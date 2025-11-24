Analiză Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre platforme, dar și despre psihicul uman

De câteva săptămâni, Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță din Clejani, face înconjurul internetului cu declarațiile lui. TikTok este platforma principală unde se exprimă. Și dacă videoclipurile în care vorbește despre fizică, forma Pământului sau Atlantida, de exemplu, pot stârni zâmbete, altele sunt de-a dreptul ofensatoare. De la Alex Velea și Mihai Morar până la propria mamă, nimeni nu a scăpat de jignirile lui Fulgy. Mai mult, a trecut și la amenințări grave. În urmă cu câteva zile, acesta și-a șters postările de până atunci de pe TikTok, iar pe platformele Meta a fost blocat temporar. Situația ridică semne de întrebare cu privire la limitele din online, dar și la conținutul care ne atrage pe internet.

Declarațiile de pe Tik Tok ale lui Fulgy

„M-am uitat și eu prin comentarii și am văzut ce comentați, măi oameni buni! Sunteți un neam de trădători și de sclavi. Eu n-am nevoie de populația României care e incultă, analfabetă, agramată și afonă. Doar 4% din oamenii de pe Pământ sunt în situația mea”, spunea Fulgy recent într-un clip pe TikTok. După ce în trecut ar fi avut probleme cu drogurile, așa cum singur a recunoscut, muzicianul de 27 de ani a fost trimis de părinți în Dubai, să studieze ingineria de sunet, spuneau aceștia. Câteva luni nu s-a mai auzit nimic de el, dar recent Fulgy a devenit viral cu o serie de declarații controversate, făcute în special pe TikTok, unde postează și intră live zilnic.

Declarațiile lui devin sunete folosite de ceilalți utilizatori. Și dacă unele sunt percepute ca amuzante, altele au revoltat oamenii. Tânărul și-a jignit inclusiv mama și sora.

„Divorț și lasă-le pe stradă unde le e locul. Nu îți mai sacrifica tu sănătatea cu neamul acesta de cerșetori", și-a îndemnat Fulgy tatăl într-un clip. Jignirile la adresa mamei și surorii nu s-au oprit aici, dar acestea nu pot fi reproduse.

De altfel, în postările lui, Fulgy vorbește jignitor despre oricine și orice. Cel mai urât a vorbit la adresa omului de radio Mihai Morar. Declarații jignitoare a avut și despre Alex Velea și partenera acestuia, Antonia. Într-un alt clip, îi amenință pe cei care ,,nu îl respectă" că vor ajunge în scaun cu rotile. Iar într-o postare amenința cu bomba mai multe redacții din România, precum și jurnaliști.

Clipul în care Fulgy amenință SURSA Tik Tok/ Pharaoh Fulgy Moftamhamun

Pe Facebook și Instagram, Fulgy a fost blocat, dar postează în continuare pe TikTok. În plus, a creat un grup pe Telegram, care în doar două zile a strâns peste 36.000 de membri. Acolo este distribuit inclusiv conținut obscen.

Psiholog: ,,În loc de gladiatori, avem influenceri care se confruntă verbal"

Cazul Fulgy nu este singular pe TikTok. Platforma oferă vizibilitate unei game extrem de variate de conținut. Există acolo clipuri despre rețete culinare, machiaj, haine, cărți, opinii civice și politice, experimente sociale sau parodii. Unii dansează pe melodii virale sau își promovează muzica, alții fac live-uri, vând produse și fac bani din popularitate. Tot pe TikTok găsim și conținut cu limbaj agresiv sau obscen. Platforma este practic o oglindă a lumii în 2025. În tot acest spectacol al vieții și varietății, viral devine de multe ori chiar conținutul controversat. De ce se întâmplă acest lucru? Psihologul Dorina Stamate explică:

,,Creierul uman este construit să caute informații cu încărcătură emoțională puternică. Stimuli precum scandalul, conflictul sau șocul activează sistemul limbic (zona responsabilă cu emoțiile), trimițând un val de adrenalină și dopamină. De aici apare senzația de <<nu pot să mă opresc din a urmări>>. Conținutul calm și echilibrat activează mai puțin aceste mecanisme, de aceea este consumat mai rar pe platforme precum TikTok.

Controversa ne oferă și un sentiment de apartenență: comentăm, ne poziționăm de o parte sau de alta, râdem cu alții sau ne indignăm împreună. Pentru creier, aceasta seamănă cu participarea la un „trib”. Este exact aceeași funcționare ca în Roma Antică — dar în loc de gladiatori, avem influenceri care se confruntă verbal. Spectacolul emoțional ne ține conectați pentru că răspunde instinctelor noastre primare."

