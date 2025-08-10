11 august: Ziua în care a murit Robin Williams, unul dintre cei mai apreciaţi actori de comedie

Pe 11 august 1961 a murit poetul Ion Barbu, iar în anul 2014, în aceeași zi, a decedat actorul Robin Williams. Tot pe 11 august, în anul 1900, s-a născut filozoful Ștefan Lupaşcu.

106 - O diplomă militară romană, descoperită la Porolissum, atesta că, în acest an, provincia romană imperială Dacia era deja constituită

Castrul de la Porolissum, locul descoperirii diplomei, a fost cel mai nordic punct de apărare al Daciei Romane, fiind înfiinţat în anul 106 d.Hr., de către împaratul roman Traian, pentru a apăra principalul loc de trecere dinspre Munţii Meseş spre Dacia Porolissensis.

Construcţia iniţială, din lemn, cu fundaţii de piatră, gazduia aprozimativ 5.000 de soldati, pentru ca mai tarziu, fortificaţia să fie mărită şi reconstruită din piatră, cu ziduri, valuri şi şanturi de apărare, dar şi mai multe castre mici.

Plecarea romanilor a avut loc în anul 271 d.Ch, însă, conform dovezilor istorice păstrate, Complexul Arheologic „Porolissum" a continuat să fie locuit timp de mai multe secole de la data plecării.

Situl este unul dintre cele mai mari și mai bine păstrate din România. Se află pe Măgura Pomăt de pe teritoriul satului Moigrad-Porolissum, respectiv a comunei Mirșid, județul Sălaj.

1456 - A murit Iancu de Hunedoara, fostul voievod al Transilvaniei

Iancu de Hunedoara, cunoscut și ca Ioan de Hunedoara sau Ioan Corvin, a fost ban al Severinului între 1438 și 1441, voievod al Transilvaniei între 1441-1446, guvernator și regent al Ungariei între 1446-1453, apoi căpitan suprem al Ungariei şi al Transilvaniei între 1453-1456. A fost și tatăl regelui Matia (Matei) Corvin al Ungariei.

Iancu de Hunedoara s-a făcut cunoscut prin acțiunile sale militare și diplomatice, care l-au ajutat să stopeze ofensiva Imperiului Otoman către Europa Centrală. După ce a cucerit Constantinopolul, în 1453, sultanul Mahomed al II-lea și-a îndreptat atenția către cetatea Belgradului, un punct strategic în ofensiva otomanilor spre centrul continentului european. Sultanul nu a reușit să cucerească Belgradul, iar Iancu de Hunedoara a devenit primul comandant de oşti din Europa care a reuşit să îl înfrângă pe Mahomed.

Marea victorie obţinută de Iancu de Hunedoara împotriva otomanilor a avut loc la 22 iulie 1456, la Belgrad. Pentru asta a fost numit de către Papa Calixt al III-lea „atletul cel mai puternic, unic al lui Hristos”.

La câteva zile după victorie, pe 11 august 1456, voievodul a murit în tabăra de la Zemun, din cauza ciumei.

1900 - S-a născut filozoful Ştefan Lupaşcu

Ştefan Lupaşcu (Stéphane Lupasco) s-a născut la 11 august 1900, în Bucureşti. A fost un filosof român care a uimit lumea academică a Parisului cu studiile sale.

În 1935, Lupaşcu îşi susţine doctoratul în litere la Sorbona, pe domeniul logică şi epistemologie, avându-l ca profesor pe Abel Rey. Lucrarea sa, „Du devenir logique et de l’affectivite” este publicată la scurt timp după susţinere, fiind foarte apreciată de fizicianul Louis de Broglie şi de filosoful Emile Brehier.

S-a impus drept unul dintre marile spirite ale culturii umaniste europene contemporane, opera sa reprezentând un sistem filosofic complex, cu numeroase componente disciplinare, referitoare la Univers şi cunoaşterea lui. A primit pe 12 martie 1947 cetăţenia franceză.

În 1960, Lupașcu are parte de debutul internaţional, odată cu publicarea eseului „Cele trei materii” care va fi publicată în spaniolă, franceză, italiană, portugheză.

