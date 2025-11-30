search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Studiul care arată de ce cântăreții celebri mor mai tineri decât cei mai puțin cunoscuți. „Faima, se pare, este toxică”

0
0
Publicat:

Cercetătorii spun că ajungerea la celebritate în calitate de cântăreț solo crește într-adevăr riscul unei morți premature.

Celebritatea nu ete întotdeauna sănătoasă pentru artiști FOTO: Adevărul (arhivă)
Celebritatea nu ete întotdeauna sănătoasă pentru artiști FOTO: Adevărul (arhivă)

Analiza cântăreților din Europa și SUA a arătat că cei care au devenit celebri au murit, în medie, cu aproape cinci ani mai devreme decât cântăreții mai puțin cunoscuți, sugerând că faima în sine, mai degrabă decât stilul de viață și cerințele meseriei, a fost un factor determinant, scrie The Guardian.

Studiul arată și că soliștii care au devenit faimoși pe cont propriu au avut rezultate mai proaste decât liderii unor trupe importante, probabil pentru că sunt mai expuși, se confruntă cu o presiune mai mare și beneficiază de mai puțin sprijin emoțional în tumultul vieții de star rock.

„Este îngrijorător deoarece indică faptul că muzicienii celebri sunt într-adevăr expuși riscului unei morți premature”, a declarat Michael Dufner, profesor de personalitate, psihologie și diagnosticare la Universitatea Witten/Herdecke din Germania și autor principal al studiului. În medie, viața lor a fost cu 4,6 ani mai scurtă, a spus el.

Fiecare deceniu are lista sa de vedete ale căror vieți au fost luminoase, dar scurte: numai anii 2010 îi numără pe Amy Winehouse, Whitney Houston, Prince, George Michael și Keith Flint. Dar atunci când cântăreții celebri mor tineri, atenția mediatică este feroce. Din acest motiv, exemplele au venit ușor în minte, a spus Dufner. „Cum rămâne cu starurile rock care trăiesc liniștite până la adânci bătrâneți?”

Pentru a investiga dacă faima are o influență asupra riscului de deces prematur, Dufner și colegii săi au identificat 324 de soliști sau cântăreți principali celebri și i-au asociat cu muzicieni mai puțin celebri de aceeași vârstă, sex, naționalitate, etnie și gen muzical. Pentru a asigura un număr rezonabil de decese, ei s-au concentrat asupra artiștilor care au fost activi între 1950 și 1990.

Majoritatea cântăreților erau bărbați albi, rockeri din SUA. Doar 19% erau de culoare și 16,5% erau femei. Cel mai în vârstă s-a născut în 1910, iar cel mai tânăr în 1975. Mai mult de jumătate făceau parte din trupe.

Atunci când cercetătorii au analizat cine a murit și la ce vârstă, a apărut o tendință clară: cântăreții celebri au ajuns de obicei la vârsta de 75 de ani, în timp ce omologii lor mai puțin celebri au trăit, în medie, până la 79. Apartenența la o formație a fost asociată cu un risc de deces cu 26% mai mic, în comparație cu viața solo, dar, în general, cântăreții celebri aveau cu 33% mai multe șanse de a muri în anii studiați decât omologii lor mai puțin celebri.

Riscul mai mare de deces a apărut doar după ce cântăreții au devenit celebri, ceea ce întărește suspiciunea că faima în sine este o cauză a morții timpurii. Detaliile sunt publicate în Journal of Epidemiology & Community Health.

Dufner a declarat că este nevoie de mai multă muncă pentru a înțelege modul în care faima ar putea conduce cântăreții la o moarte mult prea timpuriu. El a spus că scrutinul public nesfârșit, pierderea intimității, presiunea de a performa și normalizarea abuzului de alcool și droguri au avut probabil un impact. Dar este posibil să existe și alți factori, cum ar fi temperamentul sau experiențele neplăcute din copilărie, care îi determină pe cei care erau deja expuși riscului să caute faima.

Întrebat ce ar trebui să facă vedetele de astăzi, Dufner a spus că este important să aprecieze cât de nesănătos poate fi stilul de viață din turnee, cu droguri ușor accesibile și izolare profundă de prietenii apropiați și de familie. El a spus: „O măsură bună împotriva acestora ar putea fi să facă un pas înapoi în mod regulat”, să se întâlnească cu familia și cu vechii prieteni și „să-și evalueze critic stilul de viață”.

