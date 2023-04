2 aprilie: Ziua în care s-a născut marele cântăreț Gică Petrescu. Singurul film în care a jucat maestrul

În fiecare an, pe 2 aprilie, are loc Ziua Instituţiei Prefectului. Totodată, fiind prima duminică a lunii aprilie din acest an, este sărbătorită și Ziua NATO în România. Pe plan internațional, data marchează Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului.

1912: S-a născut medicul Ion Emil Bruckner, membru titular al Academiei Române

Medicul Ion Emil Bruckner, membru titular al Academiei Române (1 mart. 1974), s-a născut la 2 aprilie 1912, în Bucureşti.

A absolvit Facultatea de Medicină la Bucureşti, în 1937 susţinându-şi teza de doctorat, "Contribuţiuni la studiul ultravirusurilor; metoda culturilor pe membrane chorioalantoidiană a embrionilor de pasăre". A mai efectuat un stagiu de specializare la Manchester (1938-1939). A fost preparator (1936-1942) şi asistent (1942-1946) la Catedra de Bacteriologie a Facultăţii de Medicină din Bucureşti, asistent la Clinica Medicală a Spitalului Filantropia (1946-1948), colaborator ştiinţific la Institutul de Fiziologie normal şi Patologică (1948-1955), profesor de clinică medicală la Institutul de Medicină şi Farmacie (1955-1980) şi director al Institutului de Medicină Internă "Dr. N. Gh. Lupu" din Bucureşti (1965-1980), potrivit dicţionarului "Membrii Academiei Române (1866-2003)" (ediţia a III-a, Bucureşti, 2003, autor: Dorina Rusu).

În zona cercetării clinice, s-a ocupat, pentru prima data în România, de acţiunea terapeutică a sulfathiazolului în dizenteria acută cu bacil Shiga. De asemenea, a identificat şi clasificat formele anatomo-clinice ale hepatitei cronice. Rezultatele cercetărilor sale regăsesc în peste 300 de lucrări. A murit la 8 aprilie 1980.

1915: S-a născut cântăreţul şi compozitorul de muzică uşoară Gică Petrescu

Cântăreţul Gică Petrescu s-a născut la 2 aprilie 1915, în Bucureşti. Din primele clase primare a făcut lecţii de pian sub îndrumarea mamei sale, precum şi un curs de vioară cu profesorul Glattauer, conform volumului ''Viaţa şi cântecele lui Gică Petrescu'' scrisă de George Sbârcea (Editura Viitorul Românesc, 1993). Remarcând pasiunea lui pentru muzică, părinţii i-au angajat un profesor de chitară, aceasta fiind instrumentul său preferat la care se acompania, după cum mărturisea chiar Gică Petrescu în cartea amintită. În perioada în care era elev, a cântat într-un ansamblu şcolar, la chitară şi vocal, iar la vârsta de 15 ani a fost descoperit de compozitorul Ion Vasilescu, care l-a dus la Radio. În anii '30 s-a afirmat profesional, cântând la Cazinoul din Sinaia, alături de orchestra ''Dinu Şerbănescu'', apoi la Radio, unde a cântat cu reputatul muzician Iulian Ghindă şi cu formaţia acestuia.

Începând din 1936, a realizat înregistrări tot mai des la casa de discuri ''Odeon''. După numeroase turnee concertistice, au urmat angajamente la teatrele ''Alhambra'', ''Gioconda'' şi ''Boema'' (din 1940) sau la ''Savoy'', sub conducerea lui Ion Vasilescu, şi la ''Constantin Tănase'' (din 1944). A colaborat în acea perioadă cu unii dintre cei mai cunoscuţi compozitori: Ion Vasilescu, Elly Roman, Mişu Constantinescu, Petre Romea, G. Patrichi.

În 1960, a început să apară în emisiuni de televiziune, iar în anii următori a avut două turnee importante - unul de două luni la Paris, alături de actorii Stela Popescu şi Mircea Crişan, iar celălalt în Israel, alături de actorul Florin Piersic şi cântăreaţa Doina Badea. Şlagărele "Căsuţa noastră", "Uite-aşa aş vrea să mor" sau "Du-mă acasă măi, tramvai" au fost înregistrate la Electrecord între anii 1966 şi 1971. Viaţa cântăreţului Gică Petrescu a constituit subiectul unui film, ''Muzica e viaţa mea'', singurul în care maestrul a jucat.

Artistul Gică Petrescu a murit la 18 iunie 2006 şi a fost înmormântat în Cimitirul Bellu.

