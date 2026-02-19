20 februarie: Ziua când s-a născut rapsodul Grigore Leşe

Grigore Leșe s-a născut la 20 februarie 1954 în satul Stoiceni din Ţara Lăpuşului, judeţul Maramureş. Tot pe 20 februarie s-au născut scriitorul Eugen Barbu și artistul Virgil Ianțu.

1918: S-a semnat Tratatul preliminar de pace între România și Puterile Centrale, în contextul Primului Război Mondial

După lovitura de stat din 7 noiembrie 1917, prin care bolșevicii conduși de Lenin, cu sprijin financiar german, au răsturnat guvernul republican democrat al lui Kerenski, Rusia s-a retras din război. Rămasă fără aliat, România, al cărei guvern era refugiat la Iași, a fost nevoită să accepte condițiile impuse de Puterile Centrale.

Prin acest tratat, România a fost obligată să retrocedeze Bulgariei Dobrogea de Sud (Cadrilaterul) și să cedeze o parte a Dobrogei de Nord, în timp ce restul regiunii urma să fie sub control german și bulgar, deși rămânea formal în proprietatea României. În plus, Austro-Ungaria a obținut controlul asupra trecătorilor din Munții Carpați, iar Germania a primit drept de concesiune asupra exploatărilor petroliere românești pentru 90 de ani.

Anterior, pe 18 februarie 1918, la Focșani, fusese semnat un protocol de prelungire a armistițiului cu Puterile Centrale.

1922 - A avut loc, la București, logodna Principesei Maria a României cu Principele Alexandru

Regina Maria a României l-a cunoscut pe Alexandru al Serbiei la Paris, în timpul demersurilor sale pentru susținerea cauzei României, în timp ce Alexandru milita pentru interesele Serbiei. Impresionată de seriozitatea și devotamentul acestuia față de țara sa, regina a început încă de atunci să contemple posibilitatea unei căsătorii între fiica sa mijlocie și prințul sârb, în ciuda faptului că acesta nu provenea dintr-o dinastie de prestigiu.

După încheierea războiului, Casa Regală a României a consolidat mai multe alianțe matrimoniale: în 1921 cu Grecia și în 1922 cu Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor. Astfel, în ziua de Crăciun a anului 1921, la Castelul Peleș, s-a oficializat logodna dintre Alexandru, devenit între timp rege al Iugoslaviei, și principesa Mărioara. Ceremonia religioasă a avut loc pe 20 februarie 1922, la ora 17, la Palatul Cotroceni, urmată a doua zi de un dineu de gală.

Maria s-a căsătorit cu regele Alexandru I al Iugoslaviei pe 8 iunie 1922. Cu această ocazie, la Belgrad s-a desfășurat primul meci din istoria echipei naționale de fotbal a României, care s-a încheiat cu victoria României, scor 2-1, împotriva Iugoslaviei.

1924: S-a născut Eugen Barbu, scriitor, scenarist şi publicist

S-a născut la București și a devenit una dintre cele mai importante figuri literare ale secolului XX.

După absolvirea studiilor primare, secundare și liceale între anii 1941 și 1943, Eugen Barbu s-a înscris la Facultatea de Drept. A renunțat, ulterior, la această facultate pentru a urma Școala de Ofițeri de Jandarmi în perioada 1943-1945. În anul 1945, a început să frecventeze cursurile Facultății de Litere și Filosofie, dar s-a retras după trei ani.

Debutul său în publicistică a avut loc cu un foileton în ziarul „Fapta”, în anul 1941. De-a lungul carierei sale, Eugen Barbu s-a dovedit a fi un jurnalist talentat, acoperind o gamă variată de subiecte, de la cronică sportivă la articole politice sau polemice, de la reportaje la note de călătorie și cronică literară.

În domeniul literar, Eugen Barbu a fost un scriitor prolific, abordând diverse genuri și stiluri. De la debutul său ca nuvelist cu lucrarea „Gloaba”, în 1955, și-a câștigat reputația ca romancier, cu opere precum „Groapa”, „Şoseaua Nordului”, „Facerea lumii”, „Princepele”, „Incognito” și multe altele.

În plus față de cariera sa literară, Eugen Barbu a fost și scenarist, publicist, și redactor-șef al mai multor reviste, inclusiv „Luceafărul”, „Săptămâna”, și „Săptămâna culturală a Capitalei”. A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România și a primit numeroase premii și distincții pentru contribuția sa la literatură.

Eugen Barbu a fost, de asemenea, implicat în viața politică, devenind membru fondator al Partidului România Mare, în luna mai a anului 1991. A fost ales deputat de București în legislatura 1992-1996. A murit la data de 7 septembrie 1993, lăsând în urmă o bogată moștenire literară și culturală.

1954: S-a născut rapsodul Grigore Leșe

Grigore Leșe s-a născut la 20 februarie 1954 în satul Stoiceni din Ţara Lăpuşului, judeţul Maramureş.După absolvirea Liceului de Muzica şi Arte Plastice din Baia Mare, studiază fagotul la Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca. În anul 2003, obţine titlul de Doctor în Muzică cu calificativul Summa cum laudae.

