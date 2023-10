Emma Răducanu, bilanț financiar uluitor: Suma câștigată în 2023 cu doar zece meciuri jucate

Lumea sportului de performanță e dură și nedreaptă de multe ori! Ce se întâmplă în tenis, mai ales cel feminin, reflectă periodic această realitate.

Poate că mulți au uitat acum, însă chiar românca Simona Halep s-a lovit de această situație. În 2017, la scurt timp după ce a urcat pe locul 1 mondial, ea a rămas fără sponsorul ei tehnic. Pentru că nemții de la Adidas au renunțat la contractul cu Halep, preferând să-și aloce resursele unor jucătoare cu o priză mai mare la public! De pildă, la vremea respectivă, când Halep alerga după sponsor – a jucat cu o rochie comandată online din China la Australian Open 2018! – Eugenie Bouchard, sexy-canadianca ajunsă pe locul 121 WTA, câștiga peste 6 milioane de dolari din contracte de publicitate, între iunie 2016 – iunie 2017!

Deși anii au trecut, situația a rămas neschimbată în tenis. Dovada e cazul Emma Răducanu despre care tocmai a scris și Eurosport. În 2021, britanica născută dintr-un tată român și o mamă chinezoaică a oferit cea mai spectaculoasă poveste din ultimii ani în circuitul WTA. Concret, în decurs de două săptămâni, Emma a pornit din calificările US Open și s-a oprit doar după finala câștigată cu Leylah Fernandez (Canada): 6-4, 6-3. Au fost, în total, zece victorii fără set pierdut pentru Răducanu. Care avea doar 18 ani și 10 luni la vremea respectivă și ocupa locul 150 în lume!

Mai multe contracte decât victorii!

Triumful de la New York a transformat-o pe Emma într-o vedetă internațională și specialiștii prevedeau un viitor glorios pentru ea, atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar. La doi ani distanță, doar al doilea aspect s-a adeverit. Pentru că, din punct de vedere strict sportiv, Emma Răducanu, chinuită și de accidentări, dar și de desele schimbări de antrenori, e aproape inexistentă! De altfel, ea are doar zece meciuri în 2023 – 5 victorii, 5 înfrângeri – și ocupă locul 283 în lume, la ora actuală!

E o situație firească, dacă luăm în calcul faptul că, după US Open 2021, Emma a câștigat un total de 23 de meciuri în 2022 și 2023! De fapt, la un moment dat, în primele luni din 2022, Răducanu ajunsese să aibă mai multe contracte de publicitate decât victorii în turnee! S-a ajuns aici pentru că, în primele ei 11 apariţii pe teren după finala de la Flushing Meadows, britanica a înregistrat 4 victorii şi 7 înfrângeri!

„Niciun sponsor nu s-a plâns“

Din păcate pentru Răducanu, situația ei sportivă nu s-a îmbunătățit între timp. Din contră! În luna mai, ea s-a operat la la mâini şi la o gleznă și, deocamdată, se reface după aceste intervenții chirurgicale.

Chiar dacă tenisul a dispărut momentan din programul ei, banii curg, în continuare, pentru Emma. În clasamentul publicat de Forbes, în care apar jucătorii de tenis cu cele mai mari venituri din 2023, Răducanu ocupă locul 6! Cu doar 300.000 de dolari din turnee și restul sumei, de 15 milioane de dolari, din contracte de publicitate. În top, într-o situație similară se află și japoneza Naomi Osaka (26 de ani), retrasă temporar după nașterea copilului ei. Nici Osaka n-a mai făcut mare lucru în circuitul WTA, după victoria de la Australian Open 2021. La fel ca Răducanu și Naomi profită de potențialul ei de marketing uriaș.

Cazurile Răducanu și Osaka demonstrează că, dacă ai priză la public, poți „trăi“ mult și bine de pe urma câtorva rezultate sportive. De altfel, impresarul lui Răducanu, Max Eisenbud, omul care a reprezentat-o și pe Maria Șarapova, a confirmat că disparția Emmei din circuit nu e un motiv de îngrijorare.

„Noi am avut sute de propuneri din partea unor companii mari în ultima perioadă. Am fi putut realiza spoturi publicitare, cu Emma în prim-plan, 50 de zile pe an. Am hotărât însă să ne rezumăm la doar 18 zile dedicate sponsorilor în fiecare sezon tocmai ca să nu aibă de suferit cariera lui Răducanu în circuit. Niciodată n-am văzut un interes atât de mare pentru o jucătoare, cum a fost în cazul Emmei după US Open 2021. Iar acum, când e accidentată, niciun sponsor nu s-a plâns din acest motiv. Niciodată n-am primit un telefon în care să mi se reproșeze că ea nu mai câștigă meciuri. N-a existat o asemenea situație. Normal că ea își dorește să câștige din nou un turneu mare, dar nu există o presiune pe ea în acest sens“, a spus Max Eisenbud.

La ora actuală, Emma Răducanu e sub contract cu niște branduri colosale, precum Porsche, Nike, British Airways, Evian, Dior, Tiffany's și Vodafone. În lipsa rezultatelor sportive, aceste companii profită de interesul uriaș existent pentru Răducanu pe rețelele de socializare. Emma are peste 2,5 milioane de urmăritori pe Instagram și se apropie de un milion de următori pe platforma X (n.r. – Twitter).

Jucătorii de tenis cu cele mai mari venituri în 2023

Nume Suma adunată din turnee Suma adunată din contracte Total

1. Novak Djokovici 13.400.000 25.000.000 38.400.000

2. Carlos Alcaraz 11.400.000 20.000.000 31.400.000

3. Iga Swiatek 8.400.000 14.000.000 22.400.000

4. Daniil Medvedev 7.100.000 13.000.000 20.100.000

5. Rafael Nadal 1.500.000 14.000.000 15.500.000

6. Emma Răducanu 300.000 15.000.000 15.300.000

7. Coco Gauff 3.200.000 12.000.000 15.200.000

8. Casper Ruud 6.400.000 8.000.000 14.400.000

9. Naomi Osaka 100.000 12.000.000 12.100.000

10. Jessica Pegula 4.900.000 6.000.000 10.900.000

*Sumele sunt exprimate în dolari.

*Sursa: forbes.com