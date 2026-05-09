10 mai: Ziua când Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen devine rege al României

Ziua de 10 mai, când Carol I a fost încoronat rege, a rămas pentru multă vreme o sărbătoare națională. Tot pe 10 mai s-au născut actrița Elvira Popescu și dansatorul Fred Astaire.

1859: Au început la Focșani, lucrările Comisiei Centrale pentru elaborarea legilor comune ale Principatelor Moldovei și Munteniei

Comisia Centrală a funcţionat la Focşani de la 10 mai 1859 până în februarie 1862. Sarcina acestei comisii consta în realizarea unităţii legislative a Principatelor Unite, după ce se perfectase unirea politică.

Locul şi rolul Comisiei Centrale care a funcţionat la Focşani (10 mai 1859 – 14 februarie 1862), care prin activitatea, prin legile elaborate aici s-a dovedit a fi primul Parlament al României moderne. Aici au fost găzduite personalităţi politice ale vremii, membrii Comisiei Centrale, Mihail Kogălniceanu, Vasile Melinescu, Nicolae Golescu, Nicolae Şuţu şi alţii.

1866: Carol I al României a depus jurământul în fața Parlamentului

Pe 10 mai 1866 Carol a intrat în București. Vestea sosirii sale fusese transmisă prin telegraf și a fost întâmpinat de o mulțime entuziastă de circa 30.000 de oameni, dornici să cunoască noul conducător. La Băneasa i s-a înmânat cheia orașului. Cuplul regal a fost binecuvântat în aceeași zi în Dealul Mitropoliei de către Nifon, mitropolitul Ungrovlahiei care l-a invitat să depună jurământul pe legile țării. Colonelul Haralambie citește formula de jurământ românesc comunicată prințului în traducere franțuzească: „Jur de a păzi legile României; de a menține drepturile sale și integritatea teritoriului”, după care prințul Carol, cu mâna dreaptă pe Evanghelie, rosti în românește, cu voce fermă: Jur.

Din acest moment începe domnia lui Carol I. Proclamat domnitor al României în ziua de 10/22 mai 1866, rămâne cu acest titlu până în data de 14 martie 1881, când este proclamat rege, devenind astfel primul rege al României. A fost primul monarh din dinastia Hohenzollern-Sigmaringen, al cărei nume se transformă, începând cu regele Ferdinand I, în Casa Regală de România, dinastie care va conduce țara până la proclamarea Republicii Populare Române în 1947.

1881: Carol I de Hohenzollern–Sigmaringen a fost încoronat Rege al României

Carol I devine Rege al României la 14/26 martie 1881, prin votul unanim al reprezentanţilor naţiunii. Carol I este încoronat Rege al României la 10/22 mai 1881. Regele însuşi a cerut să fie încoronat cu o coroană din oţel, fabricată din metalul topit al unui tun de război capturat la Plevna. Ceremonia de încoronare a Regelui Carol I a avut loc în data de 10 mai 1881, denumită de atunci Ziua Regelui în România.

În ziua de 14 martie 1881, Parlamentul României a proclamat „înălțarea principatelor române la gradul de Regat și a hotărât ziua de 10 mai, care era Ziua Independenței, să fie cea în care să se facă Încoronarea”. În ziua de 10 mai, s-a organizat ceremonialul de încoronare după modelul folosit la încoronarea Regelui Belgiei. Coroana reginei a fost făcută din aur și cea a regelui din oțelul unui tun turcesc capturat la Plevna. Cele două coroane au fost duse de membrii guvernului în ziua de 9 mai 1881 la Catedrala Patriarhală din București pentru binecuvântare.

1894: S-a născut Elvira Popescu, actriță franceză de origine română

Elvira Popescu (alternativ: Popesco, n. 10 mai 1894, București – d. 11 decembrie 1993, Paris) a fost o actriță română de teatru și film, directoare de scenă, care a făcut carieră în Franța. Elvira Popescu, devenită prin căsătorie contesă De Foy, a manifestat încă din copilărie talent scenice: grație în mișcări, prestanță la mers, vioiciune și limpezime în grai, un dar de imitație ascuțit și plin de haz.

A absolvit cu brio Conservatorul de Arta Dramatica din Bucuresti, și a fost angajată la Teatrul National,unde i s-au dat încă de la începutul carierei sale roluri principale. A intemeiat Teatrul Mic si Teatrul Excelsior, împreună cu marii actori Ion Manolescu si Ion Iancovescu. A fost actriță de teatru și film, directoare de scenă, cu o strălucită carieră în Franta.

