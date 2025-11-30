search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
A mai murit un personaj din dosarul lui Florian Coldea. Afaceristul Mihai Guțanu avea calitatea de denunțător

Publicat:

Mihai Guțanu, afaceristul care avea calitatea de denunțător în dosarul lui Florian Coldea, a decedat la spital, unde era internat de câteva săptămâni în stare gravă.

Mihai Guțanu/FOTO: Captură video Youtube Realitatea
Mihai Guțanu/FOTO: Captură video Youtube Realitatea

Potrivit surselor publicației Oficiul de Știri, în urmă cu două săptămâni un incendiu violent i-a cuprins casa.

Din nefericire, acesta se afla în imobil în momentul în care flăcările au izbucnit și de atunci se afla în comă la spital, unde medicii au încercat să îl salveze. 

Mihai Guțanu, bărbatul acuzat că l-ar fi contactat pe Cătălin Hideg, martorul-denunțător din dosarul foștilor generali SRI, se plângea de mult timp că el și familia sa sunt supuși hărțuirii. Între timp, instanța a confirmat că executarea silită a lui Guțanu a fost cerută de un cunoscut om de afaceri, a cărui identitate a fost făcută publică.

În ședința din 14 noiembrie 2024 privind prelungirea controlului judiciar pe cauțiune, procurorii au declarat că denunțătorul Cătălin Hideg ar fi fost contactat de Mihai Guțanu. Ancheta urmează să stabilească dacă Guțanu a acționat la cererea foștilor generali SRI, Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Danuț Trăilă, care au interdicție de a lua legătura cu denunțătorul.

Procurorii l-au audiat pe Guțanu și au dispus percheziția telefoanelor sale. Guțanu are experiență în administrație și politică: fost președinte PNȚCD Sector 6, șef al Biroului Turism din Primăria Capitalei și șef serviciu la Centrul Cultural „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”.

El se confruntă și cu probleme civile, fiind executat silit pentru un credit de 100.000 lei contractat în 2020, în contextul în care este vizat de ancheta penală din dosarul foștilor șefi SRI.

Numele său apare într-un dosar înregistrat la Judecătoria Sectorului 6 pe 7 iulie 2023, când un birou de executare judecătorească a solicitat „autorizarea intrării în încăperi”.

Guțanu a susținut în instanță că i-a fost deja pusă poprire pe salariu de mai bine de trei ani, fiindu-i oprită o treime din venitul lunar, ceea ce a stins o mare parte din datoria inițială.

Executorul a încercat să pună poprire pe terenuri mici deținute de Guțanu la țară, în devălmășie cu rudele, iar el a contestat demersurile, susținând că acestea reprezintă hărțuire. Plângerea intervine în contextul anchetei Parchetului privind contactarea denunțătorului Cătălin Hideg.

Generalul în rezervă Dumitru Dumbravă a murit la 53 de ani

Pe 27 septembrie, Generalul în rezervă Dumitru Dumbravă a murit. Fostul șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, trimis în judecată de DNA, avea 53 de ani.

Potrivit unor surse, Dumitru Dumbravă suferea de mai mult timp de probleme grave de sănătate. Generalul Dumitru Dumbravă a fost trecut în rezervă în urmă cu șapte ani, printr-un decret semnat de preşedintele Klaus Iohannis.

Numele său a devenit notoriu după ce, în 2015, a declarat, într-un interviu, că justiţia este un câmp tactic pentru SRI.

Dumitru Dumbravă era cercetat de DNA alături de generalul SRI Florian Coldea pentru trafic de influență. Cei doi au fost trimiși în judecată de DNA în luna iulie 2025.

Coldea și Dumbravă i-ar fi cerut 600.000 de euro omului de afaceri Cătălin Hideg, pentru a-l ajuta pe acesta să obţină o pedeapsă cu suspendare într-un dosar de fraude cu fonduri europene.

„Dumbravă, fost șef în SRI care se ocupa de relația cu Justiția statului paralel, a venit la DNA fără avocat. A fost, în aceasta cauză, audiat și avocatul Doru Trailă. Denunțul a fost depus de afaceristul Catalin Hideg, care a anexat înregistrări cu solicitări repetate de mita din partea generalilor SRI de sute de mii de euro.

E vorba și de o sumă de 600.000 euro în legătură cu un dosar de care se ocupă DNA, în care s-a încercat un trafic de influență la un afacerist, dar mita nefiind plătita, acesta a fost trimis în judecată. Dosarul este instrumentat de cunoscutul procuror Mihaela Iorga”, au transmis, la acea vreme, surse judiciare, în exclusivitate pentru Gândul.

