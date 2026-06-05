Vladimir Putin: Atacurile cu rachete „Oreșnik” au fost doar teste, inclusiv în regiunea Donbas

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că recentele atacuri asupra Ucrainei cu rachete balistice cu rază medie de acțiune „Oreșnik” au avut un caracter experimental și nu au reprezentat o utilizare militară propriu-zisă. Liderul de la Kremlin a recunoscut că una dintre rachete a lovit un teritoriu controlat de forțele pro-ruse din regiunea Donețk.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu liderii agențiilor internaționale de presă, organizată la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg.

„Am lovit acolo unde a fost ușor de verificat”

Conform liderului rus, țintele au fost alese exclusiv din considerente logistice, pentru a permite armatei ruse să analizeze impactul și să colecteze date tehnice.

Putin a descris una dintre zonele lovite din Donbas drept „un hambar”, explicând că dronele rusești au fost trimise ulterior la fața locului pentru a măsura cu precizie milimetrică dispersia blocurilor de luptă.

„Aceasta nu este o utilizare de luptă. Ca să fiu complet sincer, vă voi dezvălui un mare secret de stat: am lovit pur și simplu acolo unde ne-a fost convenabil să evaluăm rezultatele. Acest lucru este valabil atât pentru Bila Țerkva, cât și pentru zona din RDP” (Republica Populară Donețk n.r) , a afirmat președintele rus.

Acesta a adăugat că datele colectate sunt esențiale pentru ca armata să decidă cum va folosi complexul „Oreșnik” pe viitor, inclusiv împotriva unor ținte situate în zone urbane.

Anunțul lui Vladimir Putin vine în contextul în care, după atacul din noaptea de 24 mai, mai mulți cercetători independenți din surse deschise (OSINT) au raportat că Rusia ar fi lansat două rachete simultan, iar una dintre ele ar fi căzut accidental pe teritoriul ucrainean ocupat temporar de forțele ruse. Până la această declarație, autoritățile de la Moscova nu confirmaseră oficial incidentul.