1899: S-a născut Fred Astaire, dansator, coregraf, actor și cântăreț american

Fred Astaire a fost unul dintre cei mai influenți artiști din istoria divertismentului american. Dansator, coregraf, actor și cântăreț, Astaire a devenit o figură emblematică a epocii de aur a filmului muzical de la Hollywood, remarcându-se prin eleganță, inovație și un stil de dans unic, care a combinat grația baletului cu ritmul dansului de tip step.

Împreună cu partenera sa de scenă Ginger Rogers, Fred Astaire a format un cuplu legendar al musicalului hollywoodian din anii 1930 și 1940, jucând în filme clasice precum Top Hat, Swing Time sau Shall We Dance. Chimia dintre cei doi, coregrafiile spectaculoase și interpretările muzicale au captivat publicul și au ridicat dansul la rang de artă cinematografică.

Astaire a lucrat cu cei mai importanți compozitori și regizori ai vremii și a influențat generații întregi de dansatori și artiști. În ciuda succesului său pe scenă și pe ecran, era cunoscut pentru modestia și rigoarea sa profesională. A continuat să apară în filme și emisiuni de televiziune până târziu în viață, consolidându-și statutul de simbol al rafinamentului și perfecțiunii în arta spectacolului. Fred Astaire a murit în 1987, dar moștenirea sa artistică rămâne vie și admirată în întreaga lume.

1940: Winston Churchill devine prim-ministru al Marii Britanii

Winston Churchill a fost numit prim-ministru al Marii Britanii, înlocuindu-l pe Neville Chamberlain, care și-a dat demisia în urma pierderii sprijinului politic.

Chamberlain fusese criticat tot mai intens pentru politica de conciliere față de Germania nazistă, care nu reușise să prevină izbucnirea războiului. Odată cu eșecul intervenției aliate în Norvegia și cu deteriorarea rapidă a situației internaționale, liderii conservatori și aliații lor au ajuns la concluzia că era nevoie de o conducere mai fermă și mai hotărâtă.

Winston Churchill, cunoscut pentru poziția sa constantă împotriva lui Hitler și pentru stilul său oratoric combativ, a fost ales să conducă un guvern de coaliție națională. În discursurile sale timpurii, Churchill a transmis poporului britanic și aliaților un mesaj de rezistență neclintită, exprimat memorabil în formula: „Nu am nimic de oferit decât sânge, trudă, lacrimi și sudoare”. Numirea sa a reprezentat începutul unei noi etape în implicarea Marii Britanii în război, marcând o tranziție de la reținere la acțiune totală împotriva nazismului.

1971:A murit Mihail Jora, pedagog, pianist, compozitor și dirijor român

La 10 mai 1971 a murit Mihail Jora, una dintre cele mai marcante personalități ale muzicii românești din secolul XX. Compozitor, dirijor, pianist și pedagog, Jora a avut un rol esențial în modernizarea și profesionalizarea vieții muzicale din România, fiind considerat un adevărat fondator al școlii românești de compoziție.

Născut în 1891 la Roman, Mihail Jora a studiat muzica la Leipzig și Paris, unde a fost influențat de curentele moderne ale vremii, fără a renunța însă la specificul național. A creat lucrări variate - balete, suite orchestrale, lieduri și muzică de cameră, în care se îmbină rafinamentul armonic cu elemente inspirate din folclorul românesc. Printre cele mai cunoscute compoziții ale sale se numără baletele „La piață” și „Când strugurii se coc”.

Ca profesor la Conservatorul din București, Jora a format generații întregi de compozitori și interpreți, iar influența sa s-a extins mult dincolo de sala de clasă. De asemenea, a fost primul director muzical al Radiodifuziunii Române și membru al Academiei Române. După moartea sa, în onoarea contribuției sale remarcabile, a fost instituit Concursul Național de Interpretare Muzicală „Mihail Jora”, care continuă să inspire tinerele talente din România.

1994: Nelson Mandela depune jurământul, devenind primul președinte de culoare al Africii de Sud

Nelson Rolihlahla Mandela (n. 18 iulie 1918 – d. 5 decembrie 2013) a fost un om politic sud-african, care a deținut funcția de președinte al Africii de Sud în intervalul 1994-1999. Adversar al apartheidului, a fost primul președinte al Africii de Sud ales prin vot universal, într-un scrutin larg reprezentativ și cu participare multirasială.

Guvernarea lui Mandela s-a axat pe dezmembrarea moștenirii apartheidului, prin combaterea rasismului instituționalizat, a sărăciei și a inegalității și promovarea reconcilierii rasiale. Un susținător al pan-africanismului și al socialismului democratic, el a fost președinte al partidului Congresul Național African din 1991 până în 1997.

Pe plan internațional, Mandela a fost secretar general al organizației interguvernamentale Mișcarea de Nealiniere, între 1998 și 1999.