Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
7 februarie, ziua în care Tratatul de la Maastricht a pus bazele Uniunii Europene

Publicat:

La 7 februarie 1992, statele Comunităților Europene au semnat Tratatul de la Maastricht, documentul care a pus bazele Uniunii Europene, extinzând cooperarea economică și politică și introducând conceptul de cetățenie europeană.

Tratatul de la Maastricht a pus bazele Uniunii Europene FOTO Facebook
Tratatul de la Maastricht a pus bazele Uniunii Europene FOTO Facebook

1812 – S-a născut Charles Dickens, scriitor englez

La 7 februarie 1812 s-a născut la Portsmouth, în Anglia, Charles John Huffam Dickens, unul dintre cei mai importanți romancieri ai secolului al XIX-lea. Copilăria lui Dickens a fost marcată de dificultăți financiare, culminând cu încarcerarea tatălui său pentru datorii în închisoarea Marshalsea, eveniment care l-a obligat pe tânărul Charles să muncească într-o fabrică de pastă pentru ghete, experiență reflectată ulterior în operele sale.

Charles Dickens FOTO Arhivă
Charles Dickens FOTO Arhivă

Dickens a debutat ca jurnalist și a cunoscut succesul literar odată cu publicarea foiletonului The Pickwick Papers (1836–1837). A scris romane care au avut un impact major asupra literaturii și societății britanice, printre care Oliver Twist, David Copperfield, Bleak House, Great Expectations și A Christmas Carol. Operele sale descriu realist condițiile sociale ale epocii victoriene, sistemul juridic, educația și viața clasei muncitoare. Charles Dickens a murit la 9 iunie 1870, la vârsta de 58 de ani, și este înmormântat în Westminster Abbey.

1935 – „Bing Bang”, primul film sonor realizat la București

Data de 7 februarie 1812 este asociată cu un reper istoric cinematografia românească: premiera filmului Bing Bang, realizat la București. Filmul îi are în rolurile principale pe Stroe și Vasilache, unul dintre cele mai populare cupluri de comici ai perioadei interbelice, cunoscuți pentru spectacolele lor de teatru de revistă și emisiunile radiofonice.

Bing Bang este considerat primul film sonor realizat integral în România, folosind o aparatură de înregistrare audio construită de inginerul român Gartenberg Argani. Producția a reprezentat un pas tehnologic semnificativ pentru industria cinematografică locală, aflată încă în faze incipiente. Filmul a fost bine primit de publicul vremii și a demonstrat posibilitatea realizării de producții sonore autohtone, într-o perioadă în care majoritatea filmelor proiectate în România proveneau din străinătate.

1940 – Premiera filmului animat „Pinocchio”

La 7 februarie 1940 are loc premiera filmului Pinocchio, cel de-al doilea lungmetraj animat produs de studiourile Walt Disney. Filmul este inspirat din romanul italian Le avventure di Pinocchio (1883), scris de Carlo Collodi, și a fost realizat integral prin animație tradițională desenată manual.

Pinocchio a reprezentat un progres major în tehnica animației, fiind apreciat pentru fluiditatea mișcărilor, utilizarea efectelor speciale și coloana sonoră, care include cântecul „When You Wish Upon a Star”. Deși la lansare succesul financiar a fost afectat de contextul celui de-Al Doilea Război Mondial, filmul a devenit ulterior unul dintre cele mai apreciate titluri din istoria animației. În timp, Pinocchio a fost inclus în numeroase clasamente ale celor mai bune filme realizate vreodată.

1992 – Constituirea Uniunii Europene prin Tratatul de la Maastricht

Liderii statelor europene au semnat, la 7 februarie 1992, Tratatul de la Maastricht, documentul care a pus bazele Uniunii Europene. Tratatul a fost semnat în orașul Maastricht, Țările de Jos, de către cele 12 state membre ale Comunităților Europene de la acel moment.

Documentul a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993 și a extins cooperarea dintre statele membre dincolo de dimensiunea economică, introducând politici comune în domenii precum afacerile externe, securitatea și justiția. Tratatul de la Maastricht a stabilit cetățenia europeană, a creat Uniunea Economică și Monetară și a pus bazele introducerii monedei euro. Acesta reprezintă unul dintre cele mai importante acte fondatoare din istoria integrării europene.

1998 – Deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Nagano

Tot la data de 7 februarie, în 1998, s-au deschis Jocurile Olimpice de Iarnă de la Nagano, Japonia, cea de-a XVIII-a ediție a competiției. Ceremonia de deschidere a avut loc pe Stadionul Olimpic din Nagano, în prezența a mii de sportivi și oficiali din întreaga lume.

La Jocurile Olimpice de Iarnă din 1998 au participat 72 de țări și peste 2.000 de sportivi, fiind introduse pentru prima dată discipline precum snowboardingul și hocheiul feminin pe gheață. Competițiile s-au desfășurat în mai multe locații din regiunea Nagano, iar evenimentul a fost apreciat pentru organizare și infrastructură. Jocurile s-au încheiat la 22 februarie 1998 și au consolidat poziția Japoniei ca gazdă importantă a marilor evenimente sportive internaționale.

