Duminică, 30 Noiembrie 2025
Adevărul
Președintele ANAF anunță un fel de „OLX al statului”, de unde românii să cumpere marfa confiscată. Cum îi prinde Fiscul pe evazioniștii de pe OnlyFans

Publicat:

Președintele ANAF, Adrian Nica, pregătește cea mai amplă platformă publică de vânzare a bunurilor confiscate, un fel de „OLX al statului”, de unde românii pot cumpăra marfa confiscată în urma controalelor.

Adrian Nica/FOTO: Facebook/George Sergiu Niculescu

Adrian Nica a declarat pentru Antena 3 CNN că ANAF a verificat mii de puncte de lucru.

„Aș împărți acest comerț în două: cel online și controalele în depozitele. N-o să dau nume acum, că nu e, nu e ok să spun asta –  dar ANAF-ul a avut o acțiune amplă într-unul din marile complexe ale țării, ca să spun așa.

Acolo am verificat 1.100 de depozite, a fost o acțiune amplă, am confiscat marfa aferentă a 30 de depozite, iar în clipa aceasta colegii noștri sunt acolo în continuare și fac monitorizare. Vorbim de un angro”, a declarat președintele ANAF, la Antena 3 CNN.

Șeful ANAF spune că instituția s-a lovit de o piață online fluidă, greu de urmărit și construită în jurul unor identități efemere: la fiecare comandă apare alt site, altă firmă și alt furnizor.

„O altă acțiune pe care au întreprins-o colegii noștri și vizează tipul ăsta de site-uri la care dumneavoastră faceți referire: fiecare român astăzi are un smartphone sau acces la o rețea de socializare.

De acolo i se face un profil, primește pe telefon o anumită poză cu hobby, să zic, sau cu lucrurile care îi plac și în momentul în care comandă în spate, de la fiecare comandă, e alt site. Am avut aici o acțiune pe care colegii mei de anti-antifraudă au confiscat undeva la 11 milioane”, adaugă Adrian Nica, președintele ANAF.

Practic, un român vede o reclamă, comandă haina sau produsul, iar firma „dispărută” din spate este imposibil de urmărit. Astfel de modele de afaceri sunt create pentru a evita taxele, iar ANAF a recunoscut dificultatea enormă de a identifica cine este proprietarul real.

Pentru prima dată, ANAF recunoaște că ritmul și volumul confiscărilor sunt atât de mari încât instituția are nevoie de o platformă proprie pentru valorificare. 

„Cu marfa pe care o confiscăm avem acum în proiect, avem un proiect în PNRR să proiectăm o platformă, îi spunem noi intern OLX-ul ANAF-ului, pentru că vrem să transparentizăm tot acest proces și marfa pe care o confiscăm”, a anunțat acesta.

Înainte de a fi scoasă la vânzare, marfa este verificată de ANPC și de instituțiile pentru protecția consumatorului, pentru a stabili dacă poate fi pusă legal în consum.

Și da, ANAF va avea oameni dedicați care să se ocupe de „magazinul online” al instituției: „Din păcate, da, colegii noștri o să facă și lucrul ăsta”.

Cum îi identifică ANAF pe cei care câștigă bani pe OnlyFans

Tot în cadrul emisiunii, președintele ANAF a declarat că a fost „foarte simplu” pentru inspectorii Fiscului să-l găsească pe bărbatul de 49 de ani din România care a obținut 700.000 de euro prin intermediul platformei OnlyFans și nu i-a declarat la stat.

„Cum am ajuns la acesta? Foarte simplu. Am primit informații de la plățile externe, în cazul de față, încasările externe ale acestor cetățeni. Noi, prin digitalizare, avem acces la baza de date, baza de plăți a Uniunii Europene și nu numai.

Există o bază de date pe care noi o accesăm și vedem acolo orice încasare, de oriunde din lumea asta pe care o face un cetățean din România. Ne-am uitat în baza de date și am constatat că un domn dintre cei de acolo, domn, precizez, a reușit să încaseze de la aceste platforme nu mai puțin de 3,6 milioane de lei”, a spus Adrian Nica.