1978: A fost difuzat episodul pilot al serialului de televiziune „Dallas” (45 de ani)

Serialul de televiziune „Dallas”, unul dintre cele mai populare soap-operas ale anilor ’80, a fost transmis de postul american de televiziune CBS timp de 13 ani la rând, în perioada 2 aprilie 1978 - 3 mai 1991. În 1978, au început filmările la serialul creat de David Jacobs, care avea să cucerească lumea, adunându-i alături pe actorii: Patrick Duffy, Larry Hagman, Victoria Principal, Dustin Hoff man, Edward G. Robinson, George Raft şi Linda Gray. Gândit ca un personaj secundar, J.R. Ewing (interpretat de Larry Hagman) a captat imediat atenţia publicului, devenind încă de la primele episoade punctul de interes central al serialului.

Serialul şi-a păstrat aceste poziţii timp de cinci ani, fi ind sursă de inspiraţie pentru cântecele grupului Abba şi pentru videoclipurile lui Ozzy Osbourne. „Dallas” a adunat 46 de premii, între care un Glob de Aur (pentru cea mai bună interpretare feminină, a actriţei Barbara Bel Geddes, 1982), şi 82 de nominalizări. La 28 de ani de la debutul fi lmărilor, serialul „Dallas” a fost recompensat cu Premiul „TV Land” (2006) pentru cea mai populară saga TV din toate timpurile, potrivit site-ului imdb.com.

1998: A murit cântăreţul Robert „Rob” Pilatus, fost component al trupei Milli Vanilli

S-a născut la New York, în anul 1964. După divorţul părinţilor săi, şi-a petrecut copilăria într-un orfelinat din München. În 1980, îl întâlneşte pe Fabrice Morvan, un copil fără adăpost împreună cu care decide să formeze o trupă cu care să cânte în cluburile din München. În scurt timp, cei doi încheie un contract împreună cu producătorul Frank Farian, trupa lor numindu-se Milli Vanilli. Înfăţişarea lor exotică, cu părul lung şi codiţe împletite, îi face să câştige încă de la început admiraţia publicului de pretutindeni. Primul lor album, intitulat „All Or Nothing”, va fi realizat în Europa, în 1988, şi va avea un mare succes. Acestuia îi vor urma piese precum „Girl You Know It’s True”, „Baby Don’t Forget My Number”, „Girl I’m Gonna Miss You”, „Blame It On the Rain”, care vor ajunge rapid în primele locuri în topurile de specialitate. În 1990, câştigă Premiul Grammy pentru cei mai buni artişti ai anului.

Din cauza consumului de droguri, trupa nu mai are acelaşi succes şi în scurt timp se destramă. Rob Pilatus s-a stins din viaţă în urma unei supradoze de cocaină.

2004: Ziua NATO în România

România a aderat la NATO pe data de 29 martie 2004. De atunci însă, Ziua NATO în România este sărbătorită în prima duminică a lunii aprilie. Tot în anul 2004, la data de 2 aprilie, a avut loc ceremonia solemnă a arborării drapelului naţional şi a drapelului NATO, în faţa sediului Palatului Parlamentului, ceremonie care s-a desfăşurat simultan c înălţarea drapelului României la sediul NATO de la Bruxelles, alături de ale celorlalte 26 de state membre ale Alianţei.

În 2008, s-a desfăşurat, la Bucureşti, cel de-al 20-lea Summit NATO de la crearea Alianţei Nord-Atlantice, în 1949. Au participat 24 de şefi de stat, 26 de premieri şi alţi 86 de demnitari cu rang de ministru. De asemenea, a avut loc și „Summitul Tinerilor Atlantişti”, organizat de Consiliul Atlantic al Statelor Unite ale Americii şi Consiliul Euro-Atlantic din România.

În 2019, a fost organizată o ședinţă solemnă a Parlamentului, dedicată aniversării a 15 ani de la aderarea României la NATO, condusă de preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu. Au participat preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Viorica Dăncilă.

2019: Ziua Instituției Prefectului

Ziua Instituţiei Prefectului este marcată în fiecare an, la 2 aprilie, începând cu anul 2019, dată la care, în anul 1864, a fost instituită, prin lege, noţiunea de "prefect". Propunerea legislativă privind instituirea acestei zile, iniţiată de 9 deputaţi şi senatori, a fost respinsă de către Senat, la 14 martie 2018, dar adoptată de Camera Deputaţilor, for decizional, la 28 noiembrie 2018.

Noţiunea de "prefect" în România era întâlnită, potrivit expunerii de motive publicate pe site-ul www.cdep.ro, în Muntenia şi în Moldova înainte de Unirea Principatelor din 1859, dar pe atunci purta denumirea de "ispravnici de judeţe" sau "ispravnici administratori", cea de "prefect" fiind instituită propriu-zis prin Legea comunală din 1 aprilie 1864 şi prin Legea pentru înfiinţarea consiliilor judeţene din 2 aprilie 1864. Instituţia Prefectului a avut un rol important în dezvoltarea României, atât din punct de vedere economic, cât şi cultural şi social.

