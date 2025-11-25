FCSB visează la un stadion plin cu Feyenoord. Prețurile biletelor pentru duelul de pe 11 decembrie

După primele patru etape din faza principală a Europa League, FCSB se află cu doar 4 puncte și ocupă locul 31 din 36 în clasament, într-un sezon european mai complicat decât și-ar fi dorit fanii.

Următoarea provocare pentru echipa lui Elias Charalambous este o deplasare dificilă în Serbia, pe terenul celor de la Steaua Roșie Belgrad. Partida va avea loc la ora 22:00 și va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1.

În paralel, FCSB se pregătește și pentru duelul cu Feyenoord, partidă programată pe 11 decembrie. Clubul a pus deja biletele în vânzare, iar cel mai accesibil tichet, pentru peluzele de pe inelul 3, costă 40 de lei.

"Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Feyenoord Rotterdam, din UEFA Europa League (joi, 11 decembrie, 22:00 - Arena Națională) sunt disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA - INEL 3 - 40 LEI

PELUZA - INEL 2 - 50 LEI

PELUZA - INEL 1 - 60 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 3 - 75 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 2 - 100 LEI

TRIBUNA 1 - INEL 3 - 75 LEI

TRIBUNA 1 - INEL 2 - 100 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 1 - 125 LEI

VIP 3 - 200 LEI

VIP 2 - 300 LEI

VIP 1 - 500 LEI", a transmis FCSB.

Gigi Becali șochează Serbia: dezvăluie echipa de start a FCSB înainte de meci

Gigi Becali și-a obișnuit fanii și presa cu declarațiile surprinzătoare înaintea partidelor, iar ultima sa “mișcare” nu a făcut excepție.

Afaceristul din Pipera a anunțat public primul 11 pe care îl va trimite pe teren FCSB în meciul cu Steaua Roșie Belgrad, stârnind uimire chiar și în Serbia.

"Patronul FCSB, Gigi Becali, este cunoscut ca o persoană care șochează adesea publicul, iar asta a făcut și de data aceasta în declarația de dinaintea meciului cu Steaua Roșie. Becali le-a dictat jurnaliștilor echipa de start a FCSB-ului care va intra pe teren la meciul cu campioana Serbiei", au scris sârbii.