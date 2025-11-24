Doi texani, acuzați că au planificat preluarea cu forța a unei insule din Haiti. Voiau să ucidă toți bărbații și să transforme femeile și copiii în sclavi sexuali

Doi bărbați din Texas au planificat să recruteze persoane fără adăpost pentru a participa la o lovitură armată pe o insulă haitiană, să ucidă toți bărbații și să transforme femeile și copiii în sclavi sexuali, potrivit unui rechizitoriu.

Doi bărbați din Texas au plănuit să recruteze persoane fără adăpost pentru a participa la o lovitură de stat armată pe o insulă din Haiti, să ucidă toți bărbații și să transforme femeile și copiii în sclavi sexuali, potrivit unei acuzații, scrie The Seattle Times.

Bărbații —, 21 de ani, din Allen, Texas, și Tanner Christopher Thomas, 20 de ani, din Argyle, Texas — au fost acuzați joi la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul de Est al Texasului, au declarat procurorii federali într-un comunicat de presă.

Conform actului de acuzare, Weisenburg și Thomas au început să planifice lovitura de stat în august 2024. Cei doi intenționau să călătorească cu barca cu pânze până la Gonave, o insulă cu aproximativ 87.000 de locuitori care face parte din Haiti, și să o cucerească cu forța.

Pentru a se pregăti pentru lovitura de stat, cei doi bărbați au început să învețe abilități pe care le considerau utile. Conform actului de acuzare, amândoi învățau limba creolă haitiană.

Weisenburg s-a înscris la Academia de Pompieri din Rockwall, Texas, în august 2024, pentru a învăța „protocoale de comandă și control”, conform actului de acuzare. A picat examenele academiei de pompieri și a fost exmatriculat în februarie 2025.

După ce a picat examenul, Weisenburg a călătorit în Thailanda pentru a învăța să navigheze, potrivit documentelor judiciare. Cei doi bărbați plănuiau să cumpere o barcă cu pânze pentru a ajunge la Gonave, dar, din cauza costurilor, Weisenburg nu s-a înscris la școala de navigație.

Thomas s-a înrolat în Forțele Aeriene ale Statelor Unite în ianuarie 2025. El i-a trimis un mesaj lui Weisenburg, spunându-i că s-a înrolat în armată pentru a-i ajuta în planurile lor, potrivit documentelor judiciare.

Thomas a fost staționat inițial în Germania, dar a fost mutat în Maryland. Conform actului de acuzare, cei doi bărbați plănuiau să recruteze și să plătească persoane fără adăpost din zona Washingtonului pentru a se alătura loviturii de stat.

Conform comunicatului de presă, cei doi bărbați au căutat arme și muniție și plănuiau să cumpere arme de tip militar. Odată ce ar fi preluat controlul insulei, ei plănuiau să ucidă bărbații și să transforme femeile și copiii în sclavi sexuali pentru a-și îndeplini fanteziile sexuale.

Actul de acuzare menționa complicii, dar nu îi identifica și nu preciza rolul pe care l-ar fi putut juca în complot. Nu se știe au aflat autoritățile federale despre planurile de lovitură de stat.

Weisenburg și Thomas au fost acuzați de conspirație în vederea uciderii sau răpirii de persoane într-o țară străină. De asemenea, au fost acuzați de exploatare sexuală a copiilor pentru producerea unui videoclip cu conținut sexual explicit cu un copil, potrivit actului de acuzare.

Dacă vor fi condamnați pentru conspirație federală în vederea comiterii unei crime într-o țară străină, cei doi bărbați riscă închisoarea pe viață într-o închisoare federală, au declarat procurorii. Dacă vor fi condamnați pentru producerea de pornografie infantilă, cei doi bărbați riscă între 15 și 30 de ani de închisoare într-o închisoare federală.