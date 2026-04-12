13 aprilie: Ziua când s-a născut Nicolae Tonitza, unul dintre cei mai mari pictori ai României

Nicolae Tonitza s-a născut pe 13 aprilie 1886 la Bârlad. Tot pe 13 aprilie s-au născut regizorul Sergiu Nicolaescu și actrița Rodica Mandache.

Nicolae Tonitza (n. 13 aprilie 1886, Bârlad, România – d. 27 februarie 1940, București, România) a fost un pictor, caricaturist, litograf, gravor, ceramist, grafician și cronicar de artă român.

Nicolae Tonitza este unul dintre cei mai mari pictori ai României din toate timpurile, interpret al „tristețelor luxuriant colorate”. Este considerat liderul generaţiei sale de artişti, din care au făcut parte Ressu, Iser, Petraşcu sau Palladi, remarcându-se prin complexitatea activităţilor pe care le-a abordat: pictură, desen, caricatură, olărit, pictor scenograf, scriitor şi cronicar plastic.

A impresionat prin felul în care a suprins în lucrările sale tonurile luminii şi farmecul atmosferei, atât în ţară, cât şi peste hotare, prin expoziţiile prezentate la München, Paris, Roma, Veneţia şi Genova.

În timpul Primului Război Mondial a fost mobilizat și a devenit prizonier la Kîrdjali, Bulgaria. După război, s-a mutat la București, iar între 1921-1924 a locuit la Vălenii de Munte. Prima sa expoziție personală a avut loc în 1921, unde a prezentat 78 de lucrări, inclusiv „Omul unei lumi noi”.

În 1926 a fondat „Grupul celor patru”, alături de Oscar Han, Francisc Șirato și Ștefan Dimitrescu. A participat la expoziții internaționale, fiind distins cu „Grand Prix” la Barcelona (1929) și „Diploma de onoare” la Paris (1937). În 1937 a devenit rector al Școlii de Belle-Arte din Iași, iar în 1938 a primit Premiul „Elena și G. Vlasto” din partea Academiei Române.

Grav bolnav din 1937, Nicolae Tonitza a trecut la Domnul în 26 februarie 1940, la București. Nouă ani mai târziu, în semn de omagiu pentru moștenirea sa culturală, nou-înființatul liceu de arte plastice din București a primit numele său.

1906: S-a născut prozatorul și dramaturgul irlandez Samuel Beckett

Samuel Beckett (n. 13 aprilie 1906, Irlanda – d. 22 decembrie 1989, Franța) a fost un dramaturg, nuvelist și poet irlandez de expresie engleză și franceză. În anul 1969 a fost distins cu premiul Nobel pentru literatură. Motivarea Comitetului Nobel: „pentru scrisul său, care – în forme noi pentru roman și dramă – în lipsa omului modern capătă înălțare”.

Beckett s-a născut la Dublin, însă a studiat și a predat la Paris unde s-a stabilit în 1937.

Piesele lui aparțin teatrului absurdului. Beckett a îmbinat umorul nostalgic cu un sentiment devastator de durere și înfrângere. „En attendant Godot” („Așteptându-l pe Godot”) (1952) și „Fin de partie” („Ultimul joc”) (1957) rămân două dintre cele mai controversate piese ale lui Beckett.

1930: S-a născut Sergiu Nicolaescu, regizor, actor, producător de film şi om politic român

Din 1989 s-a implicat în politica, fiind senator social-democrat în mai multe legislaturi. A dobăndit celebritate internațională atât ca regizor, cu filme ca „Dacii” sau „Mihai Viteazul”, cât și a actor, cu rolul comisarului Miclovan – de la care a rămas celebră replica: „Un fleac. M-au ciuruit”

La vârsta de 5 ani a părăsit localitatea natală, familia sa stabilindu-se la Timișoara. În 1948, la terminarea liceului, a fost admis la trei facultăți: Belle Arte, Politehnica și Școala de Ofițeri de Marină, preferând-o pe ultima. În 1962, a dobândit brusc celebritatea în lumea cinematografiei după ce a realizat producția „Memoria Trandafirului”. Succesul acestui film a fost neașteptat, el fiind difuzat la Paris, timp de 10 ani.

Filmul e o metafora: durează 7 minute si este o poveste cu flori ce întruchipează destinele unor oameni, iar cu el Sergiu Nicolaescu a luat Premiul de Excelență al Uniunii Tehnicienilor din cinematografia mondială. Studiourile „Columbia” din SUA au cumpărat filmul pentru 10.000 de dolari, fapt deosebit în acea perioada pentru o peliculă dintr-un stat comunist.

1943: S-a născut Rodica Mandache, actriță română de teatru, film și televiziune

Rodica Mandache s-a născut pe 13 aprilie 1943, la Iaşi, acolo unde și-a și început studiile. De la Liceul „Oltea Doamna“, pe care l-a absolvit (astăzi „Mihai Eminescu“), a plecat cu gândul, de nimeni știut, să cucerească lumea teatrului și a filmului.

