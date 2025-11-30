Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea își anunță retragerea din politică și revenirea la „matca de avocat, profesor și om simplu”

În ziua Congresului AUR de la Alba Iulia, europarlamentarul Gheorghe Piperea a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, lăsând de înțeles că se va retrage din politică după finalizarea mandatului.

Eurodeputatul Gheorghe Piperea a postat duminică un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care anunță că se va retrage din viața politică. Mesajul a fost postat chiar în ziua când are loc congresul AUR la Alba Iulia, congres care a adus o reconfigurare la nivel de conducere.

„Lucrurile, în ce mă privește, se îndreaptă abrupt către revenirea la matca mea de avocat, profesor și om simplu, neimplicat politic. Rămâne, foarte probabil, ca “influența” noastră asupra politicului să se facă doar prin vot sau presiune social-economică. Și, cu smerenie zic, prin unele idei pe care le mai facem publice, din când în când, mai precis, când legacy și social media nu apucă să ne arunce dincolo de zidurile cetății, pentru delict de opinie”, a transmis Gheorghe Piperea pe Facebook.

Duminică are loc la Alba Iulia Congresul AUR. În urma unui vot intern, desfășurat prin intermediul platformei electronice AUR, noul președinte al Consiliului Național de Conducere a fost ales Petrișor Peiu, liderul senatorilor partidului.

Dan Dungaciu va fi validat în funcția de prim-vicepreședinte, în locul lui Marius Lulea.

Au fost aleși și următorii vicepreședinți: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Gușă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Șerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu și Nicolae Vlahu.

George Simion va fi reconfirmat în poziția de președinte al partidului, fiind candidat unic la șefia formațiunii.