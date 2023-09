18 septembrie, ziua în care s-a născut Greta Garbo, frumusețea la superlativ în alb și negru VIDEO

La 18 septembrie 1905 s-a născut Greta Garbo. Tot într-o zi de 18 septembrie au venit pe lume împăratul Traian și fotbalistul Ronaldo.

53: s-a născut Traian, împărat roman (d. 117)

Domnia lui Traianus (98-117) a reprezentat momentul de maximă putere si expansiune teritoriala a imperiului roman.

O serie de proiecte edilitare impresionante ale Antichităţii, printre care se află Forumul lui Traian şi Columna lui Traian, capodoperele din Roma ale arhitectului Apollodor din Damasc au fost ridicate în vremea împăratului Traian. În România, ruinele oraşului antic Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi monumentul de la Adamclisi amintesc de Traian.

Una dintre construcţiile cele mai impresionante ale vremii sale a fost podul peste Dunăre, unic la vremea sa.

1819: s-a născut Léon Foucault, fizician și astronom francez

Jean-Bernard-Léon Foucault a fost un fizician și astronom francez. Omul de știință a rămas în istoria fizicii mai ales pentru experimentul său care a demonstrat rotația Pământului în jurul axei sale (pendulul lui Foucault, instalat în Pantheonul din Paris).

Acest pendul a fost reinstalat în 1995 și în prezent poate fi vizitat. Alte contribuții ale sale în fizică: determinarea vitezei luminii, inventarea giroscopului, descoperirea „curenților Foucault”.

1905: s-a născut Greta Garbo, actriță suedeză

Născută în Suedia, Greta Garbo s-a afirmat în cetatea filmului, la Hollywood, în epoca de aur a filmului mut. Greta Garbo a jucat în doar 27 de filme, chiar dacă e una dintre cele mai cunoscute actriţe din toate timpurile.

Ultimul ei rol a fost în 1941, în „Two-Faced Woman” (Femeia cu două feţe), deşi ar fi putut avea o carieră foarte lungă, până în 1990, când a murit.

Povestea lui Lev Tolstoi, „Anna Karenina”, dar şi „Camille” şi „Ninotchka” reprezintă momentele de apogeu ale carierei actriţei de origine suedeză. Rolul din „Ana Karenina” a fost unul de-a dreptul emblematic pentru Greta Garbo.

1960: s-a născut Petrică Mâțu Stoian, cântăreț român de muzică populară

Petrică Mâțu Stoian a fost un interpret român de muzică populară, și om de afaceri. Aceasta se ocupa pe lângă muzica cu apicultura și livada proprie. Era originar din zona Plaiului Cloșanilor din județul Mehedinți. În perioada 1995-2005 a fost angajat al Ansamblului artistic profesionist „Doina Gorjului” din Târgu-Jiu.

Apoi, pana in 2021 a fost angajat al Ansamblului Profesionist Maria Tănase din Craiova, de unde s-a și pensionat.

A murit la 6 noiembrie 2021, la Spitalul Județean de Urgență Reșița, în urma unor complicații suferite după infecția cu COVID-19.

1970: a murit James Marshall "Jimi" Hendrix

James Marshall „Jimi” Hendrix a fost cântăreț, compozitor și chitarist american. Deși cariera sa a durat doar patru ani, este considerat unul dintre cei mai influenți chitariști din istoria muzicii universale.

Născut în Seattle, Washington, Hendrix a început să cânte la chitară la vârsta de 15 ani. După liberarea din serviciul militar, acesta își urmează chemarea artistică, acompaniind diferite formații în localuri din Statele Unite. După ce basistul Chas Chandler îi devine manager, artistul se mută în Anglia, unde creează primele sale hituri alături de The Jimi Hendrix Experience. Printre acestea se numără „Hey Joe”, „Purple Haze” și „The Wind Cries Mary”. Faima sa se propagă în Statele Unite după concertul de la Festivalul Monterey din 1967, și odată cu lansarea albumului său final, Electric Ladyland, în 1968.

