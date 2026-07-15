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16 iulie: Ziua când a avut loc primul test nuclear pentru bomba atomică. Cum a răsărit Soarele de două ori

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16 iulie 1945 a avut loc testul nucler Trinity. Tot pe 16 iulie, s-a născut dansatoarea și actrița ginger Rogesr, dar și cunoscutul actor Gheorghe Cozorici.

Explozie Testul Trinity
Testul Trinity FOTO: Profimedia

1782: A avut loc premiera mondială a operei ”Răpirea din Serai” de Wolfgang Amadeus Mozart

Răpirea din serai (conform titlului original Die Entführung aus dem Serail) este o operă a cărei muzică a fost scrisă de Wolfgang Amadeus Mozart pe un libret de Stephanie Gottlieb, care a revizuit libretul cu același titlu scris de Christoph Friedrich Bretzner.

Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart

  Premiera absolută a operei a avut loc la 16 iulie 1782, la “Teatrul Național” din Viena.

1911: S-a născut actrița si dansatoarea americană Gincer Rogers

Ginger Rogers este una dintre cele mai faimoase vedete din Epoca de Aur a Hollywood-ului. Actriţă, dansatoare şi cântăreaţă, Ginger este în mare parte renumită pentru că a fost partenera de dans a lui Fred Astaire, dar ea a fost mult mai mult decât atât.

Dansul a fost uneori dureros pentru ea, mai ales când urca pe scenă alături de Fred Astaire, care era un perfecţionist notoriu, scrie Jeffrey Allen în „ The Complete Idiot’s Guide to Ballroom Dancing ”. În timpul filmării „Swing Time”, Rogers a făcut faţă durerilor extreme de picior. 

Ginger Rogers
Ginger Rogers

Ea a scris în autobiografia ei că a continuat să danseze, deşi o dureau foarte mult picioarele. La un moment dat, şi-a scos pantofii şi aceştia erau plini de sânge.. Producătorii au recomandat să înceteze filmările, dar Rogers a vrut să finalizeze scena. Au primit în sfârşit ceea ce şi-au dorit până la 4 dimineaţa.

1933: S-a născut la Suceava, cunoscutul actor român de teatru şi film Gheorghe Cozorici

Marele actor Gheorghe Cozorici s-a născut pe 16 iulie 1933, la Arbore, în județul Suceava. A absolvit Institutul de Artă Dramatică din București în 1956, făcând parte din ”promoția de aur”, alături de George Constantin, Amza Pellea, Silviu Stănculescu, Sanda Toma, Mircea Albulescu, Silvia Popovici, Gina Patrichi. A lucrat inițial la Teatrul Național din București, apoi a plecat la Teatrul Național din Craiova.

La debutul său în teatru, la numai 24 de ani, lui Gheorghe Cozorici i se dă rolul Hamlet, prinţului Danemarcei.

Începând din 1959, pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, ''vreme de peste trei decenii Gheorghe Cozorici a putut fi admirat pentru felul lui unic de a îmbrăca profunzimile rolului, cu eleganţă şi sobrietate, cu o voce de neuitat, în numeroase spectacole'', după cum se arată într-un comunicat al Teatrului Naţional din Bucureşti.

Gheorghe Cozorici interpretându-l pe domnitorul Ștefan cel Mare
Gheorghe Cozorici interpretându-l pe domnitorul Ștefan cel Mare

A jucat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti în piese precum: ''Tragedia optimistă'' de Vsevolod Visnevski, ''Surorile Boga'' de Horia Lovinescu, ''Nora sau Casa cu păpuşi'' de Henrik Ibsen, ''Domnişoara Nastasia'' de G.M.Zamfirescu, ''Apus de soare'' de Barbu Ştefănescu Delavrancea, ''Romeo şi Julieta'' de William Shakespeare, ''Becket'' de Jean Anouilh, ''Regele Lear'' de William Shakespeare, ''Danton'' de Camil Petrescu, ''Medeea'' de Seneca, ''Generoasa fundaţie'' de Antonio Buero Vallejo, ''A treia ţeapă'' de Marin Sorescu, ''Caligula'' de Albert Camus, ''Tinereţea lui Moromete'' de Marin Preda, ''Zbor deasupra unui cuib de cuci'' de Ken Kesey, ''Despot Vodă'' de Vasile Alecsandri, ''Vassa Jeleznova'' de Maxim Gorki, ''Moştenirea'' de Titus Popovici, ''Avram Iancu'' de Lucian Blaga. Ultimele roluri au fost în ''Cabinierul'' de Ronald Harwood, ''Livada de vişini'' de A.P. Cehov şi ''Familia lui John'' de Simon Gray, potrivit sursei amintite.  

În 1962 s-a lansat în cinematografie jucând în ”Partea ta de vină”. Au urmat numeroase roluri în filme — ”Pădurea spânzuraților” (1964), ”Procesul alb” (1965), ”Gioconda fără surâs” (1967)  și lista continuă cu alte câteva zeci de titluri.

Ultimul film în care a jucat Gheorghe Cozorici a fost ”Moartea unui artist”, în 1989. Gheorghe Cozorici a murit la 18 decembrie 1993 la Bucureşti şi a fost înmormântat în Cimitirul Bellu.

