a Liceului Sportiv nr. 35.

Între 1962 și 1964 a făcut parte din colectivul de antrenori al lotului național de gimnastică, contribuind la afirmarea unor gimnaști talentați. A urmat o carieră impresionantă în administrația sportului, devenind antrenor federal în intervalul 1965-1967, apoi secretar al Federației Române de Gimnastică între 1967 și 1983.

Începând cu anul 1990 și până în 1999, a ocupat funcția de președinte executiv al Federației Române de Gimnastică, fiind reales în 2000. A adus o contribuție semnificativă la succesul sportivilor români, care au câștigat peste 160 de medalii la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Europene.

Nicolae Vieru a avut o prezență activă și în cadrul Federației Internaționale de Gimnastică, unde a deținut diverse funcții importante între anii 1976 și 2008, inclusiv cea de vicepreședinte. De-a lungul carierei sale, a fost implicat în numeroase comisii și programe ale FIG, contribuind la dezvoltarea și promovarea gimnasticii la nivel mondial.

Între 1991 și 1998, a fost vicepreședinte al Comitetului Olimpic Român și a predat în calitate de conferențiar universitar la Universitatea Ecologică, începând cu anul 1997. A fost președintele de onoare al Federației Române de Gimnastică din 2006 și vicepreședinte de onoare al Federației Internaționale de Gimnastică din anul 2008.

Nicolae Vieru a fost distins cu Medalia Națională „Serviciul Credincios”, clasa I, în anul 2000. De asemenea, a semnat cărți și articole de specialitate, contribuind la educația și formarea în domeniul gimnasticii. A murit pe data de 2 septembrie 2016.

Din 2018, sala de gimnastică din cadrul Complexului „Lia Manoliu” îi poartă numele.

1995: Teodor Negoiță devine primul român la Polul Nord

Pe 21 aprilie 1995, exploratorul român Teodor Negoiță a devenit primul român care a atins Polul Nord, într-o expediție științifică organizată de cercetătorii ruși. În cadrul acestei expediții internaționale, Negoiță a parcurs ultima porțiune a traseului pe schiuri, alături de alți membri ai echipei, într-un mediu extrem de dur și condiții climaterice extreme.

Expediția a durat aproape două săptămâni, iar deplasarea s-a făcut cu avioane speciale și sănii trase de echipă. Negoiță a desfășurat activități de cercetare legate de condițiile climatice și de gheața arctică. Participarea sa a fost posibilă după un stagiu de pregătire în Rusia, în cadrul programului oficial rusesc de cercetare polară.

Teodor Negoiţă a fondat prima staţie românească permanentă de cercetare şi explorare din Antarctica (Staţia Law-Racoviţă), pe care a inaugurat-o în 2006 şi a condus-o. Baza Română de Cercetări Antarctice Law-Racoviţă a fost oferită României de către Divizia Antarctică Australiană. A murit în 2011, la bucurești.

2016: A murit muzicianul american Prince

Cântăreţ, compozitor, aranjor şi instrumentist, considerat unul dintre cei mai inventivi muzicieni din epoca modernă, Prince s-a inspirat din artişti aparţinând unor genuri muzicale diferite, precum James Brown, The Beatles şi Jimi Hendrix. Printre piesele sale de succes se numără cântece precum „Little Red Corvette“, „Let's Go Crazy“ şi „When Doves Cry“.Prince a murit pe 21 aprilie, la vârsta de 57 de ani.

Trupul neînsufleţit al artistului a fost descoperit în studioul lui de înregistrări Paisley Park din Chanhassen, un oraş din statul american Minnesota.

2019: A murit Steve Golin, producător de film american

a fost un producător american de film și televiziune, fondator și CEO al companiei de dezvoltare multimedia, producție și management de talente Anonymous Content LLP, precum și co-fondator și CEO al Propaganda Films.

Golin s-a născut la New York. A absolvit Școala de Arte Tisch de la Universitatea din New York în 1976 și a urmat Conservatorul AFI.

Cariera lui Golin în industria cinematografică a fost remarcabilă, el fiind co-fondatorul Propaganda Films în 1986, care a devenit cea mai mare companie de producție de videoclipuri muzicale și reclame din lume. Compania a lansat regizori precum David Fincher și Spike Jonze.

Ulterior, în 2000, Golin a fondat Anonymous Content, o companie care a devenit una dintre cele mai importante entități de producție comercială din industrie, realizând campanii pentru branduri precum Audi, Coca-Cola și Nike, precum și videoclipuri muzicale pentru artiști celebri.

Printre producțiile sale notabile se numără filme precum „Babel” (2006), „Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (2004) și „Spotlight” (2015), pentru care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film ,în 2016.

Golin a fost, de asemenea, un supraviețuitor al cancerului și a avut doi copii, Ari și Anna. Într-un final, el a murit la vârsta de 64 de ani, suferind de sarcomului lui Ewing.

2019: A murit Ken Kercheval, actor american, cunoscut din serialul „Dallas”

Ken Kercheval s-a născut pe 15 iulie 1935, în Wolcottville, Indiana, SUA. A studiat muzica și teatrul la Universitatea Indiana și a urmat cursurile Neighborhood Playhouse din New York, sub îndrumarea profesorului de actorie Sanford Meisner.

Cariera sa în actorie a fost una prolifică, debutând pe Broadway în spectacole precum „The Apple Tree” montat de Mike Nichols și „Cabaret” regizat de Harold Prince, în anii 1960. Ulterior, a avut apariții în numeroase filme și seriale de televiziune, printre care „Pretty Poison”, „Rabbit Run” și „Network”.

Ken Kercheval a devenit cunoscut la nivel mondial pentru rolul său iconic ca Cliff Barnes în serialul „Dallas”, difuzat între anii 1978 și 1991. El a fost unul dintre cei doi actori care au apărut în toate cele 14 sezoane ale serialului, alături de Larry Hagman. Kercheval a revenit în rolul Cliff Barnes în diverse producții speciale și reluări ale serialului.

Pe lângă actorie, Ken Kercheval a regizat și două episoade din „Dallas”. De-a lungul carierei sale, a apărut în numeroase seriale de televiziune, printre care „CHiPs”, „The Love Boat”, „Murder, She Wrote” și „ER”.

Kercheval a fost diagnosticat cu cancer pulmonar și a suferit o intervenție chirurgicală în 1994, în urma căreia i-a fost extirpată o parte dintr-un plămân. A murit pe 21 aprilie 2019, la vârsta de 83 de ani, în Clinton, Indiana, SUA.