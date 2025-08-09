search
Sâmbătă, 9 August 2025
Adevărul
10 august, ziua în care Japonia a cerut pace și a pus capăt celui mai sângeros război al omenirii

Pe 10 august 1945, Japonia a anunțat că se predă, punând capăt celui mai devastator război din istorie. Decizia a marcat sfârșitul unui conflict global și începutul unei noi ordini mondiale.

1793 – Deschiderea Muzeului Luvru

Muzeul Luvru din Paris a fost deschis oficial publicului pe 10 august 1793, în timpul Revoluției Franceze. La acel moment, instituția găzduia 537 de lucrări de artă, majoritatea confiscate de la Biserică și de la aristocrație.

Transformarea fostului palat regal într-un muzeu public a reprezentat un simbol al noii republici și al accesului liber la cultură. Luvrul avea să devină unul dintre cele mai mari și mai vizitate muzee din lume.

1875 – Încep lucrările la Castelul Peleș

Pe 10 august 1875, a fost pusă piatra de temelie a Castelului Peleș din Sinaia, în prezența regelui Carol I. Sub ea au fost îngropate mai multe monede de aur de 20 de lei, primele emise cu chipul monarhului român.

Castelul Peleș a fost construit ca reședință de vară regală și s-a remarcat prin inovațiile tehnice: electricitate, încălzire centrală și lift. A devenit rapid un simbol al modernizării României.

1897 – Descoperirea aspirinei

Pe 10 august 1897, chimistul german Felix Hoffmann a sintetizat o formă stabilă și purificată a acidului acetilsalicilic, substanță care va fi cunoscută sub numele de aspirină.

Produsul a fost dezvoltat în laboratoarele companiei Bayer și avea să devină un medicament esențial în tratamentul durerii, inflamației și febrei. Descoperirea a revoluționat industria farmaceutică.

1945 – Japonia cere pace

Pe 10 august 1945, Japonia a transmis Aliaților că acceptă condițiile capitulării necondiționate, după bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki.

Această decizie a dus la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, semnată oficial pe 2 septembrie. Milioane de oameni au celebrat finalul celui mai sângeros conflict din istorie.

2018 – Protestele din Piața Victoriei

Pe 10 august 2018, jandarmii au intervenit în forță la un miting antiguvernamental din Piața Victoriei, în București. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Protest diaspora in Piaţa Victoriei - 10 august 2018 FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Protest diaspora in Piaţa Victoriei - 10 august 2018 FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Intervenția s-a soldat cu sute de răniți și un val de controverse. Parchetul Militar s-a autosesizat și a deschis un dosar penal privind acțiunile jandarmilor în timpul protestului.

Istoria zilei

