Duminică, 30 Noiembrie 2025
Video Un tânăr beat a făcut circ într-o intersecție din Bacău. A blocat circulația și s-a urcat pe mașină ca să citească o carte

Publicat:

Un tânăr de 23 de ani, din municipiul Bacău, a fost depistat conducând sub influența băuturilor alcoolice, după ce a făcut circ într-o intersecție din oraș.

Tânărul s-a urcat pe mașină și a început să citească FOTO: Captură video
Tânărul s-a urcat pe mașină și a început să citească FOTO: Captură video

Un tânăr din Bacău, în vârstă de 23 de ani, le-a făcut zile fripte polițiștilor de la Biroul Rutier. Aceștia au fost chemați  să intervină după ce tânărul a oprit mașina în centrul orașului și a oferit momente inedite trecătorilor, Mai exact, s-a urcat pe mașină cu o carte în mână și a început să citească. Momentul a fost ironizat pe pagina de Facebook ”Atenția Poliția Bacău”, cu titlul „Când literatura „urcă” la volan… și pe mașină”

„Dar surpriza a venit când tânărul, într-un exces de „inspirație”, a decis că e momentul perfect să urce pe cupola propriei mașini… cu o carte în mână. Probabil voia să citească „înălțător” sau să-și ia zborul spre o altă dimensiune literară. Din păcate pentru el, finalul nu a fost unul de poveste”, potrivit postării.

Polițiștii au descoperit că tânărul era băut și posibil consumase și substanțe interzise.

„Morala: alcoolul, substanțele interzise și volanul nu fac casă bună. Iar dacă mai adăugăm și acrobații pe mașină cu romanul în mână, rețeta e completă pentru o întâlnire rapidă cu echipajul de poliție.  Reamintim tuturor participanților la trafic: Conduceți responsabil, lăsați literatura pentru acasă și păstrați acrobațiile pentru circ!”, se încheie postarea.

Bacău

loading Se încarcă comentariile...
