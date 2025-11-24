Petrolul scoate banii din buzunar: cum sunt recompensați jucătorii după remiza cu FCSB

Petrolul Ploiești a smuls un punct important pe terenul celor de la FCSB, încheind meciul la egalitate, scor 1-1, și își continuă seria impresionantă de invincibilitate, șapte partide fără înfrângere, dintre care șase în campionat și una în Cupa României.

După un început de sezon dificil, echipa ploieșteană și-a revenit spectaculos sub comanda lui Eugen Neagoe, care l-a înlocuit pe Liviu Ciobotariu.

Chiar dacă gruparea se confruntă cu probleme financiare și încă așteaptă sprijinul promis de autoritățile locale, conducerea a găsit o soluție pentru a-și menține jucătorii motivați, primele de joc.

Sume incredibile, după egalul cu FCSB

Și pentru egalul obținut la Arena Națională, fotbaliștii Petrolului au fost recompensați generos. Conducerea a decis să le acorde dublul primei prevăzute pentru o remiză, astfel că fiecare titular va încasa 900 de euro pentru prestația de la București.

„Am luat un punct, mi-aș fi dorit să fim mai inspirați, să plecăm cu cele 3 puncte, chiar dacă în față a fost un adversar foarte valoros. Știm ce jucători au, de echipa națională.

Am vorbit cu jucătorii înainte de meci, să-i respectăm, dar nici chiar așa, am început temători, nu a fost ce ne-am propus. Dar dacă eram atenți pe contraatacuri, puteam marca golul al doilea. Și FCSB a avut momente periculoase, ăsta e fotbalul. E bine pentru noi, încurajator, că am marcat împotriva celor de la FCSB, cred că este un rezultat corect la cum s-a desfășurat jocul.

Este bine că nu pierdem, dar foarte bine să câștigăm, să luăm 3 puncte, să urcăm în clasament. Încă 4 meciuri în campionat și meci de cupă cu Craiova la Ploiești, mi-aș dori să le câștigăm pe toate, dar nu știu dacă vom reuși”, a spus Eugen Neagoe, după meci.

Conflict între Neagoe și Octavian Popescu

În timpul partidei dintre Petrolul și FCSB, antrenorul Eugen Neagoe a avut un schimb tensionat de replici cu Octavian Popescu, însă momentul s-a stins rapid.

„Nu m-a jignit, dar mi-a spus ceva. I-am spus că nu putem vorbi per tu, că nu suntem de aceeași vârstă. Trebuia să fie puțin mai atent și el, este mult mai mic decât mine. Nu m-a jignit, a venit și și-a cerut scuze. Eu respect adversarii, îi respect pe cei de la FCSB. Nu m-a înjurat, nu m-a jignit”, a mai spus Eugen Neagoe.