29 martie: Ziua în care România a devenit membru cu drepturi depline al NATO

„Era un liceu de fete, un liceu frumos. Eram mândră că eram acolo. Toată clasa ar fi vrut să facă Teatru. (Colegele) erau îndrăgostite de teatru, de film. Era o fascinaţie care pe vremea aceea, era foarte fierbinte. Faptul că am făcut numai eu mă face aşa, într-un fel, exponentul lor. Nu cred că recitam ceva în timpul şcolii. Ţineam asta ca pe un mare secret, nu voiam să se ştie. Era ceva intim, era ceva al meu. (...) La asta m-am gândit de la începutul începutului. Nici nu cred că m-am gândit – eram sigură că o să fac asta. Cred că aş fi fost repetentă în orice altă meserie”, povestea actrița, într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“.

În 1964 a absolvit studiile Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale“, la clasa profesorului Octavian Cotescu.

A jucat în numeroase piese de teatru pe marile scene din Bucureşti, fiind una dintre cele mai iubite ale Teatrului Naţional şi Odeon. Unul dintre rolurile sale de referinţă este cel din piesa scrisă Tudor Muşatescu „Visul unei nopţi de iarnă“, în care a jucat alături de Florin Piersic, cu care a avut o relaţie specială pe scenă.

De-a lungul timpului a jucat şi în filme româneşti celebre, precum „Astă seară dansăm în familie“, „Un comisar acuză“ sau „Nea Mărin miliardar“.

În 2007 a primit Premiul UNITER pentru „Cea mai bună actriţă într-un rol secundar“.

1963: S-a născut Garry Kasparov, șahist rus

Născut în 1963 în Azerbaidjanul sovietic, Garry Kasparov a fost unul dintre marii jucători de şah din istorie înainte de a deveni un opozant ferm al lui Vladimir Putin.

În 2013, îngrijorat de probabile urmăriri judiciare, Kasparov a părăsit Rusia şi trăieşte de atunci în SUA, de unde continuă să denunţe puterea rusă şi campania militară a acesteia împotriva Ucrainei.

1964: Sidney Poitier a devenit primul actor de culoare care a castigat un premiu Oscar pentru interpretare, cu rolul din filmul „Lilies of the Field” (1963)

Sidney Poitier a fost un actor, regizor de film, activist și ambasador american, cu origini în Bahamas. În 1964, a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor, devenind primul actor de culoare care a câștigat acest premiul și prima persoană din Bahamas care a câștigat un Oscar.

1993: A murit Francisc Munteanu, scriitor, regizor și scenarist de film român

Francisc Munteanu s-a născut la 9 aprilie 1924, în Vețel, județul Hunedoara. A fost un scriitor, scenarist și regizor român, cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative în literatura și cinematografia românească.​

1 aprilie: Ziua în care s-a născut legendarul portar Helmut Duckadam, „eroul de la Sevilla“

În tinerețe, a avut diverse ocupații, inclusiv ucenic lăcătuș la Reșița, muncitor și marinar pe Dunăre. Ulterior, a lucrat ca redactor la ziarul „Patriotul” din Arad și a ocupat funcția de inspector general în Direcția teatrelor din Ministerul Artelor și Informațiilor. ​

Francisc Munteanu a publicat peste 30 de volume, incluzând nuvele precum „Lența”, „Ciocârlia”, „Hotel Tristețe” și „Cerul începe la etajul trei”. Printre romanele sale se numără „A venit un om”, „Barajul”, „Dacă toți copacii ar fi la fel”, „Dincolo de ziduri”, „Patru zile fierbinți” ș.a. În 1955, a primit Premiul de Stat al României pentru romanul „În orașul de pe Mureș”.

În cinematografie, Munteanu a debutat ca scenarist în 1959 cu filmul „Valurile Dunării”, regizat de Liviu Ciulei, care a obținut Marele Premiu la Festivalul Internațional de la Karlovy Vary în 1961. Ulterior, a devenit regizor la Studiourile Cinematografice Buftea, realizând filme notabile precum „La vârsta dragostei” (1963), „La patru pași de infinit” (1964) ș.a.

De asemenea, a fost vicepreședinte al Asociației Cineaștilor din România (ACIN) și director general al teatrelor. Francisc Munteanu este recunoscut pentru descoperirea talentului actorului Costel Băloiu, interpretul rolului principal din serialul „Pistruiatul”.

A decedat la 13 aprilie 1993, la București. În 2024, cu ocazia centenarului nașterii sale, personalitatea lui Francisc Munteanu a fost omagiată în comuna natală Vețel, printr-un eveniment special la care a participat și actorul Costel Băloiu. ​