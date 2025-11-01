2 noiembrie. Ziua când Armata Roșie sovietică a reprimat sângeros protestul din Budapesta

Insurecția din noiembrie 1956 s-a soldat cu mii de morți, 13.000 de răniți, cu deportarea a 16.000 de persoane și exilarea a peste 100.000. Tot pe 2 noiembrie președintele SUA, John Kennedy, anunța sfârșitul crizei nuclearelor din Cuba.

1854: A murit poetul, compozitorul, muzicologul și culegător de folclor Anton Pann

Pe numele său real Antonie Pantoleon Petrov, compozitorul muzicii imnului naţional „Deşteaptă-te române“, Anton Pann a fost supranumit de Eminescu „finul Pepelei, cel isteţ ca un proverb”, în semn de recunoştinţă pentru ascuţimea şi râvna cu care acesta a îmbogăţit cultura românească.

1872; S-a născut poetul și epigramistul român Cincinat Pavelescu

Poet și epigramist, autor de romanțe, lieduri, serenade și madrigaluri, Cincinat Pavelescu (d. 1934) este considerat, în unanimitate, de critica literară „maestru al epigramei românești." Poetul a fost distins cu Premiul Național pentru poezie în 1927.

1946: S-a năsut Petre Lupu, actor român

Petre Lupu (n. 2 noiembrie 1946, Mogoșești, județul Iași), cunoscut și după autonimul franțuzesc „Pierre Lupu” este un actor român de film, radio, teatru, televiziune și de dublaj. Este unul dintre fondatorii Sindicatului Artiștilor și Tehnicienilor din Teatrul Bulandra, precum și membru al UNITER din 1990.

Între anii 1969 și 1972 a fost angajat ca actor la Teatrul Dramatic din Constanța. Următoarea etapă ca actor l-a dus pe Petre Lupu între anii 1972 și 1975 la Sibiu, în cadrul Teatrului de Stat. Din 1975 și până în prezent este actor la Teatrul Bulandra din București. A mai avut colaborări cu Teatrul Țăndărică (teatru pentru copii) și cu Teatrul de Televiziune la TVR.

A îmbinat aparițiile pe scenă cu roluri în filme cum ar fi: „Nea Mărin miliardar”, „A doua cădere a Constantinopolului”, „Trenul vieții”, „Divorț... din dragoste” și altele.

În ultimii ani, Petre Lupu a dublat în română producții americane și străine de animație și nu numai, notabile fiind serialele „Phineas și Ferb”, „Spongebob Pantaloni Pătrați”, „Să-nceapă aventura și Violetta”, precum și filmele „Ratatouille”, „Madagascar 3”, „Fugăriți prin Europa” și „Paddington”.

1950: A murit scriitorul britanic de origine irlandeza George Bernard Shaw

George Bernard Shaw (n. 26 iulie 1856, Dublin – d. 2 noiembrie 1950, Ayot Saint Lawrence), scriitor irlandez, laureat al premiului Nobel pentru literatură în 1925, considerat de unii critici ca unul din cei mai importanți dramaturgi de limbă engleză de la William Shakespeare.

Shaw s-a făcut cunoscut atât ca autor de piese de teatru, cât și în calitate de critic de artă și publicist politic. Celebrul dramaturg a fost distins cu Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 1925 . (“Pygmalion”, “Sfânta Ioana”, “Candida”);

1956 - Armata roșie sovietică reprimă sângeros protestul budapestanilor început în octombrie

Imre Nagy a fost desemnat prim-ministru de partidul comunist maghiar pe 23 octombrie 1956. Foarte repede a devenit evidentcă el era împotriva intervenției trupelor Armatei Roșii, mai ales că primise asigurări (care s-au dovedit, în final, mincinoase) de la sovietici ca acestia nu vor utiliza violența pentru stopa revoluția maghiară.

Intervenția sovietică a avut loc pe data 23 octombrie 1956 , în aceeași zi când la Budapesta avea loc un mare miting studențesc – desfășurat la Universitatea Tehnică. Timp de 5 zile s-au duc lupte dure între studenții unguri și forțele AVH (poliția secretă comunista maghiară), ajutate de trupele sovietice (sub pretextul de a apăra țara de invazia NATO ). În această etapă, trupele sovietice au luptat numai în Budapesta, neintervenind în restul țării.

