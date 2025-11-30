search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Adevărul
Exclusiv TEST DRIVE Mercedes-Maybach: perfuzii cu regalitate. Cum se schimbă luxul când este propulsat exclusiv electric

Publicat:

Categoric, principala provocare în cazul acestui test a fost reprezentată de a nu te lăsa intimidat de statutul acestui agregat – și apoi să ai răbdarea să-l descoperi, pentru că aici primează alte valori.

O mașină cu ștaif. FOTO: Adevărul
O mașină cu ștaif. FOTO: Adevărul

Am mici dificultăți în a mă raporta corect la numele de familie al acestui model pentru că Maybach este acum în zona de nivel de echipare/sub-brand în universul Mercedes-Benz.

Așadar, vorbim astăzi de Mercedes-Maybach EQS 680 SUV. Categoric un act de curaj din partea constructorului german – nu când vine vorba de lux, pentru că face parte din ADN-ul Mercedes, însă când acest lux este propulsat exclusiv electric, poate intra în conflict cu valorile clasice, bună parte din ele încă apreciate de clienții tradiționali. Să vedem dacă EQS 680 SUV oferă acel cocktail de atemporalitate care caracterizează modelele din acest segment.

La capitolul design nu am mare lucru de reproșat, evident un model masiv (SUV), atent finisat și asamblat. În această zonă elitistă, designul este un pretext pentru a îmbrăca o formă care să ofere cât mai mult lux, confort și discreție, evident celor de la interior. Este puțin nelămurit de ușoara criză de identitate de la exterior; am impresia că este un duel pentru dominație între Mercedes și Maybach – multe sigle, unele mari, altele mai mici, puțin aglomerat vizual din acest punct de vedere.

Interior regal

Da, EQS este comercializat și într-o versiune civilă de către Mercedes-Benz, și are până la 7 locuri. Numele Maybach este cinstit, corect, versiunea testată având doar 4 locuri.

Nu are sens să insist pe materiale și calitatea asamblării, într-o proporție de 99% este la un nivel impecabil. Sunt minore sincope, dar ele pot fi rezolvate în configurator. Personal, nu găsesc foarte regal ornamentele de piano black (oricât de nobile ar fi), acestea fiind devalorizate în timp de introducerea lor și pe hatchbackurile din zona subcompactă.

Interior de lux... all inclusive. FOTO: Adevărul
Interior de lux... all inclusive. FOTO: Adevărul

Dacă locurile față sunt similare cu ce găsești într-un EQS SUV, în spate lucrurile sunt puțin altfel. Ce înseamnă puțin altfel? Am menționat că sunt doar două locuri, dar acestea sunt individuale, practic niște fotolii cu reglaje complete și funcții de masaj, încălzire și ventilație. Fiecare ocupant are alocat și un display de 11.6 inch, care are și tuner TV. Fiecare pasager poate avea acces la sistemul de navigație și seta destinația, dar și comenzi prin gesturi recunoscute de un sistem de camere.

Consola centrală integrează o tabletă care îți permite accesul la diferite funcții, o zonă care poate adăposti și încărca wireless două telefoane, câte o măsuță pliabilă pentru fiecare ocupant, multe sloturi USB-C și HDMI pentru a putea accesa conținut media și din alte surse, un frigider, pahare de argint. Tot acest regal cere un mic tribut, versiunea civilă are un portbagaj de 645 de litri (versiunea cu 5 locuri), iar EQS 680 SUV oferă 440 de litri – de luat în calcul faptul că spațiul de încărcare al portbagajului este împărțit în două zone de prezența frigiderului.

Putere ireproșabilă

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV este o declinare unică a luxului în acest moment. Modelul nu are un rival direct. Are la bază platforma modulară EVA destinată vehiculelor electrice de clasă mare la Mercedes-Benz.

Citește și: TEST DRIVE Dacia Spring, o electrică de top cu haine noi

EQS 680 SUV are o baterie cu o capacitate totală de 125 kWh, din care 118 kWh reprezintă capacitatea utilă. La stații DC poate încărca cu maxim 200 kW, având nevoie de 31 de minute pentru o încărcare de la 10% la 80%. La stații AC poate încărca cu maxim 22 kW. O încărcare completă la 22 kW durează 6 ore și un sfert, la 11 kW ai nevoie de 12 ore și 15 minute pentru o încărcare completă.

Spațiu și flexibilitate. FOTO: Adevărul
Spațiu și flexibilitate. FOTO: Adevărul

EQS 680 SUV are două motoare electrice, câte unul pe fiecare punte, iar puterea totală este de 658 CP și 950 Nm. Când condițiile de rulare permit, motorul față este decuplat cu ajutorul unui ambreiaj pentru un plus de eficiență. Chiar dacă linia fluidă camuflează în bună măsură masivitatea mașinii, nu vă lăsați amăgiți – este un SUV de 5,12 metri lungime și 3.075 kg. Cu toate acestea, ajunge la 100 km/h în 4.4 secunde, iar viteza maximă este de 210 km/h.

Confortul la rulare este regal, iar suspensia este contagioasă, să spun așa. Dar am apreciat enorm faptul că demultiplicarea direcției, modul în care este livrată puterea mi-au amintit de Rolls Royce. Are o direcție cu demultiplicare mai lungă pentru a nu brusca pasagerii la fiecare mișcare de volan, și asta în condițiile în care modelul este echipat și cu punte spate directoare care poate vira până la 10 grade. Beneficiile le descoperi când vezi cât de fâșneț este acest model în spații înguste.

image
Citește și: TEST DRIVE Bigster, forță și eleganță. Ce aduce în plus noul SUV Dacia și care este prețul de pornire

Consum? Un test efectuat deja în sezonul rece, cu temperaturi de 5-7 grade, pe un drum până în Poiana Brașov și retur pentru o imagine cât mai fidelă asupra consumului. Am ajuns la munte cu un consum mediu de 27,4 kWh, iar la revenirea în București consumul mediu afișat a fost de 20 kWh. Un consum mediu de 23,7 kWh, destul de apropiat de cei 21,9 kWh declarați de constructor. Autonomia declarată de 614 km a fost în cazul testului nostru de aproape 500 km, o valoare bună.

Nu știu de ce, dar mă așteptam la un model cu nu atât de mult suflet, dar m-am înșelat. Și cred că este suficient de atemporal pentru a fi relevant și peste ani.

Fișă tehnică – Mercedes-Maybach EQS 680 SUV

Motor – EV, 2 x motor electric, 484 kW – 658 CP și 950 Nm

Transmisie – cutie automată, tracțiune integrală permanentă

Performanțe – 210 km/h v.max., 0-100 km/h în 4,4 secunde

Portbagaj – 440 de litri

Baterie – 118 kWh capacitate utilă

Dimensiuni – L/l/h (mm): 5.125/2.034/1.721, ampatament – 3.210

Autonomie – până la 614 km WLTP

Consum în test – 23,7 kWh/100 km

Preț model testat– 257.319 euro cu TVA inclusă

Auto

Ghid de cumpărături

