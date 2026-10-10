11 octombrie: Ziua în care s-a născut marea actriţă Olga Tudorache. Drumul sinuos spre scenă: visa să fie aviator, dar a ajuns la teatru

Ziua de 11 octombrie a fost una importantă pentru literatura, cinematografia și teatrul românesc: în această zi s-au născut poetul Ștefan Octavian Iosif, tenorul Ion Dacian, regizorul Dan Pița și actrițele Olga Tudorache și Catrinel Dumitrescu.

Olga Tudorache, una dintre marile doamne ale scenei româneşti, la Gala Premiilor UNITER. Foto: captură video YouTube/Premiile UNITER

1593: Mihai Viteazu a devenit domnul Țării Românești

În septembrie 1593, Mihai Viteazu a devenit domn al Țării Românești, după ce a plătit la Poarta Otomană, potrivit obiceiului vremii, o sumă mare de bani. La obținerea tronului a contribuit și sprijinul patriarhului Constantinopolului, iar câteva săptămâni mai târziu, la București, a avut loc înscăunarea sa, pe 15 octombrie 1593.

1811: Primul vapor cu aburi a devenit operațional

O etapă importantă în dezvoltarea transportului pe apă a fost marcată de ambarcațiunea „Juliana”, construită de inventatorul John Stevens. Nava a început să funcționeze ca feribot cu aburi și a asigurat legătura dintre New York City și Hoboken, fiind considerată primul feribot de acest tip.

1875: S-a născut poetul român Ștefan Octavian Iosif

Ștefan Octavian Iosif a debutat în "Revista şcoalei", în 1892. Foto: arhivă

Ștefan Octavian Iosif a fost poet și traducător și s-a numărat printre membrii fondatori ai Societății Scriitorilor Români. A debutat în 1892, în „Revista școalei” din Craiova, cu poezia „Izvorul”, iar câțiva ani mai târziu, activitatea sa literară i-a adus și recunoașterea Academiei Române, care i-a acordat premii pentru volumele „Poezii”, în 1902, și „Credințe”, în 1906.

Viața lui Ștefan Octavian Iosif a fost însă marcată de probleme de sănătate și de consumul de alcool. Poetul a murit la Spitalul Colțea, pe 22 iunie 1913.

1911: S-a născut tenorul român Ion Dacian

Născut Ion Pulcă, Ion Dacian a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți tenori români ai scenei de operetă și a ocupat funcțiile de prim-solist și director al Teatrului de Stat de Operetă din București.

Numele de Dacian l-a adoptat ulterior, după satul Dacia din județul Brașov, localitatea din care provenea tatăl său.

Cariera sa a cuprins 57 de roluri și peste 5.000 de spectacole, la care s-au adăugat 120 de concerte susținute alături de diferite orchestre filarmonice. Ion Dacian s-a bucurat de o mare popularitate, fiind unul dintre artiștii care au avut un public numeros și fidel.

1914: Ferdinand I devine rege al României

Ferdinand I s-a născut la 24 august 1865, la Sigmaringen, în Germania, și a fost al doilea rege al României. Înainte de a urca pe tron, Ferdinand I devenise, în 1889, Principe de Coroană al Regatului României, după ce tatăl său și fratele său mai mare, Wilhelm, renunțaseră la drepturile de succesiune la coroana română.

Ferdinand I a devenit rege al României pe 11 octombrie 1914. Foto: Wikipedia

Moartea regelui Carol I, la 10 octombrie 1914, a schimbat statutul lui Ferdinand I, care a devenit rege al României în ziua următoare, sub numele de Ferdinand I. Una dintre cele mai dificile perioade ale domniei sale avea să fie cea a Primului Război Mondial. România a ales să lupte de partea Antantei împotriva Puterilor Centrale, iar această decizie l-a adus pe Ferdinand I în conflict cu familia sa de origine. Împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei l-a exclus din Casa Regală de Hohenzollern.

O nouă problemă pentru familia regală a apărut în 1925, când principele Carol a renunțat la drepturile sale de succesiune la Coroana României. Ferdinand I l-a exclus atunci pe Carol din Casa Regală a României și l-a desemnat principe moștenitor pe fiul acestuia, Mihai, care avea să îi urmeze la tron.

Ferdinand I a murit la Sinaia, pe 20 iulie 1927, în urma unui cancer galopant la colon, și a fost înmormântat la Mănăstirea Curtea de Argeș.

1929: S-a născut actrița română Olga Tudorache. Drumul sinuos către scenă

Pe 11 octombrie 1929 se năștea, în comuna Oituz din județul Bacău, Olga Tudorache, una dintre actrițele care aveau să rămână în memoria publicului român prin prezenţa sa scenică deosebită.