Dr. Sally Anne Gross, lector la Universitatea Westminster a declarat că a scris o carte care vorbește despre lumea hipercompetitivă a producției muzicale, care a fost acum dominată de social media și unde faima „operează pentru a izola individul”. Ea a adăugat: „Faima, se pare, este toxică”.

„Cu siguranță putem face mai bine, dar asta nu înseamnă că este ușor”, a spus ea. "Există mulți oameni care lucrează în industria muzicală, de la manageri la directori muzicali, care încearcă cu adevărat să îmbunătățească condițiile și mediul de lucru. Cu toate acestea, faima prezintă provocări diferite. Nu poți merge pur și simplu la dezintoxicare pentru a renunța la obicei - acest lucru nu se află sub controlul artistului însuși."

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate
digi24.ro
image
Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, înțelegerea, fără știrea Europei
stirileprotv.ro
image
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
gandul.ro
image
Ce NU ai voie să faci de Sf. Andrei. Este mare păcat, în această zi URIAȘĂ de sărbătoare!
mediafax.ro
image
Stadionul de peste 170 de milioane de euro care va aduce o adevărată avere pentru Dinamo. Va fi construit în centrul Capitalei, iar așteptările sunt uriașe
fanatik.ro
image
Lista pensionarilor speciali ai Ministerului de Interne care au pus stăpânire pe polițiile locale și încasează două venituri de la buget
libertatea.ro
image
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Scandal uriaș în Italia! Decizia din minutul 90+10 a declanșat "jihadul": "Am asistat la hoția secolului!"
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
„Satan 2” s-a făcut fum roz. Racheta nucleară despre care Putin spune că e invincibilă a explodat peste o bază din Rusia
antena3.ro
image
George, turistul britanic de 18 ani, căutat de 7 zile în munţii Bucegi. Mama: "O viaţă fără el, de nesuportat"
observatornews.ro
image
Cum arăta Lavinia ex Pescobar pe vremea când era tractoristă? Cu părul în vânt și motorul turat, era regina câmpurilor
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Calculator impozit pentru casă 2026. Varianta simplă pentru a afla cât vei plăti la primărie
playtech.ro
image
Afacerea lansată de Ion Țiriac în urmă cu zeci de ani care l-a ajutat să ajungă cel mai bogat român: ”Oameni săraci n-am văzut”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”
digisport.ro
image
Stelian Tănase, ipoteză explozivă după demisia lui Ionuț Moșteanu: 'A fost lucrat de o branșă a serviciilor. Sunt bani mulți' în joc / Ce avertisment are pentru Guvernul Bolojan
stiripesurse.ro
image
Georgiana, o româncă din Italia, s-a stins din viață la doar 26 de ani. Familia și apropiații sunt în stare de șoc: „Drum lin, îngerul meu!”
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Asta da BOMBĂ! Un fost concurent de la ”Vara ispitelor”, favorit la Ministerul Apărării, după demisia lui Moșteanu! Toate femeile suspinau după el în urmă cu mai bine de 20 de ani
romaniatv.net
image
Taxă mascată, în premieră mondială. Cine sunt românii arși la buzunare de Bolojan, prin încălcarea directivei europene
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Profeția cutremurătoare a lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: „O mare molimă din trecut se întoarce!”
click.ro
image
S-au tuns la fel, la 40, 50 și 60 de ani: „Au întinerit brusc!”. Monica Tatoiu: „După primul divorț, mă vopsisem roșcată, în semn de protest!”
click.ro
actori odată sexy colaj jpg
Brad Pitt, Johnny Depp și Tom Cruise: sex-simboluri căzute în ridicol. Cândva erau sexy, acum au devenit cel mult ciudați
okmagazine.ro
Tocanita de cartof dulce Sursa foto shutterstock 2370838917 jpg
Tocăniță de cartof dulce, rețeta de post de nelipsit din meniul tău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul „Dumbravă” (© Facebook / Muzeul Vrancei)
Necropolă tumulară din Epoca Bronzului, descoperită pe platoul Dumbravă din Vrancea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...”
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Brad Pitt, Johnny Depp și Tom Cruise: sex-simboluri căzute în ridicol. Cândva erau sexy, acum au devenit cel mult ciudați

Click! Pentru femei

image
Ce spun visele din noaptea de Sfântul Andrei. Pune sub pernă un fir de busuioc sfinţit sau boabe de grâu

Click! Sănătate

image
Ai o datorie karmică dacă eşti născut în aceste zile!