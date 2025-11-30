Studiul care arată de ce cântăreții celebri mor mai tineri decât cei mai puțin cunoscuți. „Faima, se pare, este toxică”

Cercetătorii spun că ajungerea la celebritate în calitate de cântăreț solo crește într-adevăr riscul unei morți premature.

Analiza cântăreților din Europa și SUA a arătat că cei care au devenit celebri au murit, în medie, cu aproape cinci ani mai devreme decât cântăreții mai puțin cunoscuți, sugerând că faima în sine, mai degrabă decât stilul de viață și cerințele meseriei, a fost un factor determinant, scrie The Guardian.

Studiul arată și că soliștii care au devenit faimoși pe cont propriu au avut rezultate mai proaste decât liderii unor trupe importante, probabil pentru că sunt mai expuși, se confruntă cu o presiune mai mare și beneficiază de mai puțin sprijin emoțional în tumultul vieții de star rock.

„Este îngrijorător deoarece indică faptul că muzicienii celebri sunt într-adevăr expuși riscului unei morți premature”, a declarat Michael Dufner, profesor de personalitate, psihologie și diagnosticare la Universitatea Witten/Herdecke din Germania și autor principal al studiului. În medie, viața lor a fost cu 4,6 ani mai scurtă, a spus el.

Fiecare deceniu are lista sa de vedete ale căror vieți au fost luminoase, dar scurte: numai anii 2010 îi numără pe Amy Winehouse, Whitney Houston, Prince, George Michael și Keith Flint. Dar atunci când cântăreții celebri mor tineri, atenția mediatică este feroce. Din acest motiv, exemplele au venit ușor în minte, a spus Dufner. „Cum rămâne cu starurile rock care trăiesc liniștite până la adânci bătrâneți?”

Pentru a investiga dacă faima are o influență asupra riscului de deces prematur, Dufner și colegii săi au identificat 324 de soliști sau cântăreți principali celebri și i-au asociat cu muzicieni mai puțin celebri de aceeași vârstă, sex, naționalitate, etnie și gen muzical. Pentru a asigura un număr rezonabil de decese, ei s-au concentrat asupra artiștilor care au fost activi între 1950 și 1990.

Majoritatea cântăreților erau bărbați albi, rockeri din SUA. Doar 19% erau de culoare și 16,5% erau femei. Cel mai în vârstă s-a născut în 1910, iar cel mai tânăr în 1975. Mai mult de jumătate făceau parte din trupe.

Atunci când cercetătorii au analizat cine a murit și la ce vârstă, a apărut o tendință clară: cântăreții celebri au ajuns de obicei la vârsta de 75 de ani, în timp ce omologii lor mai puțin celebri au trăit, în medie, până la 79. Apartenența la o formație a fost asociată cu un risc de deces cu 26% mai mic, în comparație cu viața solo, dar, în general, cântăreții celebri aveau cu 33% mai multe șanse de a muri în anii studiați decât omologii lor mai puțin celebri.

Riscul mai mare de deces a apărut doar după ce cântăreții au devenit celebri, ceea ce întărește suspiciunea că faima în sine este o cauză a morții timpurii. Detaliile sunt publicate în Journal of Epidemiology & Community Health.

Dufner a declarat că este nevoie de mai multă muncă pentru a înțelege modul în care faima ar putea conduce cântăreții la o moarte mult prea timpuriu. El a spus că scrutinul public nesfârșit, pierderea intimității, presiunea de a performa și normalizarea abuzului de alcool și droguri au avut probabil un impact. Dar este posibil să existe și alți factori, cum ar fi temperamentul sau experiențele neplăcute din copilărie, care îi determină pe cei care erau deja expuși riscului să caute faima.

Întrebat ce ar trebui să facă vedetele de astăzi, Dufner a spus că este important să aprecieze cât de nesănătos poate fi stilul de viață din turnee, cu droguri ușor accesibile și izolare profundă de prietenii apropiați și de familie. El a spus: „O măsură bună împotriva acestora ar putea fi să facă un pas înapoi în mod regulat”, să se întâlnească cu familia și cu vechii prieteni și „să-și evalueze critic stilul de viață”.

Dr. Sally Anne Gross, lector la Universitatea Westminster a declarat că a scris o carte care vorbește despre lumea hipercompetitivă a producției muzicale, care a fost acum dominată de social media și unde faima „operează pentru a izola individul”. Ea a adăugat: „Faima, se pare, este toxică”.

„Cu siguranță putem face mai bine, dar asta nu înseamnă că este ușor”, a spus ea. "Există mulți oameni care lucrează în industria muzicală, de la manageri la directori muzicali, care încearcă cu adevărat să îmbunătățească condițiile și mediul de lucru. Cu toate acestea, faima prezintă provocări diferite. Nu poți merge pur și simplu la dezintoxicare pentru a renunța la obicei - acest lucru nu se află sub controlul artistului însuși."