Olga Tudorache, o prezenţă scenică deosebită. Foto: arhivă

Olga Tudorache a venit pe lume în casa parohială a bisericii din Oituz, construită de bunicul ei din partea tatălui, preotul Ion Tudorache. La naștere a primit numele Maria și a rămas cu el în primul an de viață, după care a fost botezată Olga, după numele nașei sale.

Visa să devină aviotor, ca tatăl său, sau medic chirurg

Peste ani avea Olga Tudorachea mărturisea faptul că cele mai multe amintiri din copilăria sa se leagă mai ales de tatăl său, Eusebiu, care era pilot. Când pleca în zbor, Eusebiu Tudorache obișnuia să coboare cu avionul până în dreptul balconului casei. De acolo, Olga și mama ei îl salutau, iar el le făcea semn înainte să își continue drumul. Până într-o zi, în care, culmea, mama ei nu a ieşit pe balcon, iar avionulul nu s-a mai întors. Eusebiu Tudorache a murit într-un accident când Olga avea 10 ani, iar el doar 35 de ani.

În cimitirul de lângă biserică, unde se aflau și mormintele eroilor din Primul Război Mondial, a apărut ulterior o cruce neagră din fier forjat pe care scria „Pilot Eusebiu Tudorache“.

Olga Tudorache a păstrat mult timp tristețea legată de faptul că mama ei nu fusese acolo să îl salute pe tatăl său, așa cum făcea de obicei. Nu era o vină pe care i-o atribuia, ci mai degrabă durerea unui copil care nu putea înțelege de ce, tocmai în acea zi, lucrurile se întâmplaseră altfel. Mama avea să trăiască până la 91 de ani.

Moartea tatălui a însemnat și sfârșitul unui vis pe care Olga îl avusese în copilărie. Își dorea să ajungă aviatoare, asemenea lui tatălui său, iar mai târziu se gândea și la medicină, visând să fie chirurg.

„N-am mai devenit aviator, pentru că tatăl meu a murit când aveam eu 10 ani, în accident de avion. Deci s-a terminat cu aviaţia”, povestea actriţa.

A intrat la teatru, pentru că la canto era coadă

Nu a trecut mult timp până când războiul le-a obligat pe Olga și pe mama ei să plece din Oituz. Au ajuns la Iași, unde s-au refugiat la o mănăstire, iar Olga și-a continuat acolo școala. Mama ei a vrut să îi ofere o pregătire cât mai diversă, așa că fata a făcut canto, pian și balet. Echitația a fost însă alegerea ei și a fost singura dintre aceste preocupări pe care a urmat-o din proprie inițiativă.

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După război, cele două s-au mutat la București. Mama Olgăi fusese învățătoare, apoi profesoară de limba română, iar mai târziu a devenit directoarea unei școli din Tunari. Olga avea deja experiența mai multor activități artistice, dar actoria nu făcea parte din planurile ei. Ceea ce avea să o ducă spre teatru a fost, până la urmă, o întâmplare.

A mers să dea examen la canto și a găsit acolo o coadă lungă, cu multă lume care aștepta să intre. Erau două uși, una pentru canto și cealaltă pentru teatru, iar Olga a vrut să vadă ce se întâmplă dincolo de cea de-a doua. A intrat din curiozitate, fără să știe că, în acel moment, avea să descopere locul în care își va petrece cea mai mare parte a vieții profesionale.

Olga Tudorache, în pelicula "Directorul nostru". Foto: arhivă

„Erau două uşi, canto şi teatru. La canto era coadă, multă lume, şi ea a zis: «Să intru puţin la teatru, să văd ce e aici». Asta a fost secunda care ne-a dăruit-o pe marea Olga Tudorache“, a rememorat momentul, în urmă cu mai mulţi ani, actriţa Tamara Creţulescu, colegă şi prietenă apropiată a Olgăi Tudorache.

Din acel moment, teatrul a devenit drumul ei. A jucat Cleopatra în „Antoniu şi Cleopatra“, de William Shakespeare, Beatrice în „Efectul razelor gamma asupra anemonelor“, de Paul Zindel, Regina în „Regina mamă“, de Manlio Santanelli, și Doamna T în „Portretul Doamnei T“, de Ana-Maria Bamberger. În fiecare dintre aceste roluri și-a pus toată forța, iar numele ei a rămas legat de unele dintre cele mai importante personaje pe care le-a interpretat.

Olga Tudorache a murit pe 18 octombrie 2017, la vârsta de 88 de ani, după ce fusese internată timp de mai multe zile. Reprezentanții Spitalului Elias au anunțat atunci că actrița „s-a stins în linişte“ în Secția de Terapie Intensivă.

