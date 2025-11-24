Vicepremierul Oana Gheorghiu susține că nu se află în niciun fel de incompatibilitate. „Asociaţia Dăruieşte Viaţă o să-şi regleze problemele, cu siguranţă”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, luni, că aşa cum a anunţat, nu se află în niciun fel de incompatibilitate iar Asociaţia Dăruieşte Viaţă o să-şi regleze problemele, cu siguranţă.

”Sunt la Guvernul României şi aş vrea să discutăm strict despre problemele de care mă ocup aici. Alte problemele putem discuta într-un alt cadru”, a declarat Oana Gheorghiu, într-o conferinţă de presă, despre incompatibilitatea cu funcţia deţinută în cadrul Asociaţiei Dăruieşte Viaţa, scrie News.

”Aşa cum am anunţat, nu mă aflu în niciun fel de incompatibilitate. Asociaţia Dăruieşte Viaţă o să-şi regleze problemele, cu siguranţă, şi este un lucru pe care o să-l putem discuta în afara cadrului guvernamental”, a menţionat aceasta.

Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, a declarat joi că propunerea este aceea ca Oana Gheorghiu să devină preşedinte onorific, deci să rămână un membru în asociaţia Dăruieşte Viaţa, dar fără drept de vot în Adunarea generală, pentru că asta ar rezolva această problemă de incompatibilitate între cele două roluri de membru în Guvernul României versus membru cu drept de vot într-o organizaţie non-guvernamentală.