Acesta a explicat că inspectorii ANAF au verificat apoi evidențele statului pentru a vedea dacă bărbatul a plătit taxe statului român pentru această sumă de bani.

„Și pentru colegii mei a fost o reală surpriză să vadă un bărbat că a încasat cea mai mare sumă de la această platformă. Ne-am uitat apoi pe codul lui numeric personal, că poate omul s-a gândit să declare. Am constatat că nu a declarat taxele. Cu ocazia aceasta îi facem impunere”, a spus șeful ANAF.

Președintele ANAF a adăugat că deocamdată sunt verificate 103 de astfel de creatori de conținut, dar vor urma și alții.

„Avem primul lot, ca să spun așa, de 103 persoane. Urmează încă alte 390 și tot așa, pentru că acesta e un proces continuu. Noi ne uităm la încasările pe care le fac. (...) Vorbim de o bază nedeclarată de 64 de milioane. Este o industrie care trebuie să înțeleagă și ei, ca orice cetățean trebuie să-și declare taxe și impozite, mai ales că e o industrie care face bani și mulți și ușor”, a spus Nica.

Întrebat dacă este adevărat că OnlyFans plătește taxe aferente veniturilor obținute din drepturile de proprietate intelectuală de doar 6%, șeful ANAF a confirmat.

„La momentul ăsta, da, dar o să facem propuneri pentru schimbarea legislației”, a adăugat el.

Adrian Nica, despre controalele la „bombardierii” cu mașini de lux

În octombrie, Adrian Nica i-a avertizat pe cei  care nu pot să justifice „mașina scumpă de peste 100.000 de euro cu care se plimbă prin oraș, sfidând pe unii dintre noi” că „va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica de ce datele pe care dânsul le înregistrează”.

În prezent, acesta a declarat că nu s-a făcut încă nicio confiscare

„În această etapă suntem în control la 49 de persoane și mai avem în procedură de analiză încă 300. Nu am confiscat până la prezenta dată nicio mașină.

Am constatat aici un și un fenomen de la celebrul manelist din județul Argeș care odată ce a venit ANAF-ul, până să emitem noi titlul, își înstrăinează bunurile”, a declarat Adrian Nica,

Șeful ANAF spune că vor fi controlați și cei care fac achiziții fictive sau fără substanță, iar în aproximativ două săptămâni vor prezenta câte mașini au fost confiscate, menționând că printre acestea se află cazuri interesante.

Președintele ANAF recunoaște că oamenii trimiși pe teren, să verifice astfel de profile, nu sunt nici pe departe răsplătiți la nivelul riscului și presiunii la care se expun.

Întrebat cât ia „un om bun din ANAF” care se duce după un „bombardier”, Nica răspunde că în jur de 7.000 de lei.

„Depinde de funcție, să spunem, dacă nu e șef de serviciu, în jur de 7.400-7.600 de lei. Vreau să vă spun că nu e ușor pentru ei să facă astfel de controale: vorbim de un profil de om din societate care a nu a luat niciodată în calcul posibilitatea de a-și plăti taxe și, practic, inspectorii ANAF sunt primii care se întâlnesc cu el”, explică șeful ANAF.

Acesta a adăugat că nu au existat cazuri de agresiuni fizice în contextul controalelor, însă pericolul este real, iar oamenii lui apelează la poliție și jandarmi.

Pentru a-i proteja pe inspectori, ANAF a decis să nu mai trimită oameni din același județ la „greii” locali, ci să facă schimb de echipe între regiuni.

„Dar este o acțiune delicată a lor, mai ales că mulți trăiesc în zonele acelea și, pentru a preîntâmpina situațiile în care un inspector din județul lui merge să controleze o persoană care nu-și declară de mult veniturile din județul ăla, am decis să aducem inspectori să încrucișăm zonele, ceea ce evident ne generează ceva costuri, pentru că avem costurile de deplasare pe care le suportăm din bugetul pe care îl avem”, mai spune Adrian Nica.

