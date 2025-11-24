Șapte entitãți energetice, cu sprijinul de specialitate al Serviciului de Telecomunicații Speciale, au realizat cu succes sâmbãtã, 22 noiembrie 2025, cel mai amplu exercițiu de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național.

Cooperarea dintre Transelectrica, Hidroelectrica, Distribuție Energie Electricã Romania, ROMGAZ, Enevo Group, Nova Power & Gas și Eurowind Energy a reunit, în premierã, tehnologii clasice și soluții moderne într-un scenariu dificil, care a cerut decizii rapide, coordonare și sincronizare impecabile. Rezultatul demonstrat prin succesul exercițiului denumit simbolic „Aurora” evidențiazã pregãtirea profesionalã de înaltã calitate și dedicarea echipelor operative, capabile sã susținã funcționarea unui sistem energetic complex chiar și în condiții extreme.

Peste o sutã de specialiști tehnici și operativi din toate entitãțile implicate au participat la un exercițiu unic care a simulat un colaps total de tensiune, într-un scenariu apropiat de condițiile reale ale unui incident major, care indisponibilizeazã inclusiv rețelele de telecomunicații publice. Traseul de restaurare a pornit din Centrala Hidroelectricã Șugag și a integrat producție fotovoltaicã, sisteme de stocare și un grup termoenergetic clasic, pe un traseu care acoperã teritoriul central al Transilvaniei. La desfãșurarea acțiunii au asistat Secretarul de Stat din Ministerul Energiei, Pavel Casian Nițulescu, precum și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apãrãrii Naționale, Serviciului Român de Informații și ai Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Sub coordonarea Dispecerului Energetic Național din Transelectrica, echipele tehnice au lucrat în regim de interoperabilitate și sincronizare exemplare, pe baza protocoalelor operaționale. Exercițiul AURORA a evidențiat capacitatea de redresare a Sistemului Electroenergetic Național și soliditatea colaborãrii dintre actorii principali ai acestuia.

Exercițiul, care a înregistrat un succes important pentru specialiștii SEN, a fost realizat pentru prima datã prin cooperarea a șapte entitãți din Sistemul Electroenergetic Național, respectiv CNTEE Transelectrica SA, SPEEH Hidroelectrica SA, Distribuție Energie Electricã Romania (DEER), SNGN ROMGAZ SA, Enevo Group, Nova Power & Gas și Eurowind Energy, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale. Scenariul a presupus și limitarea comunicațiilor publice, situație frecventã în condiții reale de crizã. În acest cadru, rolul sistemelor de telecomunicații speciale puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale este esențial pentru reușita procesului de restaurare.

Exercițiul din Centrala Hidroelectricã Șugag încheie o serie de testãri inițiate de Transelectrica, în parteneriat cu Hidroelectrica, pe perioada acestui an, menite sã asigure pregãtirea tehnicã și operaționalã a sistemului pentru situații de urgențã. Acțiunea continuã demersurile similare realizate anterior la CHE Lotru, CHE Vidraru și CHE Porțile de Fier I.

În conformitate cu reglementãrile europene, în calitate de membru al rețelei de interconectare europene, în baza Regulamentului European nr. 2196/2017 privind codul rețelei pentru situații de urgențã și restaurare, și a reglementãrilor naționale, Compania Naționalã de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, în calitate de operator de transport și sistem, are obligația de a testa anual o parte dintre mãsurile prevãzute în Planul de Apãrare și în Planul de Restaurare.

Apãrarea și restaurarea Sistemului Electroenergetic Național sunt activitãți esențiale, care permit gestionarea unor situații de urgențã și readucerea sistemului la starea normalã de funcționare.

Într-un context regional în care securitatea energeticã devine tot mai importantã, aceste tip de exerciții contribuie la întãrirea capacitãții de reacție rapidã, îmbunãtãțirea cooperãrii transfrontaliere în Europa de sud – est, precum și la creșterea rezilienței sistemului energetic național.

Video „AURORA” – cel mai amplu exercițiu național de Restaurare a Sistemului Electroenergetic Național