Sâmbătă, 16 August 2025
Adevărul
17 august: Se naște Traian Vuia, pionier al aviației, iar germanul Hans Grade efectuează primul zbor cu un monoplan

0
0
Publicat:

În ziua de 17 august, s-a născut pionierul aviației mondiale, Traian Vuia, iar germanul Hans Grade efectuează primul zbor cu un monoplan. În 1906, prototipul construit de Traian Vuia, botezat „Vuia I”, a zburat pentru prima dată la Montesson, lângă Paris.

Traian Vuia/FOTO: Wikipedia
Traian Vuia/FOTO: Wikipedia

1872: Se naște constructorul de avioane român Traian Vuia

Traian Vuia s-a născut la 17 august 1872, în în satul Surducu Mic (parte a fostei comune Bujoru, astăzi Traian Vuia, județul Timiș) din fostul comitat Caraș-Severin, prinții săi fiind preotul Simion Popescu și Ana Vuia.

După absolvirea Liceului Romano-Catolic din Lugoj și a Facultății de Drept din Budapesta, Traian Vuia s-a dedicat cercetării și experimentării în domeniul zborului uman. În 1901, Vuia obține doctoratul în Științe Juridice cu teza: „Militarism și industrialism, regimul de Status și contractus”, scrie Rador.

Cu toate acestea, Traian Vuia s-a întors la pasiunea sa, zborul. Așadar, în 1902, Vuia sosea la Paris, aducând în bagajele sale proiectul unui original „aeroplan-automobil”, conceput în perioada studenției, și macheta aferentă, realizată pe parcursul ultimelor douăsprezece luni.

La Paris, acesta l-a întâlnit pe Victor Tatin – un teoretician care construise în anul 1879 un model experimental de aeroplan – , căruia i-a arătat proiectul său. 

Tatin devine interesat de proiectul său, însă constată că nu va putea fi găsit un motor adecvat și iar obiectul zburător va rămâne instabil.

Vuia nu va renunţa, va continua să cerecteze asupra proiectului – inclusiv cu susţinereea financiară, de acasă, a mentorului său Coriolan Brediceanu -, şi îl va trimite, la 16 februarie 1903, inlclusiv Academiei de Științe de la Paris, for care îi respinge proiectul cu menţiunea:

„…prea utopic … Problema zborului cu un aparat care cântărește mai mult decât aerul nu poate fi rezolvată și nu este decât un vis”.

Acesta nu-și abandonează ideea, iar în 1903 obține un brevet pentru un aeroplan automobil, brevet care va fi publicat la 16 octombrie 1903.

Un an mai târziu, Traian Vuia începe construirea unui motor, unul cu acid carbonic comprimat, care avea avantajul ca era simplu şi putin costisitor, însă, acesta nu a putut fi pus la punct, servind doar pentru demonstraţii, fiindcă timpul său de funcţionare era de aproximativ trei minute.

În 1906, „Vuia I” decolează pentru prima dată

Abia în 1905 finalizează construirea prototipului „Vuia I”, sau „Liliacul”, aluzie la forma maşinii zburătoare, iar pe 18 martie 1906, la Montesson, lângă Paris, a zburat pentru prima dată.

După o accelerație pe parcursul a 50 de metri, aparatul s-a ridicat la o înălțime de circa un metru de sol, a zburat astfel aproximativ 12 metri, apoi avionul a aterizat, fiind deteriorat după ciocnirea cu un copac. S-a dovedit că aparatul conceput de Vuia avea stabilitatea longitudinală precară, iar forţa motrice era total insuficientă.

Maşina avea o greutate totală de 250 kg, o suprafață de susținere de 14 m² și un motor de 20 CP, iar la primele teste, desfăşurate la finalul anului 1905, aparatul va fi folosit ca un automobil, cu aripile demontate, pentru ca autorul să deprindă abilităţi practioce în manevrarea lui.