Ştefan Lupaşcu a murit la Paris, la 7 octombrie 1988. El a fost ales membru de onoare post-mortem al Academiei Române la 31 ianuarie 1991.

1934 - În temnițele Alcatraz, SUA, au fost închiși primii prizonieri federali

Pe Insula Alcatraz, situată în centrul Golfului San Francisco din California, SUA, a fost, inițial, amenajată o fortăreață, Fort Alcatraz. Ulterior a fost construită celebra închisoare „Alcatraz”, închisă în 1963, azi care, ulterior a devenit o atracție turistică, ceea ce este și astăzi.

Insula are o lungimea de 500 m, o înălțime de 41 m și o suprafață de 85.000 m², fiind formată din gresie. Pe această suprafață au fost clădite închisoarea și cel mai vechi far de pe coasta de vest americană.

Lucrările de transformare a fortăreței în închisoare au început la 12 octombrie 1933, fiind dată în funcțiune la 1 ianuarie 1934, ca închisoare federală a SUA.

Din cauza apei reci și a curenților puternici din golf, „The Rock“ (Stânca), a devenit o închisoare ideală din punct de vedere al securității.

La 11 august 1934, au fost aduși la Alcatraz primii 53 de deținuți din Atlanta.

Alcatraz a funcționat ca închisoare timp de 29 de ani, în ciuda protestelor și demonstrațiilor pentru drepturile omului, până la 21 martie 1963, când a fost definitiv închisă. Gangsteri renumiți, precum Al Capone (1934-39), Robert Franklin Stroud (1942-59), George „Machine Gun” Kelly (1934-51) și Alvin „Creepy” Karpis (1936-62), au fost închiși aici.

Timpul petrecut în celulă era între 18 și 23 de ore pe zi, excepții se făceau (prin care se înțelege și dreptul la muncă) celor care dovedeau o purtare excepțională. În cantină erau montate deschideri, prevăzute în caz de nevoie, pentru gaze lacrimogene. Alcatraz era unica închisoare din SUA cu dușuri cu apă caldă, pentru a nu permite deținuților, în cazul evadării, să se obișnuiască cu apa rece din golf.

În 29 de ani niciun deținut nu a reușit să evadeze. Conform statisticilor, cei care au încercat să evadeze au murit împușcați sau înecați în apa rece a Golfului San Francisco.

1961 - A murit Ion Barbu (pseudonimul literar al lui Dan Barbilian), poet şi matematician

Numele Ion Barbu este cunoscut în literatura română, însă numele real al poetului – Dan Barbilian – este unul sonor în domeniul matematicii.

Ion Barbu a fost unul dintre cei mai importanți poeți români interbelici, reprezentant al modernismului literar românesc, fiind, de asemenea participant la avangarda artistică românească, dar și un afiliat al gândirismului. El s-a născut la 19 martie 1895, la Câmpulung-Muscel.

Ion Barbu a plecat în Germania în anul 1921, reuşind să-şi susţină acolo doctoratul în matematică. Odată cu plecarea din România, din sânul familiei, la vârsta de 26 de ani, poetul a devenit dependent de cocaină, acest viciu devenit rapid cunoscut printre prietenii săi.

Într-o scrisoarea pe care i-a trimis-o amicului său Leo Defloss, Ion Barbu preciza: „din cauza unei prea lungi dezrădăcinări şi a interesului meu, mereu viu, pentru experienţele spirituale am luat obiceiul anumitor stupefiante: eter şi cocaină!”.

Este cunoscut faptul că poetul era acompaniat de criticul literar Tudor Vianu, care era şi el la studii în Germania.

„Cititorul care străbate paginile volumului «Joc secund», nu trebuie să uite niciodată că se găsește în fața unui poet matematician. Chiar o simplă inventariere a vocabularului său arată cât datorește Ion Barbu astronomiei, mecanicii sau geometriei. (…) Viziunea matematicianului este atât de puțin conexată cu activitatea simțurilor, atât de liberă de contingențele care întinerează funcțiunea lor, încât lumea care i se relevează este resimțită de el ca pură. Pe de altă parte, față de lumea experienței, aceea a matematicei este a doua lume, o suprastructură ideală. Într-un asemenea univers ideal dorește să se situeze viziunea lui Ion Barbu și acesta este înțelesul expresiei joc secund, care intitulează volumul său”, spunea Tudor Vianu despre opera lui Ion Barbu.

