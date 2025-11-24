search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cazul familiei care a rămas fără copiii pe care îi creștea într-o pădure din Italia, alături de cai, măgari și găini. Reacția lui Meloni

0
0
Publicat:

Autoritățile italiene au separat copiii unei familii care trăia izolat într-o pădure din regiunea italiană Abruzzo. Instanța a motivat decizia prin „riscuri pentru integritatea fizică și mintală a copiilor” și lipsa condițiilor de viață normale.

Familia trăia într-o pădure din Italia FOTO: Catherine Birmingham
Familia trăia într-o pădure din Italia FOTO: Catherine Birmingham

Viața unei familii de cinci persoane, cunoscută drept „Bimbi nel Bosco” („copiii din pădure”), s-a schimbat după ce instanța din L’Aquila a decis plasarea celor trei copii ai familiei într-un centru de îngrijire administrat de o biserică.

Familia trăia într-o cabană izolată din pădure, alături de cai, măgari și găini, folosind panouri solare și apă dintr-o fântână proprie, evitând conectarea la rețelele urbane, potrivit CNN.

„Am găsit recent casa noastră de vis pentru totdeauna. Energia locului fiind foarte specială, aducem oameni să stea pentru vindecare și trezire, conectându-se cu sălbăticia, exterior și interior, consumând mâncare vegană organică, gătită și cultivată acasă”, a scris pe blogul său Catherine Birmingham, mama copiilor. 

FOTO Catherine Birmingham
FOTO Catherine Birmingham

Patrule de poliție au fost trimise pentru a prelua copiii – un băiat de opt ani și doi gemeni de șase – și a-i duce într-o structură de protecție socială. Mama locuiește momentan în același loc, dar părinților li s-a permis doar un contact limitat cu minorii, potrivit avocatului familiei.

Părinții, Nathan Trevallion (51 de ani), fost bucătar profesionist britanic, și Catherine Birmingham (45 de ani), australiancă, life coach și fost antrenor ecvestru, au fost criticați pentru condițiile în care își creșteau copiii.

Instanța a subliniat că familia trăia în „condiții precare, fără interacțiune socială, fără venituri fixe, fără toalete și fără frecventarea școlii de către copii”.

Cuplul respinge acuzațiile și susține că situația lor materială este stabilă, iar alegerea stilului de viață reprezintă o opțiune personală. Potrivit declarațiilor lor, cei doi s-au mutat în Italia atrași de peisaj, de comunitate și de posibilitatea de a duce o viață simplă, în afara mediului urban. Familia trăiește într-o zonă împădurită, adoptând un regim vegan și o rutină orientată spre autosuficiență.

Avocatul afirmă că locuința era încălzită cu sobe, alimentată cu panouri solare, iar apa era extrasă dintr-o fântână pentru a evita microplasticele. Toaleta – ecologică, de tip compost – se afla în curte.

Pentru copiii noștri voiam o viață diferită și am decis să trăim în pădure. Vrem să fim aici, împreună cu ei și cu animalele noastre”, afirmă părinții.

FOTO Catherine Birmingham
FOTO Catherine Birmingham

Situația familiei a ieșit la iveală în septembrie 2024, după ce toți cei cinci membri au fost internați pentru intoxicație după ce au consumat ciuperci sălbatice din pădure. După acest incident, familia a fost vizitată de oficiali ai serviciilor sociale și de forțele de ordine. 

 „Sunt fericiți, miros bine, sunt bine educați și bine hrăniți; de ce să rupem această legătură?”, a sus tatăl copiilor.

Mama publicase fotografii cu familia și animalele, dar instanța a considerat că acestea încalcă intimitatea copiilor.

Decizia a provocat reacții puternice la nivel politic

Prim-ministrul Giorgia Meloni a catalogat măsura drept „alarmantă”, iar Matteo Salvini a afirmat că „este rușinoasă decizia autorităților”.

„Este rușinos că statul este preocupat de educația privată și de alegerile personale a doi părinți care au găsit Italia ospitalieră, și totuși le fură copiii”, a spus Matteo Salvini.

Giuseppe Masciulli, primarul din apropiata localitate Palmoli, a condamnat scoaterea copiilor din familie.

„Sunt tată și am fost profund șocat de situație”, a declarat el pentru CNN, adăugând că crede că situația ar putea fi rezolvată dacă familia promite să respecte anumite cerințe, inclusiv reinstalarea apei curente și întâlniri săptămânale cu școala locală pentru a evalua progresul academic al copiilor.

Avocatul Angelucci a anunțat că familia va face apel împotriva deciziei instanței.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
digi24.ro
image
Un japonez a câștigat 3,8 milioane de dolari la loto și a ascuns câștigul de soția sa, ca să trăiască în lux, în secret
stirileprotv.ro
image
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
gandul.ro
image
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
mediafax.ro
image
FCSB, la fel ca Liverpool! Comparația spumoasă a lui Mihai Stoica și marile probleme cu care se confruntă cele două campioane
fanatik.ro
image
Cât câștigă nepalezii și românii care au același loc de muncă
libertatea.ro
image
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
digi24.ro
image
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Se taie la montaj”. Replica prezentatoarei a venit imediat: „Păi nu, că suntem în direct”
gsp.ro
image
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge
observatornews.ro
image
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Cât te costă să încălzești o garsonieră în decembrie 2025 cu centrală pe gaz vs. electrică
playtech.ro
image
„Dacă nu pleacă de la FCSB, într-un an nu mai auzi de el”. Profeția-șoc a lui Mitică Dragomir despre favoritul său
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Daniel Pancu, față în față cu galeria Rapidului! Ce s-a întâmplat după ce antrenorul și-a "demolat" echipa de suflet
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
Regula care se aplică din 23 noiembrie 2025 în toate magazinele din România. Amenzile sunt uriaşe!
romaniatv.net
image
Singurele tichete care se pot schimba în bani sau vouchere. Beneficii noi pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Se taie la montaj”. Replica prezentatoarei a venit imediat: „Păi nu, că suntem în direct”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Butonul „secret” din mașină care îți dezaburește rapid geamurile
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Mica afacere pe care fiica Ronei Hartner și-o deschide în Franța, la 18 ani: „Și mama ei îi aprecia talentul”. Sacrificiul unchiului, ca să-i fie tutore
click.ro
image
Când se va rupe blestemul? Frații Ionuț și Dragoș Dolănescu nu-și vorbesc de 16 ani: „Nu m-a sunat de ziua mea”. Fotografii cu fiii lui, de la petrecerea din Costa Rica
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului

Click! Pentru femei

image
Cum alegi un partener? Între chimie și compatibilitate

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?