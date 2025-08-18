19 august: 34 de ani de la puciul de la Moscova, tentativa comuniștilor de a-l răsturna pe Gorbaciov

În urmă cu 34 de ani avea loc Puciul de la Moscova, tentativa eșuată a comuniștilor radicali de a-l răsturna pe Mihail Gorbaciov și de a prelua controlul Uniunii Sovietice, un moment care a schimbat ireversibil cursul istoriei post-sovietice. Tot pe 19 august, în 1881, se năștea George Enescu în nordul Moldovei, în judeţul Dorohoi.

1881: S-a născut compozitorul român George Enescu

George Enescu s-a născut în nordul Moldovei, în judeţul Dorohoi, pe 19 august 1881, fiind al optulea copil al părinţilor săi, care pierduseră alţi şapte înaintea lui.

Aptitudinile sale artistice s-au manifestat încă din copilărie. Atent la chemarea tainică a naturii, George Enescu a ilustrat-o, peste ani, în chip autentic, în creaţii care se bucură astăzi de o popularitate deosebită în toate colţurile lumii.

În ceea ce privește muzica, însuși compozitorul afirma că face parte din primele sale amintiri. Avea numai cinci ani, când tatăl său l-a dus la Iaşi, unde l-a prezentat profesorului Eduard Caudella. În anul 1888, ajunsese să-l surprindă pe profesor, care le-a recomandat parinţilor să-l trimită să-şi continue studiile la Viena. La 13 ani, Enescu a plecat să-şi desăvârşească studiile la Conservatorul din Paris, unde i-a fost recomandat lui Jules Massenet, creatorul operelor „Manon”, „Cidul” şi „Thais”.

La doar 15 ani a conceput prima creaţie, „Poema română”, care l-a consacrat în calitate de compozitor.

De altfel, dragostea pentru ţară, care răzbate din această creație, ca și atașamentul față de tradiţiile românești l-au însoțit pe George Enescu toată viața, în ciuda exilului.

Deși era foarte legat de România, Enescu a părăsit țara în toamna anului 1946, după instaurarea regimului comunist, pentru că începuse să anticipeze dezastrul care urma grație discuțiilor cu prietenii din Occident, care l-au pus în gardă.

A ajuns la Paris, orașul său de exil, unde a dat lecţii de vioară şi compoziţie, a ținut conferinţe, și a concertat.

Opera care a acaparat timp de un sfert de veac întreaga forţă creatoare a maestrului George Enescu este „Oedip”. Din 1906 şi până în seara zilei de 10 martie 1936, când a avut loc premiera pe scena Operei Garnier din Paris, Enescu s-a simţit, după cum mărturisea în amintirile sale, „un biet om pradă chinurilor îndurate odinioară de martiri”.

George Enescu a murit în noaptea de 3 spre 4 mai 1955, la Paris, fiind înmormântat în cimitirul Pere Lachaise.

1891: A murit pictorul Theodor Aman, fondator al școlilor de arte frumoase din Bucureşti şi Iaşi

Theodor Aman ( 20 martie 1831 – 19 august 1891) a fost pictor şi grafician, pedagog, academician român, întemeietor al primelor şcoli româneşti de arte frumoase de la Iaşi şi Bucureşti. A studiat la Bucureşti la Colegiul Naţional Sfântul Sava, apoi la Paris. Profesor şi întemeietor al Şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti.

S-a dedicat picturii, fiind influenţat de maeştrii Renaşterii italiene. Revenit pe meleagurile natale s-a inspirat din viaţa muscelenilor lăsând mai multe pânze cu peisaje din Câmpulung şi împrejurimi. Numele său a rămas în istoria artei româneşti nu doar prin valoarea operelor semnate, ci şi prin contribuţia avută la întemeierea primelor şcoli de Arte frumoase, la Bucureşti şi Iaşi (1864).

După lecţii de desen cu pictorul Constantin Lecca, la Şcoala Centrală din Craiova, a plecat în 1850 la Paris, unde studiază pictura cu Michel Martin Drolling, apoi, din 1851, cu François-Édouard Picot. Prestigiul de care s-a bucurat Aman a fost sporit şi de funcţia sa de director al Şcolii naţionale de arte frumoase, încă de la înfiinţarea acestei instituţii, în 1863. În pictura sa de o rigoare academistă, simbolurile evocărilor istorice aduc o anume prospeţime, în sensul situării artistului în actualitate.