Dorința de a fi popular și nevoia de validare

Și dacă cei mai mulți rămân la stadiul de spectatori activi, alții își doresc cu tot dinadinsul să devină protagoniștii spectacolului.

,,Popularitatea online activează un mecanism similar cu cel al recompensei din jocurile de noroc: nu știm exact când primim multe like-uri sau vizualizări, iar această incertitudine produce un efect de „dopamine loop”. Cu cât primești validare, cu atât vrei mai mult. Unii ajung să vadă atenția ca pe o dovadă a propriei valori — astfel, sunt dispuși să își sacrifice imaginea, respectul sau relațiile doar pentru a continua să fie văzuți", spune Dorina Stamate.

Limbajul agresiv sau comportamentele șocante pot avea două cauze, explică psihologul:

* furie acumulată, nevoia de a fi auziți, lipsa unor limite în copilărie, un stil de atașament nesigur.

* algoritmi care promovează drama, public care răsplătește scandalul, bani obținuți prin vizualizări.

În spatele unor asemenea postări se pot ascunde de fapt vulnerabilități psihologice profunde, mai spune specialista.

De ce e o greșeală să încurajăm conținutul controversat

Pleiăr, un creator de conținut popular pe YouTube care nu își dezvlăuie identitatea, a analizat situația lui Fulgy, după viralizarea acestuia, şi trage câteva semnale de alarmă.

,,Lumea mondenă, artistică e destul de sumbră, aviz amatorilor care încearcă să-și facă o carieră printre vedete, vedetuțe și manageri. (...) Există momente când artiștii derapează spre anumite zone care includ substanțe ilegale, alcool, jocuri de noroc sau altele. Și nu sunt salvați de nimeni pentru că pe nimeni nu interesează de omul Fulgy, ci de personajul Fulgy, sau eventual de lăutarul Fulgy care poate produce bani", spune Pleiăr în clipul postat.

Acesta analizează și conținutul lui Fulgy:

,,A revenit vorbind de toți, de la Selly la Băsescu, la Moș Crăciun sau Nicolae Ceaușescu. Și, evident, fiind un trend pe TikTok, lumea a început să-l ia la mișto, el având niște probleme reale care se văd, probleme probabil personale și probleme cu familia.

Din ce spune el, probabil sunt ipoteze pe care eu țin să le cred despre lumea artistică, substanțe consumate, despre vedete, dar omul a derapat ușor de la chestiile astea și s-a dus în ceva foarte grav, gen amenințări, violență și înjurături la adresa oricui. La adresat țării, în primul rând. Și episoadele astea sunt recurente. La el, odată la câțiva, ne apare cu câte o nouă serie de dezvăluiri, să le zicem așa, și de scandal".

Creatorul de conținut transmite și câteva mesaje, atât pentru Fulgy, cât și pentru cei care se uită la clipurile lui:

,,Eu sunt de acord că tu ești un artist extraordinar de bun și ar trebui să rămâi la artă. Nu la dezvăluiri și la conspirații pe TikTok. Ok? Și aici s-a întâmplat, de fapt, chestia care mă îngrijorează cel mai mult, când a început să amenințe cu bombă C4. (...) În ultimii ani am început să nu mai facem diferența între caterinca de pe internet și lucrurile serioase, între oameni care chiar au probleme și oameni care sunt doar personaje pe care încearcă să le expună pe rețele de socializare. Acum câțiva ani un om ca Fulgy ar fi fost exploatat prin emisiuni de Dan Diaconescu. Se pare că treaba asta s-a luat la cam toți românii, care au început să facă tot felul de caterinci pe seama unor oameni cu probleme. Nu știu cât o să ajute un clip de genul de la mine, mă gândesc serios că poate n-ar trebui postat sau poate ar trebuie postat ca awareness, poate anumiti colegii influenceri să nu mai faca caterincă pe seama unui om ca Fulgy".

Care sunt reglementările platformelor

Toate marile platforme de socializare pot bloca temporar sau permanent utilizatorii care încalcă regulile comunității. Motivele principale sunt:

conținutul violent, periculos, incitarea la ură

bullyingul, hărțuirea, amenințările

nuditatea explicită sau pornografia

dezinformarea gravă

promovarea autovătămării sau sinuciderii

Unele încălcări nu duc imediat la blocare (ban). Platformele folosesc „strike-uri”:

un strike duce la avertisment

două sau trei strike-uri duc la restricții (nu poți posta, comenta etc.)

mai multe strike-uri duc ban temporar sau permanent

De asemenea, utilizatorii au posibilitatea să raporteze conținutul inadecvat. Dacă o postare sau un cont primește mai multe raportări, platforma îl verifică, chiar și în condițiile în care nu toate sunt valide.