1938: S-a născut regizorul şi scenaristul Dan Pița

Dan Pița, regitând "Faleze de nisip". Foto: arhivă

Dan Pița a lucrat atât în cinematografie, cât și în teatru, iar printre cele mai cunoscute momente ale carierei sale se numără premiile obținute la festivalurile internaționale. În 1986, Dan Pița a primit o Mențiune de onoare la Festivalul Internațional de Film de la Berlin pentru „Pas în doi”, iar un an mai târziu a revenit la Berlin, unde a făcut parte din juriul celei de-a 37-a ediții a festivalului.

În 1992, la Festivalul de Film de la Veneția, Dan Pița a obținut Leul de Argint pentru „Hotel de lux”.

1956: S-a născut actrița Catrinel Dumitrescu

Catrinel Dumitrescu, alături de Mircea Diaconu, în "Buletin de Bucureşti". Foto: arhivă

Catrinel Dumitrescu s-a născut la Brăila și a avut o carieră în care teatrul și cinematografia s-au întâlnit în numeroase rânduri. A jucat în filme precum „Ion”, „Păstrează-mă doar pentru tine” și „Pădurea de fagi”, în timp ce pe scenă a putut fi văzută în spectacole precum „Anecdotă provincială”, „Bigudiuri” și „Doi pe o bancă”.

Roluri memorabile a făcut, de asemenea, în filmele „Buletin de București” și „Căsătorie cu repetiție”, alături de Mircea Diaconu.

1968: NASA lansează Apollo 7, prima misiune cu oameni la bord

Nava a plecat de la Cape Kennedy, în Florida, iar echipajul era format din Donn Eisele, Walt Cunningham și Wally Schirra, acesta din urmă fiind comandantul misiunii.

Timp de mai multe zile, cei trei astronauți au efectuat 163 de rotaţii în jurul Pământului, iar echipajul a transmis imagini TV live de pe orbită. Pentru cei aflați la sol, a fost prima ocazie de a vedea prin intermediul televiziunii imagini transmise direct din spațiu.

Călătoria s-a încheiat pe 22 octombrie, când vehiculul spațial a reintrat în atmosferă și a amerizat în Oceanul Atlantic, la sud-est de Bermuda.

2011: A murit omul politic Ion Diaconescu, lider al PNŢCD

Ion Diaconescu a intrat în Partidul Național Țărănesc în 1936 și a rămas în acest partid până la desființarea acestuia de către autoritățile comuniste, în 1947. Pentru activitatea sa politică și anticomunistă, Ion Diaconescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare și a trecut prin penitenciarele Aiud, Baia Sprie, Nistru și Râmnicu Sărat.

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Ion Diaconescu, unul dintre cei mai importanţi lideri ţărănişti. Foto: arhivă

După executarea pedepsei, Ion Diaconescu a fost deportat în Bărăgan, iar după revenirea la București a continuat să participe la întâlnirile clandestine ale țărăniștilor.

După 1989, s-a aflat în conducerea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat și a intrat în Parlament, unde a fost ales deputat în trei legislaturi consecutive, între 1990 și 2000.

În legislatura 1996-2000, Ion Diaconescu a ocupat funcția de președinte al Camerei Deputaților. În perioada în care a fost parlamentar, s-a implicat în demersurile privind înțelegerea și înlăturarea consecințelor regimului comunist.

2025: A murit actriţa americană Diane Keaton

Diane Keaton a avut o carieră care s-a întins pe mai bine de cinci decenii, timp în care a lucrat atât ca actriță, cât și ca regizoare. A primit un premiu Oscar, un premiu BAFTA și două Globuri de Aur, iar activitatea sa i-a adus și nominalizări la două premii Emmy și un premiu Tony. În 2017, Diane Keaton a primit AFI Life Achievement Award.

Diane Keaton, alături de cei doi copii ai săi Foto: Instagram

Nu s-a căsătorit niciodată, însă a adoptat doi copii: o fiică, în 1996, și un fiu, în 2001.

Diane Keaton a murit în California, la 11 octombrie 2025, la vârsta de 79 de ani, din cauza unei pneumonii. Starea sa de sănătate se deteriorase în lunile precedente, însă actrița a preferat să păstreze discreția în privința problemelor medicale.

După moartea sa, numeroase personalități din cinematografie și divertisment i-au adus un omagiu, printre care Francis Ford Coppola, Leonardo DiCaprio, Steve Martin, Jane Fonda, Goldie Hawn, Bette Midler, Pink și Reese Witherspoon.