La 30 octombrie 1956, sovieticii mimează intenția de negociere, iar la 3 noiembrie își schimbă radical poziția, procedând la ocuparea prin forță miltară a Budapestei. Insurecția maghiarilor s-a soldat cu mii de morți, 13.000 de răniți, cu deportarea a 16.000 de persoane și exilarea a peste 100.000. În dimineața de 4 noiembrie Imre Nagy a ținut un discurs dramatic la radio, anunțând invazia trupelor sovietice, mai târziu cerând azil la ambasada Iugoslaviei . A fost înlaturat și va fi pus în fruntea guvernului comunistul János Kádár, obedient fata de URSS. Pe 21 este răpit în drum spre casa lui – nefiind respectată înțelegerea cu iugoslavii – și este deportat în Romania, la Snagov, împreună cu mai mulți lideri comunisti reformiști.

Nu a fost dispus să demisioneze și nici să recunoască guvernul lui janos Kadar, în ciuda presiunilor politice puternice și a somațiilor repetate. A fost dus in Ungaria în aprilie 1957. Între 9 iunie și 15 iunie 1958 a fost judecat într-un proces cu ușile închise, fiind în cele din urmă condamnat la moarte. Sentința a fost executată chiar în ziua următoare (de menționat că sentința a fost aprobată în prealabil de Comitetul Executiv al Partidului Comunist Maghiar). Între anii 1961-1989 cadavrul lui a fost ascuns în parcela 301 din Cimitirul Nou din Budapesta. Imre Nagy a fost reabilitat în 1989, și a fost reînmormântat solemn în același an la data de 16 iunie.

1962: Președintele Kennedy anunță sfârșitul crizei nuclearelor din Cuba

Criza rachetelor cubaneze a fost o confruntare între Uniunea Sovietică și Statele Unite cu privire la rachetele nucleare sovietice din Cuba.

Criza nuclearelor din Cuba a fost privită ca fiind momentul când Războiul Rece a fost foarte aproape să devină război nuclear și să se transforme în Al Treilea Război Mondial.

2000: Primul echipaj de trei astronomi ajunge la bordul Stației Spațiale Internaționale

Primul echipaj care a ajuns la bordul Stației Spațiale Internaționale - un proiect la care participă cinci mari agenții spațiale: NASA (Statele Unite ale Americii), RKA (Rusia), JAXA (Japonia), CSA (Canada) și ESA (o asociație de mai multe țări europene) - a fost format din doi ruși și un american.

2019: A murit muzicianul Leo Iorga

Leo Iorga este un simbol al rockului românesc. Vocea sa se identifică cu piese precum „Să te gândeşti la mine“, „După ani şi ani“, „Singur în noapte“, „Ploaia“, „Toamnă în sufletul meu“, „Trenul pierdut“ şi „Cine eşti tu oare?“.

S-a născut la Arad, în 1964, şi a debutat ca toboşar în trupa Liceului „Ioan Slavici“. Între anii 1984 şi 1985 a fost solist al grupului Pacific, iar din 1985 până în 1988 a fost toboşar şi solist pentru Sui-Generis. Ulterior, el a devenit solistul trupei Cargo, lansând hiturile „Brigadierii“, „Poveştiri din gară“ şi „Erata“.

Din 1988 până în 1996 a fost solist al trupei Compact, iar în 1996 s-a alăturat trupei Schimbul 3.

În ciuda problemelor de sănătate, în 2012, Leo Iorga a format alături de Adrian Ordean, trupa Leo Iorga & Ordean. Li s-au alăturat în această formulă Alex Ardelean (chitară), Cristi Iorga (tobe), Dan Stesco „Polymoog“ (clape) şi Marian „Lacke“ Mihăilescu (bass). Din decembrie 2012, trupa se va numi PACT by Leo Iorga & Adi Ordean. În 2014, grupul a lansat albumul „Numărul unu“, cu piese reorchestrate.

În 2017, Compact B s-a reunit în formula Adrian Ordean, Costi Cămărăşan, Leluţ Vasilescu, Adrian Coco Tinca şi Monel Puia, solist invitat fiind Leo Iorga.

Leo Iorga murit pe 2 noiembrie, după ce, în ultimii opt ani, a suferit mai multe intervenţii chirurgicale şi tratamente dure din cauza cancerului pulmonar, care s-a extins şi la creier.