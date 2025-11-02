3 noiembrie: Ziua în care a fost semnat tratatul care a pus capăt Imperiului Austro-Ungar

Armistițiul din 3 noiembrie 1918 dintre Imperiul Austro-Ungar și Aliați a pus capăt participării imperiului la Primul Război Mondial. Documentul a marcat prăbușirea monarhiei dualiste și începutul formării noilor state independente din Europa Centrală și de Sud-Est.

1918 – Armistițiul dintre Imperiul Austro-Ungar și Aliați

La 3 noiembrie 1918, Imperiul Austro-Ungar a semnat armistițiul cu Puterile Aliate, act care a pus capăt participării sale la Primul Război Mondial. Documentul a stabilit încetarea luptelor pe frontul italian, predarea unei mari părți a armamentului și retragerea trupelor austro-ungare din teritoriile ocupate.

Armistițiul a intrat în vigoare la 4 noiembrie 1918 și a marcat începutul destrămării Imperiului Austro-Ungar. În zilele următoare, statele din cadrul său – inclusiv Cehoslovacia, Ungaria și părți din viitoarea Iugoslavie – și-au proclamat independența, iar monarhia dualistă s-a prăbușit definitiv.

1918 – Independența Poloniei

La 3 noiembrie 1918, Polonia și-a declarat independența față de Rusia, într-un context european dominat de prăbușirea imperiilor și de încheierea Primului Război Mondial. După mai bine de un secol de împărțiri teritoriale între Rusia, Prusia și Austro-Ungaria, autoritățile poloneze au început să preia controlul asupra teritoriului național.

Procesul a fost consolidat la 11 noiembrie 1918, când Józef Piłsudski a fost desemnat șef al statului, iar independența Poloniei a fost recunoscută internațional. Acest moment a marcat renașterea statului polonez după 123 de ani de dispariție de pe harta Europei.

1950 – Aderarea României la Convenția privind genocidul

La 3 noiembrie 1950, România a aderat la Convenția pentru prevenirea și pedepsirea crimei de genocid, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 9 decembrie 1948 și intrată în vigoare la 12 ianuarie 1951. Documentul stabilea pentru prima dată la nivel internațional obligația statelor de a preveni și sancționa distrugerea deliberată a grupurilor etnice, religioase sau naționale.

Prin această aderare, România s-a aliniat eforturilor postbelice de consolidare a dreptului internațional umanitar și de tragere la răspundere a autorilor crimelor în masă, angajându-se să incrimineze genocidul în legislația națională.

1964 – Alegerea președintelui Lyndon B. Johnson

La 3 noiembrie 1964, Lyndon B. Johnson a fost ales președinte al Statelor Unite, câștigând alegerile cu o majoritate covârșitoare împotriva republicanului Barry Goldwater. Johnson îl succedase în funcție pe John F. Kennedy, după asasinarea acestuia în noiembrie 1963.

Mandatul său a fost marcat de adoptarea unor reforme sociale majore în cadrul programului „Marea Societate”, care a vizat combaterea sărăciei și promovarea drepturilor civile. În plan extern, președinția lui Johnson a coincis cu escaladarea implicării americane în Războiul din Vietnam.