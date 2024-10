Video Cher și Ozzy Osbourne au intrat în Rock & Roll Hall of Fame. Gluma făcută de cântăreață: „A fost mai uşor să conving doi bărbaţi să divorţeze”

Cher, Mary J. Blige și Ozzy Osbourne au intrat în Rock & Roll Hall of Fame sâmbătă seară, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Cleveland, Ohio, locul în care se află Muzeul Rock & Roll Hall of Fame.

De la Ozzy Osbourne, vocalistul și fondatorul Black Sabbath, una dintre cele mai cunoscute formații de heavy metal din toate timpurile, la starul pop Cher și până la rapperița Mary J. Blige, participanții din acest an au „reprezentat puterea creativității muzicale și capacitatea de a modela sunetul și stilul muzicii populare”, conform celor transmise de organizatorii Rock & Roll Hall of Fame

Kool & the Gang, Dave Matthews Band, Foreigner, A Tribe Called Quest și Peter Frampton au completat „promoția” 2024 a Rock & Roll Hall of Fame, care, de la prima sa ediție din 1986, a fost deschisă și altor genuri precum soul, blues, R&B, folk, country și rap.

Starul pop Dua Lipa a deschis ceremonia cu un cover al hitului lui Cher „Believe", iar supervedeta anilor '70 - '80 i s-a alăturat pe scenă.

„Am schimbat sunetul muzicii pentru totdeauna", a spus Cher, în vârstă de 78 de ani, în timpul discursului ei, la aproape un an după ce a criticat ferm instituţia Rock & Roll Hall of Fame pentru că nu a inclus-o în panteon mai devreme.

„A fost mai uşor să conving doi bărbaţi să divorţeze decât să intru în Rock & Roll Hall of Fame", a glumit Cher al cătrei nume complet este Cherilyn Sarkisian LaPiere.

Cântărețul american Jelly Roll a avut o interpretare plină de suflet a piesei „Mama, I’m Coming Home” pentru a-l onora pe Ozzy Osbourne, în timpul ceremoniei de introducere a Rock & Roll Hall of Fame din 2024.

În schimb, Mary J. Blige a ținut un discurs emoționant în care a mulțumit mamei sale, echipei sale și tuturor colaboratorilor. „În tot acest timp am vrut să fiu un rockstar și acum sunt. Regina sufletului hip-hop este o vedetă rock.”, a spus Mary J. Blige.

De asemenea, Big Mama Thornton, Alexis Korner şi John Mayall au primit menţiuni speciale pentru „influenţa muzicală", în timp ce Jimmy Buffett, MC5, Dionne Warwick şi Norman Whitfield au primit premii pentru „excelenţă muzicală".

Suzanne de Passe, care a fost printre cele mai influente femei din industria muzicală în timpul erei "Motown", a câştigat premiul dedicat profesioniştilor care nu sunt muzicieni.