Volumul „Joc secund” reunește poemele sale cele mai reprezentative: „După melci”, „Riga Crypto și lapona Enigel”, „Oul dogmatic”, „Uvedenrode” etc.

Ca matematician a rămas cunoscut sub numele Dan Barbilian, nume pe care-l poartă, în cinstea sa şi un liceu din Câmpulung Muscel, oraşul său natal.

A murit în ziua de 11 august 1961, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu din București.

1983 - S-a născut actorul american Chris Hemsworth

Actorul australian Christopher (Chris) Hemsworth împlinește 42 de ani. El a fost nominalizat în 2011 la premiile BAFTA, la categoria de Cel mai bun actor în ascensiune, iar în 2010, revista GQ l-a ales Omul Anului.

A devenit cunoscut în anul 2004, cu rolul Kim Hyde, în serialul australian „Home and Away”, însă faima i-a adus-o rolul locotenentului George Kirk în filmul „Star Trek XI” în 2009.

Hemsworth este cunoscut la nivel mondial și pentru rolul lui „Thor”, în filmele adaptate după benzile desenate „Marvel Thor” din 2011 și „Răzbunătorii” lansat în 2012, dar și pentru interpretarea sa din filmele „Albă ca Zăpada și Războinicul Vânător” și „Cabana din pădure”.

1999 - Ultima eclipsă totală de Soare din secolul XX vizibilă în România

La 11 august 1999 a avut loc o eclipsă totală de soare, ultima din secolul al XX-lea şi al mileniului al doilea. A fost considerată cea mai spectaculoasă eclipsă totală de soare, vizibilă din România.

România a fost punctul de maximă vizibilitate a eclipsei în Europa, iar Bucureştiul a fost singura capitală europeană situată pe linia centrală a benzii de totalitate.

Eclipsa a avut o durată maximă atunci când axa umbrei lunii s-a apropiat cel mai mult de centrul pământului, la ora 11:03:04 (GMT), moment de apogeu care a putut fi observat în România, la Ocnele Mari, în apropierea oraşului Râmnicu Vâlcea, unde fenomenul a avut cea mai lungă durată – 2 minute şi 23 secunde (ora 11:07,GMT; ora 14:00, ora României). Bucureştiul s-a aflat în zona de maximum la ora 11:07 (GMT) – ora 14:07 (ora locală).

2014 - A murit actorul Robin Williams

Actorul Robin McLaurin Williams s-a născut la 21 iulie 1951, la Chicago, statul Illinois. S-a făcut remarcat în filme precum „Good morning, Vietnam", „Dead Poets Society", „Mrs. Doubtfire", „Good Will Hunting".

În 1998, acesta a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul din „Good Will Hunting”.

A mai fost nominalizat la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în 1988, cu rolul interpretat în „Good morning, Vietnam" („Bună dimineața, Vietnam”), în 1990 pentru rolul din „Dead poets society” („Cercul poeților dispăruți”), iar în 1992 pentru cel din „The fisher king” („Regele pescar”). A câștigat și trei premii Golden Globe, două premii Screen Actors Guild și trei premii Grammy.

Actorul de comedie are o stea pe Hollywood Walk of Fame din 12 decembrie 1990

Actorul Robin Williams a murit la 11 august 2014, în locuinţa sa din Tiburon, California. Poliţia americană a confirmat, câteva zile mai târziu, că actorul s-a sinucis prin spânzurare.

Într-o scurtă declaraţie de presă, Susan Schneider, soţia actorului american, a precizat că este important ca lumea să îşi aducă aminte de Robin Williams nu din cauza morţii sale, ci datorită tuturor momentelor frumoase pe care le-a lăsat în urmă. La 4 noiembrie 2015, văduva actorului a declarat, potrivit AFP, că acesta suferea de demenţă cu corpi Lewy, o boală neurodegenerativă care provoacă schimbări violente de stări de spirit şi halucinaţii, caracteristici prezente şi în bolile Parkinson şi Alzheimer.