6 mai: Ziua în care s-a născut psihiatrul austriac Sigmund Freud, fondatorul psihanalizei

În ziua de 6 mai, anul 1856, s-a născut marele psihiatru austriac Sigmund Freud, fondatorul psihanalizei. Tot la 6 mai, în 1961, s-a stins din viață Lucian Blaga.

1639: A fost încheiată construcția Bisericii „Trei Ierarhi” din Iași

Biserica „Trei Ierahi” din Iași este o ctitorie a domnitorului Vasile Lupu. Construcția bisericii a început, cel mai probabil, în anul 1635, scrie Institutul Național al Patrimoniului.

Edificiul copia vechiul plan al bisericii mănăstirii Galata din Iași (construită între 1582 și 1584), având un plan triconc, dar cu o turlă suplimentară deasupra pronaosului. Arhitectura îmbină elemente decorative locale cu elemente de friză și arabescuri orientale și elemente decorative renascentiste și baroce.

La data de 6 mai 1639 s-a finalizat și sfințit construcția Bisericii „Trei Ierarhi”.

1856: S-a născut marele psihiatru Sigmund Freud

Născut la 6 mai 1856, în Freiberg, Imperiul Austriac, Sigmund Freud a fost neurolog și fondatorul psihanalizei.

Prin crearea psihanalizei, Freud a introdus metode terapeutice precum asocierea liberă, interpretarea viselor și analiza fenomenelor de transfer care apar în cadrul clinic.

Sigmund Freud a dezvoltat psihanaliza redefinind sexualitatea (inclusiv în copilărie), formulând complexul Oedip și explicând visele ca împliniri ale dorințelor.

El a introdus teoria inconștientului și modelul minții împărțit în id, ego și superego, precum și conceptele de libido și pulsiune de moarte, pentru a explica comportamentele și conflictele psihice.

Din cauza fumatului excesiv, în ultimii ani din viață Sigmund Freud s-a luptat cu o formă de cancer.

A suferit numeroase operații dar, deoarece nu a renunțat la acest viciu, boala s-a agravat și a murit prin eutanasiere, asistată de un medic care i-a administrat o doză mărită de morfină. Acesta s-a stins din viață la data de 23 septembrie 1939, la vârsta de 83 de ani.

1888: Victor Babeș face primele vaccinări antirabice la București

La 6 mai 1888, la București, Victor Babeș a marcat un moment de răscruce în istoria medicinii prin efectuarea primelor vaccinări antirabice.

Aceste vaccinări nu numai că au reprezentat un pas semnificativ în lupta împotriva rabiei, dar au schimbat și modul în care medicii priveau prevenirea și tratamentul unor boli grave.

Victor Babeș, alături de colaboratorul său Victor Andrei Cornil, a pus bazele bacteriologiei moderne prin publicarea, în anul 1885, a primului tratat de bacteriologie din lume. Lucrarea intitulată „Bacteriile și rolul lor în anatomia și histologia patologică a bolilor infecțioase” primeşte premiul Montyon din partea Academiei de Ştiinţe din Paris.

Babeş este considerat unul dintre cei mai mari oameni de ştiinţă la nivel mondial. A descoperit peste 50 de microbi şi este considerat cel mai mare parazitolog din lume.

1961: A murit poetul Lucian Blaga

Născut la 9 mai 1895, în satul Lancrăm din Alba, Lucian Blaga a fost poet, dramaturg, traducător, jurnalist, profesor universitar şi diplomat.

Lucian Blaga a studiat inițial Teologia la Sibiu și Oradea (1914–1917), apoi filosofia și biologia la Viena, unde și-a luat doctoratul.

A revenit în țară înainte de Marea Unire și și-a început cariera literară cu volumul Poemele luminii (1919), urmat de piese de teatru precum Zamolxe, premiată de Academia Română.

A activat ca jurnalist și colaborator la mai multe reviste importante și a devenit profesor de filosofia culturii la Universitatea din Cluj. După Dictatul de la Viena, s-a refugiat la Sibiu, unde a continuat activitatea academică și culturală.

În 1937 a fost ales membru al Academiei Române. După 1948, din motive politice, a fost îndepărtat de la catedră și a lucrat în cadrul Academiei, dedicându-se mai ales traducerilor (inclusiv din Johann Wolfgang von Goethe și Gotthold Ephraim Lessing). Multe dintre scrierile sale din această perioadă au fost publicate postum.

De asemenea, Lucian Blaga a fost ataşat de presă la Varşovia, Praga, Berna, ministru plenipotenţiar la Lisabona, scrie Enciclopedia României.

A murit la 6 mai 1961 la Cluj și a fost înmormântat la Lancrăm.

1984: Are loc gala de adio a Nadiei Comăneci

Născută la 12 noiembrie, 1961, în Onești, Nadia Comăneci este o fostă gimnastă română, prima sportivă din lume care a primit nota zece într-o competiție olimpică de gimnastică.

Este considerată una dintre cele mai bune sportive ale secolului al XX-lea și una dintre cele mai mari gimnaste ale tuturor timpurilor.

A obținut cinci medalii de aur olimpice în probe individuale. La Jocurile Olimpice de vară din 1976, la doar 14 ani, a devenit prima gimnastă care a primit nota perfectă 10, performanță repetată de mai multe ori. A obținut alte succese importante și la Jocurile Olimpice de vară din 1980, ajungând în total la nouă medalii olimpice.

S-a retras din activitatea competiţională la 6 mai 1984, când a avut loc, la Palatul Sporturilor din Bucureşti, gala de adio a gimnastei, şi când a fost premiată cu Ordinul Olimpic „Colanul de argint” din partea preşedintelui de atunci al Comitetului Internaţional Olimpic, Juan Antonio Samaranch.

În calitate de antrenor federal, funcţie pe care a îndeplinit-o în perioada 1984-1989, după ce a abandonat activitatea competiţională, Nadia Comăneci a adus o însemnată contribuţie la pregătirea loturilor naţionale de gimnastică.

1994: Are loc naugurarea oficială a tunelului de sub Canalul Mânecii

Tunelul Canalului Mânecii este un tunel feroviar submarin, lung de 50,5 km, care leagă vestul Franței cu sud-estul Angliei, pe sub Canalul Mânecii.

Tunelul a fost construit în cooperare de guvernele Regatului Unit și Franței, fiind al treilea tunel feroviar ca lungime din lume, depășit fiind doar de tunelul japonez Seikan și de Tunelul de bază Gotthard.

Traversarea mașinilor, autocarelor, motocicletelor și camioanelor este asigurată de navete feroviare și durează aproximativ 35 de minute de la peron la peron. Transportul călătorilor este asigurat de compania Eurostar, care utilizează trenuri de tip TGV modificate pentru a se adapta specificului tunelului și rețelei britanice (alimentare prin a treia șină). Viteza limită prin tunel este de 160 km/h.

2023: Regele Charles al III-lea este încoronat la Westminster Abbey

Charles al III-lea a devenit rege după moartea mamei sale, Elisabeta, în 2022. La vârsta de 73 de ani, a fost cea mai în vârstă persoană care a urcat pe tronul britanic, după ce fusese cel mai longeviv moștenitor al coroanei și Prinț de Wales din istoria Regatului Unit.

Regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi regina consoartă Camilla au fost încoronaţi la 6 mai 2023 la Abaţia Westminster din Londra.

Charles al III-lea este cel de-al 40-lea suveran care a fost încoronat la Westminster Abbey începând din 1066.