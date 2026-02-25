„Este dușmanul acestei țări”. Robert De Niro le cere americanilor să reziste lui Trump și să salveze SUA

Robert De Niro s-a emoționat în timpul unei apariții recente în podcastul „The Best People With Nicole Wallace”, unde actorul a îndemnat oamenii să „reziste” președintelui Donald Trump și administrației sale, scrie Variety.

„Povestea este țara noastră, iar Trump o distruge și cine știe care sunt motivele lui, dar este bolnav, este distrus”, a spus el. „Trebuie să salvăm țara”.

De Niro l-a descris apoi pe Trump ca fiind „dușmanul acestei țări”, adăugând: „Să nu ne amăgim. Este atât de simplu. Toată lumea trebuie să rămână unită pentru a-l da jos și a reveni pe drumul cel bun”.

Pe parcursul interviului podcast, De Niro a îndemnat în repetate rânduri americanii să se opună administrației Trump.

„Oamenii trebuie să reziste, să reziste, să reziste, să reziste, să reziste. Este singura cale. Nu există magie. Nu există nimic – oamenii nu vor dispărea, chiar dacă Trump moare din vreun motiv, din cauza unei boli sau a altceva”, a spus el la un moment dat. „O parte din acea mișcare este încă acolo, și asta este partea înfricoșătoare. Trebuie neutralizată de către oameni”.

Spre finalul conversației, Wallace a făcut referire la discursul de acceptare a premiului Oscar din 1981 al lui De Niro pentru „Raging Bull”. Ea a remarcat faptul că el „a mulțumit tuturor” și că „întotdeauna se străduiește să-i motiveze pe toți cei din jurul său”.

Când a fost întrebat „De ce?”, De Niro a început să se emoționeze. „Trebuie să… trebuie să ridici moralul oamenilor”, a spus el, cu vocea tremurândă. „Trebuie să-i aduci împreună. Punct. Nu poți diviza oamenii. Nu poți câștiga așa.”

El a continuat: „Este o situație fără ieșire, și uite ce avem, uite pe cine avem acolo, este aproape ca un destin să avem acest lucru acolo, distrugând… încercând să distrugă această țară și poate nici măcar fără să înțeleagă de ce. Deci, depinde de noi să protejăm țara”.

Robert De Niro se numără printre personalitățile de la Hollywood care și-au exprimat deschis criticile la adresa lui Trump. În octombrie 2025, actorul a apărut într-un videoclip distribuit pe contul TikTok al grupului activist politic Indivisible, încurajând oamenii să participe la protestele No Kings.

„Protestul original No Kings a avut loc acum 250 de ani”, a spus De Niro. „Americanii au decis că nu vor să trăiască sub domnia regelui George al III-lea. Și-au declarat independența și au dus un război sângeros pentru democrație. De atunci, am avut două secole și jumătate de democrație. Adesea provocatoare, uneori haotică, întotdeauna esențială.”

El a continuat: „Acum avem un pretendent la tron care vrea să ne-o ia: regele Donald I. La naiba cu asta. Ne ridicăm din nou, de data aceasta ridicând pașnic vocea pentru a declara: No Kings.”