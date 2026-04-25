Ministrul Mediului propune limitări pentru piața mașinilor second-hand: maximum două autoturisme importate pe persoană

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță noi restricții pentru piața mașinilor la mâna a doua, în cadrul unei ordonanțe de urgență aflate în pregătire, măsura vizând limitarea numărului de vehicule vechi care pot fi aduse și înmatriculate de o persoană fizică din alte state.

„Noi am propus două (autovehicule second hand – n.r.), în sensul că, dacă eşti samsar, chiar cu două maşini pe an nu prea ai activitate economică, să zic aşa. Nici nu am vrut să limităm, în sensul în care poate dacă o familie voia să-şi ia două maşini într-un an. Înţeleg că propunerea este să fie o maşină. Pe partea cealaltă, să ştiţi că sunt foarte mulţi care ziceau de ce să fie limitat dreptul... Bun, să fie limitat dreptul unei persoane fizice de a aduce 50 de maşini ca să le folosească în scop personal. Era foarte clar că acolo, de fapt, era o activitate ilegală”, a declarat Diana Buzoianu la TVR Info.

Oficialul spune că proiectul este încă în dezbatere și că au loc discuții cu operatorii din industria auto second-hand, pentru a evita afectarea pieței legale.

„Momentan formula este de două maşini, dar este încă în dezbatere publică proiectul. Vor mai fi nişte modificări, pentru că am discutat inclusiv cu industria corectă, operatorii cinstiţi din second hand, care ne-au atras atenţia că să nu fie atât de mare birocratizarea, încât, de fapt, să renunţăm la o piaţă legitimă, cea de second hand. Şi vom mai avea nişte îmbunătăţiri şi pe zona asta economică”, a mai spus ministrul.

Întrebată despre posibilitatea ca unele persoane să ocolească regulile folosind rude sau apropiați, Diana Buzoianu a transmis că autoritățile vor încerca să limiteze acest fenomen.

„Eu am toată încrederea în creativitatea infractorilor din România, credeţi-mă, în ultimele nouă luni de zile am văzut foarte multe lucruri, dar credeţi-ne, şi noi suntem cu o energie foarte ridicată pentru a opri această creativitate şi pentru a costa această creativitate. Pentru că, la final, dacă nu îi costă pe ei, ne costă pe noi toţi, în aerul pe care îl expirăm”, a adăugat aceasta.