Oferta excentrică a unui descendent al regelui Charles al II-lea: 50.000 de lire sterline anual pentru cea care vrea să-i fie soţie. Cerințele bizare pe care le are

Un descendent al regelui Charles al II-lea, în vârstă de 79 de ani, oferă 50.000 de lire sterline anual celei care vrea să-i devină soţie, dar care, evident, trebuie să îndeplinească o listă de criterii, multe dintre ele extrem de bizare.

Un aristocrat britanic în vârstă de 79 de ani a captat atenția publicului din Marea Britanie după ce a publicat un anunț matrimonial care pare desprins dintr-o epocă de mult apusă.

Sir Benjamin Slade, baronet și proprietar al unui vast domeniu din Somerset, oferă un salariu anual de 50.000 de lire sterline și o viață în lux oricărei femei dispuse să-i devină soție, însă numai dacă îndeplinește o serie de cerinţe, dintre care unele sunt extrem de bizare, ca aceea ca femeia să nu provină dintr-o ţară care începe cu litera „I” sau are verde pe drapel, potrivit DailyMail.

O ofertă „de nerefuzat”

Anunțul său a făcut rapid înconjurul presei britanice, el promiţând că femeia aleasă va beneficia de casă, mașină, vacanțe și toate cheltuielile acoperite, alături de un venit anual substanțial.

Sir Benjamin recunoaşte, fără ocolişuri, că are nevoie de o soție suficient de tânără pentru a-i oferi doi copii, neapărat băieţi, pentru continuarea liniei masculine a familiei și pentru preluarea moșiei întinse pe 1.300 de acri.

„Pot avea doi fii, trei ar fi mai bine, dar, dacă am doi, situația este salvată”, spune el, subliniind că nu contează dacă viitoarea Lady Slade dacă a mai avut sau nu copii în trecut.

Cerințe care au stârnit uimire și amuzament

Pe lângă condiția esențială de a putea avea moștenitori, baronetul are o listă lungă de criterii pentru viitoarea sa parteneră. Femeia trebuie să fie cu minimum 20 de ani mai tânără, să aibă cel puțin 1,67 metri înălțime, să nu fie născută în zodia Scorpion și, în mod surprinzător, să nu citească The Guardian.

De asemenea, sunt obligatorii următoarele „competențele practice”: permis de conducere, capacitatea de a manevra o armă și, ideal, posibilitatea de a pilota un elicopter. Toate aceste abilități sunt, afirmă el, necesare pentru gestionarea celor două castele și a întregului personal de pe domeniu, precum și pentru administrarea zonei de vânătoare.

→ Imaginea 1/4: Sir Benhamin 03 facebook Benjamin Slade jpg

„Femeile au un talent aparte în a conduce o casă și personalul”, susține baronetul, vitând-o pe celebra autoare Jane Austen.

În plus, completează el, îi plac femeile care se pricep la dansuri de societate, bridge, backgammon și organizare domestică.

Criterii cel puţin bizare

Unul dintre cele mai bizare citerii ale aristocratului britaniec este faptul că Sir Benjamin exclude categoric candidatele din țările care încep cu litera „I” și care au verde în steag, ceea ce înseamnă că potemţialele doritoare nu pot fi din Irlanda, Italia, India, Iran și Coasta de Fildeș. În schimb, nu exclude canadiencele, americancele și femeile din nordul Europei, pe care le consideră „similare cultural”.

În glumă, baronetul adaugă că nu se vede, totuşi, alături de o femeie eschimos.

De ce se grăbește aristocratul

În spatele acestei căutări se află și rațiuni economice, a recunoscut Sir Benjamin, care spune că, dacă ar avea o soţie, ar evita pierderi masive din cauza impozitului de 40% pe moștenire. Singura cale prin care își poate proteja proprietățile și colecția de artă este să le lase soției, pentru ca aceasta să le transmită mai departe familiei, fără taxare.

„Trebuie să fie mai tânără. Nu pot asigura o femeie de 70 de ani”, a declarat el, menționând că are prietene de vârstă apropiată care „ar vrea să se mărite”, dar care nu se încadrează în cerințele impuse de companiile de asigurări.

Cine este Sir Benjamin Slade

Descendent al regelui Charles al II-lea, Sir Benjamin Julian Alfred Slade provine dintr-o familie nobilă veche și a preluat titlul în 1962, după moartea tatălui său, fiind fiul lui Sir Michael Nial Slade, al șaselea baronet, și al Angelei Clare Rosalind Chichester. El locuiește la Maunsel House, un conac impresionant din Bridgwater, Somerset, și este cunoscut pentru stilul de viață excentric.

Deși are deja o fiică, Violet, vârstă de 34 de ani, cu antreprenoarea şi autoarea de literatură pentru copiii Sahara Sunday Spain, Sir Benjamin spune că are nevoie de moștenitori de sex masculin pentru a duce numele mai departe şi a administra averea familiei.

În finalul anunțului său, aristocratul sintetizează totul într-o frază care a făcut deliciul tabloidelor: „Dacă ești tânără și rămâi credincioasă religiei, clasei sociale, țării și orientării politice proprii, ai 50% șanse de succes și nu vei ajunge în fața instanței de divorț”.

În încheiere, iată lista completă de cerințe: permis de armă, permis auto, eventual permis de elicopter, capacitatea de a administra două castele, potențial de a avea doi fii, capital propriu și „preferabil o avere substanțială”. Sunt excluse persoanele sub 1,67 m, cele din zodia Scorpion, cititoarele The Guardian, scoțiencele, consumatorii de alcool sau droguri, femeile din țările „cu I și verde în steag” și cele din regiuni unde „nu se poartă palton iarna”.