Artistul moare din cauza consumului de barbiturice în 1970, la vârsta de 27 de ani, devenind rapid o figură emblematică în cultura psihedelică a lumii occidentale. Post-mortem, i-au fost acordate o serie cuprinzătoare de onoruri, fiind listat de revistele Time și Rolling Stone ca fiind cel mai mare chitarist electric din toate timpurile.

1976: s-a născut Ronaldo, fotbalist brazilian

Ronaldo Luis Nazário de Lima este un fost fotbalist brazilian, care evolua pe postul de atacant. Supranumit ”Il fenomeno”, Ronaldo este considerat unul din cei mai mari fotbaliști din toate timpurile.

El este unul din cei trei jucători care au câștigat premiul Fotbalistul Anului FIFA de trei ori sau mai mult, alături de Zinedine Zidane și Lionel Messi.

1977: Voyager 1 face prima fotografie în care Pământul și Luna pot fi văzute în întregime împreună

Voyager 1 este o sondă spațială lansată de NASA la 5 septembrie 1977. Parte a programului Voyager de a studia exteriorul Sistemului Solar , Voyager 1 a fost lansat la 16 zile după „geamănul” său, Voyager 2.

Aflat la o distanță de 160,27 AU (23,97 miliarde km) de Pământ (la 5 august 2023) este obiectul construit de om aflat la cea mai mare distanță de Terra.

2019: a murit Alexandru Darie, regizor român de teatru

Ducu Darie, cum îi spuneau prietenii, s-a născut pe 15 iunie 1959 într-o familie de artişti, părinţii săi fiind actorii Consuela Roşu şi Iurie Darie.

„Cred că de pe la 3 ani, 3 ani şi jumătate, am început să cresc în teatru. Nu exista bonă, baby-sitter şi-aşa mai departe, aşa că părinţii mă luau la repetiţii, la Teatrul de Comedie, unde erau amândoi angajaţi. Era perioada de glorie a Teatrului de Comedie. Director era Radu Beligan, iar trupa era de fapt o pleiadă fantastică de actori, de la Dem Rădulescu, Mircea Albulescu, Gheorghe Dinică, Marin Moraru, până la cei mai tineri, care atunci erau Sanda Toma, Grigore Gonţa. Se puneau spectacole precum «Umbra», de Evgheni Schwartz, «Capul de răţoi», iar regizor era David Esrig“, îşi amintea Alexandru Darie.

„Împreună cu valul binecunoscut, Liviu Ciulei, Lucian Pintilie, Lucian Giurchescu, Radu Penciulescu, toţi au plecat după «închiderea robinetului» în străinătate. Şi, deci, stăteam în teatru. Acolo am descoperit mirosul scenei, ce valoare are o mască, un element de recuzită. Stăteam ore întregi şi mă jucam cu ele. După aceea, când am crescut, vedeam cât de mici sunt de fapt culisele Teatrului de Comedie, «buzunarele scenei». Am intrat şi în spectacole, de la 6 ani am făcut figuraţie, şi în «Capul de răţoi» şi în alte spectacole. Chiar am fost la Viena, prima oară când am ieşit afară din ţară, am fost cu părinţii mei, într-un turneu cu mare succes de altfel. Iar până în anii '70 a fost o perioadă când se făceau multe turnee în străinătate...“, mărturisea artistul, într-un interviu, pentru „Adevărul“.

Regizorul Alexandru Darie a murit la vârsta de 60 de ani. Fiul actorului Iurie Darie era internat de aproape două săptămâni la Terapie Intensivă la Institutul Clinic Fundeni din Bucureşti.

Alexandru Darie suferea de mai mulţi ani de ciroză, iar în ultima perioadă starea sa de sănătate se agravase. A fost internat la Institutul Clinic Fundeni, cu o complicaţie la plămâni.