2021: Au murit cântăreții de muzică lăutărească Gabi Luncă și Nelu Ploieșteanu

Data de 2 aprilie a însemnat o zi nefastă pentru muzica lăutărească românească. Două stele s-au stins aproape în același timp, în anul 2021.

Gabi Luncă a încetat din viaţă, la vârsta de 83 de ani, după ce a fost internată, timp de două săptămâni, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ilfov, cu COVID-19. Decesul artistei a survenit imediat după cel al altui cunoscut cântăreţ de muzică lăutărească, Nelu Ploieşteanu, care de asemenea a fost infectat cu COVID-19.

Gabi Luncă s-a născut la data de 16 octombrie 1938 în comuna Vărbilău, judeţul Prahova, într-o familie cu şase copii. Tatăl ei, Dumitru Luncă, a fost violonist în cadrul Orchestrei Armatei din Ploieşti. Începe să cânte în anul 1951, alături de tatăl său, iar după 1953 devine solista orchestrei de muzică populară a Clubului Muncitoresc din Băicoi. În 1955 începe colaborarea cu Ansamblul Folcloric al Clubului 1 Mai, Ploieşti, dirijor fiind în perioada respectivă acordeonistul Sile Ungureanu. Devine cunoscută încă de la 17 ani, când era angajată la Orchestra Flacăra Prahovei din Ploieşti. Încă de atunci, artista şi-a definit foarte clar genul muzical: muzica orăşenească lăutărească. Doi ani mai târziu primeşte o telegramă din partea casei de discuri Electrecord, în care este invitată să înregistreze primul ei album, cu doar patru piese. Melodia de rezistenţă a fost "Dă-mi drumul nevastă-n casă." În 1955 înregistrează prima dată la Radiodifuziunea Română, unde debutează cu melodia "Pe deasupra casei mele", acompaniată de Orchestra de muzică populară Radio dirijată de Victor Predescu.

Nelu Ploieşteanu, unul dintre cei mai cunoscuţi interpreţi de muzică lăutărească, a murit, în noaptea de 1 spre 2 aprilie, la vârsta de 70 de ani. Era internat în secţia de terapie intensivă a Spitalului Floreasca din 18 martie cu o formă gravă de COVID. Pe numele său real, Ion Dumitrache, s-a născut la 16 decembrie 1950 în localitatea Ciorani, tot din judeţul Prahova.

Crescut într-o familie de lăutari, Nelu Ploieşteanu a moştenit talentul de la tatăl său, dedicându-se întru totul muzicii lăutăreşti, conform site-ului muzicapentrununta.ro. A început să cânte la acordeon la vârsta de şase ani, şi apoi şi la pian.

În 1970, s-a mutat la Bucureşti, unde a cântat la Teatrul "Ion Vasilescu", avându-l ca dirijor pe Ion Albeşteanu. Şi-a continuat cariera cântând, de la vârsta de 18 ani, în diferite restaurante precum Bulevard, Caraiman, Doina, Crama Domnească, Caru cu Bere sau Perla. Primul său turneu internaţional a avut loc în anul 1979, în Franţa, după care a străbătut aproape întreaga Europă. Germania a fost, însă, ţara unde a cântat şi a revenit de cele mai multe ori.

2023: Au loc alegeri în mai multe state europene

În Finlanda și Andorra au loc alegeri legislative. De asemenea, în Bulgaria sunt organizate legeri pentru Adunarea Naţională.

9. Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului

Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului a avut loc în fiecare an, începând cu 9 septembrie 1989. Aceasta a fost desemnată de către Rezoluția „62/139 a Adunării Generale a Națiunilor Unite”. Evenimentul are scopul de a promova o mai bună înțelegere a acestei afecțiuni și de a creşte nivelul de informare a publicului larg, cu privire la nevoile speciale ale acestor persoanelor.

Autismul este o tulburare severă de dezvoltare, de natură neurobiologică, care poate apărea la naştere sau până în jurul vârstei de doi ani. Autismul este un sindrom comportamental caracterizat prin dificultăţi în comunicare şi limbaj şi este întâlnit în toate tipurile de familii, indiferent de statut, mediu, rasă, etnie, nivel intelectual.

Potrivit site-ului Guvernului României, în prezent, în întreaga lume, sunt peste 70 de milioane de oameni cu autism, 1 din 160 de copii are o tulburare din spectrul autismului (TSU), iar, în România, sunt declarate oficial aproximativ 8000 de persoane cu un astfel de diagnostic.