În prezent, este profesor asociat la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti.

Înainte de decembrie 1989, Grigore Leşe primeşte importante premii la diverse festivaluri de muzică populară din România: Pe deal la Teleormănel (1982), Festivalul Doinei( 1984), Maria Tănase (1988).

La 10 decembrie 2004, i se conferă Ordinul naţional pentru Merit în grad de Cavaler, „pentru contribuţiile deosebite în activitatea artistică şi culturală din ţara noastră, pentru promovarea civilizaţiei şi istoriei româneşti”. În 2006, primeşte Trofeul TVR 50, din partea Televiziunii Române. În 2007, i se aordă Marele Premiu al Asociaţiei Profesioniştilor de Televiziune din România (APTR) pentru ciclul de emisiuni „La Porţile Ceriului”, iar în 2009, primeşte Premiul pentru jurnalism cultural, din partea Radio România pentru emisiunea La porţile ceriului.

În anul 2011, i se acordă titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

În toată această perioadă, realizează emisiunile „Drumurile lui Leşe” la Radio România Actualităţi şi „Lumea şi muzica tradiţională” la Radio România Cultural. Este de asemenea autor a sute de emisiuni şi filme documentare de etnoantropologie pentru TVR Cultural.

De-a lungul carierei sale , ilustrul artist a lansat peste 100 de cântece populare şi a susţinut aproape 1000 de concerte în ţară şi în străinătate.

A înregistrat următoarele albume: Cântec Pastoral (1996);Cântece de Cătănie (2000); Horile Vieţii (2004); Aşteptând Crăciunul (2004); Grigore Leşe, Muzica de colecţie. Jurnalul national (2005); Hori din Ţara Lăpuşului; Înapoi la argument (Dialog cu Horia-Roman Patapievici); La chant de Lăpuş (2009), CD editat de Radio France, prin Casa de Discuri OCORA, Paris; Grigore Leşe şi aromânii fârseroţi din Gogealac/Constanţa (2011); De dragoste, de război, de moarte, de unul singur (2011) etc.

1962 - A fost lansată nava cosmică Mercury–Atlas 6, cu astronautul John Glenn, care a realizat primul zbor american pe orbită

Lansată pe 20 februarie 1962, misiunea Mercury-Atlas 6 (MA-6) a fost primul zbor orbital american cu echipaj uman. Pilotată de astronautul John Glenn și desfășurată sub egida NASA în cadrul Proiectului Mercur, aceasta a reprezentat al cincilea zbor spațial cu om la bord, fiind precedată de zborurile orbitale sovietice Vostok 1 și 2, precum și de misiunile suborbitale americane Mercury-Redstone 3 și 4.

Capsula spațială, numită Friendship 7, a fost lansată cu ajutorul unei rachete Atlas LV-3B de la Complexul de Lansare 14 din Cape Canaveral, Florida. După efectuarea a trei orbite în jurul Pământului, nava a reintrat în atmosferă și a amerizat în Oceanul Atlantic de Nord, de unde a fost recuperată în siguranță de echipajul navei USS Noa. Durata totală a misiunii a fost de 4 ore, 55 de minute și 23 de secunde.

Lansarea a fost amânată de mai multe ori din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, fiind inițial programată pe 14 februarie, apoi reprogramată pentru 18 februarie. În cele din urmă, pe 20 februarie, condițiile au permis desfășurarea cu succes a misiunii istorice.

1971: S-a născut Virgil Ianţu

Pe numele real Virgil Gătăianțu, apreciatul cântăreţ şi prezentator de emisiuni TV s-a născut pe 20 februarie 1971, în Timișoara. „Vrei să fii miliardar?”, „Copiii spun lucruri trăsnite” și „Te crezi mai deștept?”, emisiuni prezentate de Virgil Ianțu, sunt printre cele mai populare producții TV românești.

„Iubesc la România liniştea. Dacă ne uităm la celelalte ţări, o să vedem că nu e pacea şi siguranţa de la noi, şi aici mă refer conflictele existente la nivel internaţional şi la teama de terorism. Pe de altă parte, am avut o mare dezamagire atunci când am observat că cei care ar fi trebuit să se activeze pentru a schimba ceva nu au făcut-o, preferând să stea acasă”, spunea Virgil Ianțu într-un interviu, în 2018.

2010: Filmul „Eu când vreau să fluier, fluier”, distins cu „Ursul de Argint”

Lungmetrajul „Eu când vreau să fluier, fluier”, în regia lui Florin Şerban, a primit „Marele Premiu al Juriului”, după ce a obţinut şi distincţia „Alfred Bauer”, oferită pentru noi perspective în arta cinematografică, la gala Festivalului de Film de la Berlin.

Premiul le-a fost înmânat de actriţa Renee Zellweger.