Presa vremii din întreaga lume nota atunci că Vuia este primul om care a zburat cu un aparat mai greu decât aerul, echipat cu sisteme proprii de decolare, propulsie și aterizare, a decolat de pe o suprafață plată, folosind numai mijloace proprii, fără „ajutor extern”. În egală măsură, au existat şi multe critici asupra evenimentului, iar unele continuă şi în prezent.

După ce avionul a fost reparat şi modificat, Traian Vuia a mai realizat două zboruri, în 12 şi 19 august 1906.

Traian Vuia a fost apreciat ca un pionier al aviației și a primit recunoașterea pentru contribuția sa la domeniul științific. A fost ales membru de onoare al Academiei Române în 1946 și rămâne o figură emblematică în istoria aviației românești și mondiale.

A murit la 3 septembrie 1950, la București, fiind înmormântat în Cimitirul Bellu.

1909: Hans Grade efectuează primul zbor cu Libelle, un avion cu un singur loc 

Născut pe 17 mai 1879, la Koszalin, Pomerania (regiune istorică ce era împărțită între Germania și Polonia), Hans Grade a fost un pionier al aviației germane.

Hans Grade/FOTO: Wikipedia
Hans Grade/FOTO: Wikipedia

Pe 28 octombrie 1908, Grade a efectuat cu succes primul său zbor deasupra teritoriului german într-un avion triplan motorizat de construcție proprie, la Magdeburg, scrie Museum Digital.

În 1909, Hans Grade a construit monoplanul Grade, o aeronavă cu un singur loc. A fost prima aeronavă mai grea decât aerul produsă de succes în Germania, iar în cele din urmă au fost construite aproximativ 80 de exemplare.

Monoplanul Libelle/FOTO: Wikipedia
Monoplanul Libelle/FOTO: Wikipedia

Primul zbor cu acest monoplan a fost efectuat pe 17 august 1909.

Tot în acest an, cu un nou model de monoplan, a câștigat premiul „Lanz-Preis der Lufte” în valoare de 40.000 de mărci, acordat primului german care a pilotat un „8” plat într-un avion german cu motor din această țară, pe o distanță de doi piloni aflați la 1000 de metri distanță.

În 1910, Hans Grade a înființat prima școală de aviație din Germania. Doi ani mai târziu, un monoplan a transportat prima poștă aeriană a Germaniei, când pilotul Pentz a efectuat un zbor de la Bork la Bruck.

Hans Grade s-a stins din viață la 22 octombrie 1946, în Borkheide, Germania.

1925: Se stinge din viață scriitorul Ioan Slavici

Ioan Slavici a fost un scriitor, jurnalist și pedagog român, membru corespondent al Academiei Române. S-a născut pe 18 ianuarie 1848, în localitatea Șiria, județul Arad. El a fost contemporan și prieten cu alţi mari titani ai literaturii române, precum Creangă, Caragiale, și Eminescu.

Ioan Slavici/FOTO: Arhivă
Ioan Slavici/FOTO: Arhivă

Ioan Slavici a început să scrie la îndemnul lui Mihai Eminescu, care l-a recomandat revistei „Convorbiri literare”. Aici, prozatorul a publicat scrierile sale de început, care au fost în majoritate poveşti: „Zâna Zorilor”, „Floriţa din codru”, „Doi feţi cu stea în frunte” etc. 

În decembrie 1881 i-a apărut volumul „Novele din popor'' recenzat elogios de N. Xenopol şi Mihai Eminescu. Volumul a constituit un moment istoric în dezvoltarea prozei româneşti, cuprinzând câteva scrieri devenite clasice: „Popa Tanda” (scrisă în 1873, publicată abia în 1875), „Gura Satului” (1878), „Budulea taichii” (1880), „Moara cu noroc” (1880), „Pădureanca” (1884) etc.

Ca orice scriitor al acelor vremuri, viaţa politică nu i-a fost indiferentă lui Ioan Slavici, fiind un apărător al drepturilor românilor din Transilvania a avut mult de pătimit din pricina ideilor sale politice, fiind închis în puşcărie în mai multe situaţii.