Noutatea pânzelor sale ţine astfel mai mult de răspunsurile tematice la preocupări sociale şi politice din perioada fondării statului naţional român. Nu lipsesc însă şi unele încercări de luminare a paletei, de surprindere a instantaneului, ce ne vorbeşte despre ecoul, fie şi palid, al experienţelor unor artişti francezi care pictau în aer liber, la Barbizon, în împrejurimile Parisului, unde în deceniile şapte şi opt ale secolului XIX, se pun bazele impresionismului. Începe să picteze încă de pe atunci o serie de compoziţii istorice, unul din genurile sale preferate în care va excela.

1935: S-a născut scriitorul și scenaristul Dumitru Radu Popescu

Născut în satul Păușa, județul Bihor, Dumitru Radu Popescu a fost nuvelist, romancier și dramaturg, fiind socotit ca unul dintre cei mai de seamă scriitori români ai literaturii contemporane.

În anul 1958 a debutat cu volumul de nuvele și schițe „Fuga”, iar dintre romanele sale mai importante amintim: „Vara Oltenilor”, „F”, „Vânătoarea regală”, „Ploile de dincolo de vreme”, „Podul de gheață” și „Orașul îngerilor”. Mai mult decât atât, a scris și piese de teatru: „Vis” și „Pădurea cu pupeze”, dar și scenarii de filme: „Prea mic pentru un război așa de mare” și „Duios Anastasia Trecea”.

A fost distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor în 1964, 1969, 1973, 1975, 1978, 1979 și 1980. Din anul 1981 și până în 1989 a ocupat funcția de președinte al Uniunii Scriitorilor, iar din anul 1997 a devenit membru corespondent al Academiei Române. Ulterior, din anul 2006 a fost membru titular al Academiei Române.

Dumitru Radu Popescu a murit la 2 ianuarie 2023.

2016: A murit compozitorul și muzicianul Adrian Enescu

Născut la 31 martie 1948, la București, Adrian Enescu s-a făcut remarcat pentru activitatea sa în domeniul muzicii de film, numele său fiind asociat cu circa 65 de titluri. A absolvit Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu“ din Capitală și a asistat la cursurile facultăţii de muzică electronică a Universităţii Stanford din California, între anii 1985 şi 1986.

De asemenea, a fost membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România. A fost recompensat cu 20 de premii acordate de Uniunea Cineaștilor din România și 15 premii oferite de Uniunea Compozitorilor din România.

1990: Leonard Bernstein dirijează ultimul său concert

Leonard Bernstein (n. 25 august 1918, Lawrence, Massachusetts – d. 14 octombrie 1990) a fost un pianist, dirijor și compozitor american, de naționalitate evreu. Familia sa a emigrat din localitatea Rovno, Ucraina. Leonard Bernstein este cunoscut și a rămas în memoria publicului mai ales pentru prodigioasa sa activitate dirijorală în lumea întreagă.

A condus unele din marile orchestre ale lumii și și-a dedicat o bună parte din activitate Filarmonicii din New York. Ca promotor al muzicii, a realizat un remarcabil ciclu de emisiuni TV, de educație muzicală, transmis în multe țări ale lumii.

1991: Puciul de la Moscova

Tentativa sovietică de lovitură de stat din 1991 (19 august 1991), cunoscută și ca Puciul din august, Puciul Vodka ori Lovitura de stat din august, a fost o încercare a unui grup de conservatori comuniști sovietici de a-l răsturna de la putere pe președintele Mihail Gorbaciov și de a prelua controlul asupra țării.

Liderii puciștilor erau comuniști radicali, care considerau că reformele lui Gorbaciov au mers prea departe și că noul tratat unional făcea ca puterea guvernului central să scadă prea mult, iar cea a guvernelor republicane să fie prea mare.

Mihail Gorbaciov, liderul de atunci al URSS, implementase reforme majore care vizau modernizarea sistemului sovietic, dar slăbeau controlul central și dădeau mai multă autonomie republicilor unionale. Un grup de conservatori comuniști radicali, nemulțumiți de aceste reforme, au încercat să-l înlăture de la putere de Gorbaciov.

Liderii puciști au preluat controlul asupra Moscovei când Gorbaciov se afla în vacanță în Crimeea. Liderul a rămas izolat, iar Boris Elțin, președintele Federației Ruse, a mobilizat cetățenii să iasă în stradă împotriva puciștilor. Cățărat pe un tanc, el a condamnat lovitura de stat. Deși puciul a eșuat după numai trei zile și Gorbaciov s-a reîntors în fruntea statului, evenimentul a anulat orice posibilitate de păstrare a uniunii într-o formă mai puțin centralizată. Autoritatea sa a fost slăbită și s-a accelerat procesul de destrămare a Uniunii Sovietice, care s-a finalizat oficial la 26 decembrie 1991.