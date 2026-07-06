7 iulie: ziua pe care o au în comun una dintre cele mai faimoase femei din istorie și rockstarul Ringo Starr

Ziua de 7 iulie este data la care a fost anulată condamnarea pentru erezie a Ioanei d'Arc, a avut loc incidentul care a declanșat războiul chino-japonez, s-au născut Ringo Starr și Toto Cutugno, iar atentatele teroriste din Londra, din 2005, au provocat moartea a 56 de persoane și rănirea a peste 700.

1456 – Reabilitarea Ioanei d'Arc

La 7 iulie 1456, un tribunal ecleziastic convocat la inițiativa Papei Calixt al III-lea a anulat verdictul de erezie pronunțat împotriva Ioanei d'Arc în 1431. Procesul de revizuire a fost solicitat de familia acesteia și a concluzionat că judecata inițială a fost afectată de nereguli procedurale și influențe politice.

Ioana d'Arc fusese condamnată pentru erezie și arsă pe rug la Rouen, la 30 mai 1431, în timpul Războiului de O Sută de Ani. Anularea condamnării i-a restabilit reputația, iar în 1920 a fost canonizată de Biserica Catolică, devenind una dintre cele mai importante sfinte ale Franței.

1937 – Incidentul de la Podul Marco Polo

La 7 iulie 1937, în apropierea Podului Marco Polo (Lugouqiao), lângă Beijing, un schimb de focuri între trupe japoneze și chineze a declanșat un conflict militar de amploare. Incidentul a fost folosit de Japonia ca justificare pentru extinderea operațiunilor militare în China, marcând începutul celui de-Al Doilea Război Chino-Japonez.

Conflictul s-a desfășurat între 1937 și 1945 și a provocat milioane de victime, atât militare, cât și civile. Războiul s-a încheiat odată cu capitularea Japoniei, la 15 august 1945, după înfrângerea acesteia în cel de-Al Doilea Război Mondial.

1940 – Nașterea lui Ringo Starr

La 7 iulie 1940 s-a născut, la Liverpool, în Anglia, Ringo Starr (Richard Starkey), muzician, cântăreț și actor britanic. El a devenit cunoscut la nivel mondial ca baterist al trupei The Beatles, alăturându-se formației în 1962.

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Alături de The Beatles, Ringo Starr a contribuit la unele dintre cele mai influente albume din istoria muzicii moderne. După destrămarea formației, în 1970, și-a continuat cariera solo și a format trupa Ringo Starr & His All-Starr Band, susținând turnee internaționale timp de mai multe decenii.

1943 – Nașterea lui Toto Cutugno

La 7 iulie 1943 s-a născut, în Fosdinovo, Italia, Toto Cutugno, cântăreț, compozitor și textier italian. A devenit unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai muzicii italiene, atât prin propriile interpretări, cât și prin piesele compuse pentru alți interpreți.

Toto Cutugno a câștigat Concursul Muzical Eurovision în 1990, reprezentând Italia cu melodia „Insieme: 1992”. De-a lungul carierei a lansat numeroase albume și a compus cântece pentru artiști precum Adriano Celentano, Joe Dassin și Dalida. A murit la 22 august 2023, la vârsta de 80 de ani.

2005 – Atentatele teroriste de la Londra

La 7 iulie 2005, patru atentatori sinucigași au detonat bombe în trei trenuri de metrou și într-un autobuz din Londra, în timpul orei de vârf. Atacurile au provocat moartea a 52 de victime, la care s-au adăugat cei patru atentatori, iar peste 700 de persoane au fost rănite.

Investigațiile au stabilit că atacurile au fost comise de patru cetățeni britanici radicalizați și au fost revendicate ulterior de o grupare afiliată rețelei al-Qaida. Atentatele din 7 iulie 2005 au determinat autoritățile britanice să consolideze măsurile de securitate și legislația privind combaterea terorismului.