Ioan Slavici a murit în data de 17 august 1925, la vârsta de 77 de ani, în oraşul Panciu, și a fost îngropat lângă biserica din curtea „Mănăstirii Brazi”, la funeralii fiind prezenţi din partea Societăţii Scriitorilor, Liviu Rebreanu, Gala Galaction şi Mihail Sorbul.

1943: S-a născut actorul american Robert De Niro

Legendarul actor Robert De Niro s-a născut pe 17 august 1943, în Manhattan, New York, fiind fiul artiștilor Virginia și Robert De Niro Senior. Bunicul său patern era de origine italiană, iar ceilalți strămoși ai săi sunt irlandezi, englezi, olandezi, germani și francezi, potrivit IMDb.

Robert De Niro/FOTO: Profimedia
Robert De Niro/FOTO: Profimedia

De Niro și-a câștigat faima inițial pentru rolul său din „Bang the Drum Slowly” (1973), dar și-a câștigat reputația de actor versatil în „Mean Streets” (1973), care a fost primul său film cu regizorul Martin Scorsese, alături de care avea să colaboreze în multe alte filme consacrate.

A primit un Premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul său din „The Godfather Part II” (1974) și a primit nominalizări la Premiile Oscar pentru cel mai bun actor în „Taxi Driver” (1976), „The Deer Hunter” (1978) și „Cape Fear” (1991). A primit Premiul Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul său de „Jake LaMotta” din „Raging Bull” (1980).

De Niro a obținut patru nominalizări la Globul de Aur pentru cel mai bun actor - film muzical sau comedie pentru munca sa în „New York, New York” (1977), alături de Liza Minnelli, „Midnight Run” (1988), „Analyze This” (1999) și „Meet the Parents” (2000).

În 2025, De Niro împlinește 82 de ani. Nu s-a retras niciodată din actorie și continuă să lucreze cu regularitate, în principal în film.

1945: Indonezia își proclamă independența

Când a izbucnit cel de-Al doilea război mondial în Europa și s-a întins înspre Pacific, japonezii au ocupat Indiile Olandeze de Est în martie 1942, după ce armata colonială olandeză s-a predat, ca urmare a caderii oraselor Hong Kong, Manila și Singapore.

La 1 aprilie 1945, trupele americane au debarcat în Okinawa. Curând dupa acesta, pe 6 august și pe 9 august, Statele Unite au lansat bombe atomice asupra a două orașe japoneze, Hiroshima și Nagasaki. Câteva zile mai târziu, la 15 august 1945, japonezii s-au predat Fortelor Aliate.

Această ocazie a oferit poporului indonezian posibilitatea de a-și proclama independența. La trei zile după predarea necondiționată a japonezilor, la 17 august 1945, liderii naționali indonezieni, Sukarno și Dr. Mohammad Hatta au proclamat în numele poporului Independența Indoneziei.

2017: O  furgonetă condusă de un marocan a intrat într-o mulțime de oameni, în Barcelona

Pe 17 august 2017, două atacuri au avut loc în Barcelona și Cambrils, în urma căruia și-au pierdut viața 16 persoane, iar alte peste 100 au fost rănite.

În urma atacului din Barcelona, 14 persoane au fost ucise și cel puțin alte 100 au fost rănite. Atacatorul a înjunghiat mortal un alt bărbat în timp ce îi deturna mașina și fugea cu ea, iar o altă persoană a fost ucisă într-un incident conex la Cambrils, o zi mai târziu.

La fel ca în atacul de la Nisa din iulie 2016 și în cele ulterioare din alte părți ale Europei, bărbații au condus vehicule mari în zone aglomerate frecventate de străini. Persoane din peste 24 de țări au fost ucise sau rănite. Dintre cele 16 victime, șase erau spanioli, trei italieni, doi portughezi, un belgian, un australiano-britanic, un german, un american și un canadian; doi erau copii. 

Istoria zilei