Printre cei care și-au luat ban pe Facebook și Instagram au fost și frații Tate. La fel ca în cazul de acum al lui Fulgy, însă conținutul fusese deja descărcat și distribuit și de pe alte pagini, ceea ce complică lucrurile.

Platformele, utilizatorii sau apropiații, cine are cea mai mare putere să oprească răspândirea conținutului ofensator?

Psihologul Dorina Stamate spune:

,, În majoritatea situațiilor, cele mai eficiente sunt platformele, pentru că ele au control direct asupra vizibilității și existenței conținutului. Pot șterge, limita sau suspenda imediat un cont. Utilizatorii sunt pe locul doi, deoarece raportările lor declanșează acțiunile platformei, iar lipsa interacțiunilor reduce automat distribuirea. Familia sau apropiații pot fi eficienți doar dacă persoana este receptivă, având impact asupra comportamentului pe termen lung, nu asupra conținutului deja apărut".

Copiii au acces la astfel de conținut?

Platformele TikTok, Facebook și Instagram nu se adresează copiilor mai mici de 13 ani și, cel puțin teoretic, aceștia nu își pot crea conturi.

Pentru cei care au vârsta legală, dar rămân totuși sensibili la anumite tipuri de conținut, platformele susțin că au unelte pentru control parental. Marta Karczewska, reprezentantă TikTok pentru Europa Centrală și de Est, spunea recent:

,,Unul dintre cele mai utile instrumente pentru familii este funcția Family Pairing, care permite părinților să-și conecteze contul cu cel al adolescentului și să activeze mai multe funcții de siguranță. Printre acestea se numără: controlul timpului petrecut în aplicație (cu posibilitatea de a seta limite diferite pentru zilele săptămânii sau weekend), controlul mesajelor directe.

Acum părinții pot vedea pe cine urmărește adolescentul pe TikTok, cine îl urmărește pe el/ea și pe cine a blocat. În plus, am oferit părinților mai multă vizibilitate asupra conturilor adolescenților: primesc automat notificări când aceștia publică un videoclip vizibil publicului și pot vedea setările de confidențialitate alese de adolescent".

Tot pe TikTok, utilizatorii, indiferent de vârstă, pot modifica setările în așa fel încât să nu le mai apară conținut cu potențial deranjant ((violență, limbaj vulgar, teme sensibile). Și pot limita postările care implică anumite cuvinte. Conturile deranjante pot fi, de asemenea, blocate.

Ce riscă utilizatorii care jignesc pe internet

Dacă cei despre care vorbește decid să îl acționeze în instanță, Fulgy le-ar putea plăti daune morale. Același lucru este valabil pentru toți cei care jignesc pe internet. Deși infracțiunea de ,,calomnie" nu mai există în legislația penală din România, în cazul defăimării sau declarațiilor denigratoare, cei lezați pot începe o acțiune civilă.

,,Respectiv să pretindă din partea persoanei care a făcut astfel de afirmații să achite o sumă de bani care reprezintă daunele morale ce ar trebui să acopere suferința care le-a fost cauzată prin aceste afirmații, fie false, fie denigratoare.

Practica judiciară consideră afirmațiile făcute pe rețelele sociale ca fiind făcute în spațiul public", spune avocatul Tudor Mitroi.

Clipurile sau postările șterse de pe rețelele sociale rămân în continuare valabile, în eventualitatea unei acțiuni în instanță.

,,Faptul că s-a șters o postare, dar s-a șters după ce a produs efecte juridice, adică a fost văzută, nu înseamnă că fapta nu mai există. Atât timp cât există probe că la un moment dat cineva a avut o postare care a adus atingere unor anumite valori precum dreptul la imagine, la deminitate, la onoare, în continuare fapta poate fi sancționată ca atare", explică avocatul.

Și, foarte important, de răspundere în cazul unei acțiuni civile nu scapă nici cei care au postările accesibile doar listei de prieteni, adaugă avocatul:

,,Chiar dacă profilul nu este unul public și poate fi vizualizat doar de lista de prieteni, sunt multe situații în care lista de prieteni e compusă din sute sau mii de persoane. Ca atare, nu poți să spui că afirmația a fost făcută într-un cadru privat și nu aduce atingere imaginii sau demnității acelei persoane despre care s-a făcut".

.