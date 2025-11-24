Cazul familiei care a rămas fără copiii pe care îi creștea într-o pădure din Italia, alături de cai, măgari și găini. Reacția lui Meloni

Autoritățile italiene au separat copiii unei familii care trăia izolat într-o pădure din regiunea italiană Abruzzo. Instanța a motivat decizia prin „riscuri pentru integritatea fizică și mintală a copiilor” și lipsa condițiilor de viață normale.

Viața unei familii de cinci persoane, cunoscută drept „Bimbi nel Bosco” („copiii din pădure”), s-a schimbat după ce instanța din L’Aquila a decis plasarea celor trei copii ai familiei într-un centru de îngrijire administrat de o biserică.

Familia trăia într-o cabană izolată din pădure, alături de cai, măgari și găini, folosind panouri solare și apă dintr-o fântână proprie, evitând conectarea la rețelele urbane, potrivit CNN.

„Am găsit recent casa noastră de vis pentru totdeauna. Energia locului fiind foarte specială, aducem oameni să stea pentru vindecare și trezire, conectându-se cu sălbăticia, exterior și interior, consumând mâncare vegană organică, gătită și cultivată acasă”, a scris pe blogul său Catherine Birmingham, mama copiilor.

Patrule de poliție au fost trimise pentru a prelua copiii – un băiat de opt ani și doi gemeni de șase – și a-i duce într-o structură de protecție socială. Mama locuiește momentan în același loc, dar părinților li s-a permis doar un contact limitat cu minorii, potrivit avocatului familiei.

Părinții, Nathan Trevallion (51 de ani), fost bucătar profesionist britanic, și Catherine Birmingham (45 de ani), australiancă, life coach și fost antrenor ecvestru, au fost criticați pentru condițiile în care își creșteau copiii.

Instanța a subliniat că familia trăia în „condiții precare, fără interacțiune socială, fără venituri fixe, fără toalete și fără frecventarea școlii de către copii”.

Cuplul respinge acuzațiile și susține că situația lor materială este stabilă, iar alegerea stilului de viață reprezintă o opțiune personală. Potrivit declarațiilor lor, cei doi s-au mutat în Italia atrași de peisaj, de comunitate și de posibilitatea de a duce o viață simplă, în afara mediului urban. Familia trăiește într-o zonă împădurită, adoptând un regim vegan și o rutină orientată spre autosuficiență.

Avocatul afirmă că locuința era încălzită cu sobe, alimentată cu panouri solare, iar apa era extrasă dintr-o fântână pentru a evita microplasticele. Toaleta – ecologică, de tip compost – se afla în curte.

„Pentru copiii noștri voiam o viață diferită și am decis să trăim în pădure. Vrem să fim aici, împreună cu ei și cu animalele noastre”, afirmă părinții.

Situația familiei a ieșit la iveală în septembrie 2024, după ce toți cei cinci membri au fost internați pentru intoxicație după ce au consumat ciuperci sălbatice din pădure. După acest incident, familia a fost vizitată de oficiali ai serviciilor sociale și de forțele de ordine.

„Sunt fericiți, miros bine, sunt bine educați și bine hrăniți; de ce să rupem această legătură?”, a sus tatăl copiilor.

Mama publicase fotografii cu familia și animalele, dar instanța a considerat că acestea încalcă intimitatea copiilor.

Decizia a provocat reacții puternice la nivel politic

Prim-ministrul Giorgia Meloni a catalogat măsura drept „alarmantă”, iar Matteo Salvini a afirmat că „este rușinoasă decizia autorităților”.

„Este rușinos că statul este preocupat de educația privată și de alegerile personale a doi părinți care au găsit Italia ospitalieră, și totuși le fură copiii”, a spus Matteo Salvini.

Giuseppe Masciulli, primarul din apropiata localitate Palmoli, a condamnat scoaterea copiilor din familie.

„Sunt tată și am fost profund șocat de situație”, a declarat el pentru CNN, adăugând că crede că situația ar putea fi rezolvată dacă familia promite să respecte anumite cerințe, inclusiv reinstalarea apei curente și întâlniri săptămânale cu școala locală pentru a evalua progresul academic al copiilor.

Avocatul Angelucci a anunțat că familia va face apel împotriva deciziei instanței.