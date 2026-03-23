Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, invitată la Interviurile Adevărul. Implicațiile crizei petrolului, printre subiectele ce vor fi discutate

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, va fi prezentă luni, 23 martie, de la ora 12:00, la Interviurile Adevărul, unde va discuta despre unele dintre cele mai importante teme de actualitate din domeniul mediului și nu numai.

Vor fi abordate subiecte precum evoluțiile din zona politică, consecințele crizei apei, controalele desfășurate pe litoral, dar și implicațiile crizei petrolului asupra economiei și mediului.

Amintim că, în 13 martie 2026, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat controale pe litoral după ce sub nisip au fost descoperite rezervoare de gaz, fose ilegale și conducte care ar duce direct în mare.

Zeci de mii de locuitori din Curtea de Argeș nu au apă potabilă la robinet de mai bine de patru luni, după ce analizele au arătat că rețeaua publică de alimentare este contaminată cu o bacterie periculoasă. În lipsa unei soluții, oamenii sunt nevoiți să stea zilnic la coadă pentru a-și face provizii de apă din rezervoarele aduse de autorități sau de la izvoarele din zonă.