1945: A avut loc primul test nuclear 

La 16 iulie 1945 a avut loc primul test nuclear, la Alamogordo, în sudul New Mexico. Testul, denumit Trinity, a fost efectuat cu o bombă pe bază de plutoniu, considerată atât de ingineri, cât şi de oamenii de ştiinţă, mai complexă decât cea pe bază de uraniu. 

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  Se spune că Soarele a răsărit de două ori într-un colț al statului american New Mexico pe data de 16 iulie 1945. Primul „răsărit” a fost produs de detonarea unei arme noi pe care creatorii ei au numit-o „dispozitivul” (the gadget). Soarele a răsărit 10 minute mai târziu, deschizând calea spre o nouă eră a istoriei omenirii, relatează The New York Times.

Trinity a fost primul test al tehnologiei pentru bomba atomică (varianta cu implozie cu plutoniu – fisiune lansată asupra orașului japonez Nagasaki). Testul a avut loc pe 16 iulie 1945 lângă Alamogordo, New Mexico. Echivalent TNT: 20 kilotone.

  Proiectul Manhattan a avut ca rezultat crearea primelor arme nucleare, și prima detonare de bombă nucleară din istorie, testul Trinity, pe 16 iulie 1945. Proiectul Manhattan a fost proiectul de dezvoltare a primei arme nucleare (cunoscută popular ca bomba atomică) în timpul Celui de-Al Doilea Război Mondial de către Statele Unite ale Americii, Regatul Unit și Canada. Ceea ce a fost denumit oficial Districtul Ingineresc Manhattan, se referă anume la perioada 1941–1946, când proiectul s-a aflat sub controlul Corpului de Geniu al Armatei SUA, sub adminstrația Generalului major Leslie R. Groves. Cercetarea științifică a fost condusă de fizicianul american J. Robert Oppenheimer.  

Proiectul a avut succes în dezvoltarea și detonarea a trei arme nucleare în 1945: o detonare de test a unei bombe cu implozie cu plutoniu pe 16 iulie (testul Trinity) lângă Alamogordo, statul New Mexico, o bombă cu uraniu îmbogățit denumită “Little Boy” pe 6 august deasupra orașului Hiroshima, Japonia, și o a doua bombă cu plutoniu, denumită “Fat Man” pe 9 august deasupra orașului Nagasaki, Japonia.

Rădăcinile proiectului s-au aflat în temerile oamenilor de știință ai anilor 1930 că Germania Nazistă însăși investiga posibilitatea producerii armelor nucleare. Născut dintr-un mic program de cercetare în 1939, Proiectul Manhattan a ajuns să angreneze peste 130.000 de oameni și să coste aproape 2 miliarde de dolari ai timpului (circa 23 miliarde, la nivelul din 2007 al dolarului, pe baza CPI). A avut ca rezultat crearea multor puncte de producție și cercetare care au operat în secret.

Cele trei centre primare de cercetare și producție ale proiectului au fost centrul de producție al plutoniului aflat la Hanford Site, centrele de îmbogățire a uraniului de la Oak Ridge, statul Tennessee și laboratorul de proiectare și cercetare a armelor, cunoscut astăzi ca Laboratorul Național Los Alamos. Cercetări s-au desfășurat și în peste treizeci de alte locații din Statele Unite, Canada, și Regatul Unit. Districtul Ingineresc Manhattan a controlat producția de arme din SUA până la formarea Comisiei de Energie Atomică, în ianuarie 1947.

1989: A murit marele dirijor austriac de origine aromână Herbert von Karajan

Herbert von Karajan, un dirijor proeminent şi fiul unei familii mici burgheze din Salzburg, de origine aromână, a fost fără îndoială un geniu muzical.

A fost cel mai popular dirijor al tuturor timpurilor şi a vândut peste 200 de milioane de discuri.

1999: A murit John F. Kennedy Jr.

Născut la 25 noiembrie 1960, John F. Kennedy Jr., fiul președintelui John F. Kennedy, a murit la vârsta de doar 38 de ani după ce avionul pe care îl pilota s-a prăbușit în Atlantic.  

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Acesta era însoțit de soția Carolyn Bessette și cumnata sa, Lauren Bessette. John F. Kennedy pilota aeronava care avea să-i ducă la nunta verișorului său, Rory Kennedy, însă a dispărut fără urmă. Trupurile lor au fost găsite de scafandri pe fundul Atlanticului la 5 zile după ce aeronava a dispărut. 

2012: A murit Jon Lord, fondatorul trupei Deep Purple

Jon Lord s-a născut la 9 iunie 1941 în Leicester, Marea Britanie. Compozitor şi claviaturist englez, el a fost recunoscut pentru sunetul de blues-rock, fiind privit, de asemenea, ca un pionier în domeniul fusion rockului.

Jon Lord
Jon Lord

  În plus, Lord a fost coautor al multor piese de succes ale formației britanice, inclusiv al hitului „Smoke On The Water“. De asemenea, formația a fost inclusă în Cartea Recordurilor la categoria „Cea mai zgomotoasă trupă din lume”.  

Cea mai cunoscută compoziţie a artistului britanic a fost „Concerto for Group and Orchestra", care a fost interpretată pentru prima oară la Royal Albert Hall în 1969.  

Jon Lord a murit în data de 16 iulie 2012, la 71 de ani,

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