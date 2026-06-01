De 1 Iunie, cod galben în aproape toată ţara Prima zi de vară aduce furtuni, grindină și ploi torențiale

Vara începe, oficial, cu ploi torențiale, furtuni și grindină în mare parte din țară. Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil până marți dimineață.

După ce în luna mi au fost înregistrate temperaturi record pentru această perioadă, de peste 30 de grade Celsius, prima zi a verii, 1 iunie, vine cu o schimbare semnificativă a vremii în cea mai mare parte a țării. Atmosfera devine din nou instabilă, iar meteorologii avertizează că după-amiaza și seara vor fi dominate de ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, fenomene care, pe alocuri, pot căpăta aspect de vijelie și pot fi însoțite de grindină.

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil începând din 1 iunie și până marți, 2 iunie, la ora 10. Potrivit prognozei, cele mai afectate vor fi regiunile din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei, nordul Dobrogei și sud-vestul Moldovei, unde fenomenele de instabilitate vor fi mai frecvente și mai intense.

Pe parcursul zilei,, norii se vor aduna treptat, iar ploile vor apărea pe suprafețe extinse. În multe zone, acestea vor avea caracter torențial și vor fi însoțite de tunete și fulgere, în timp ce vântul va sufla mai puternic în timpul averselor.

Cantitățile de apă pot deveni importante într-un interval scurt, fiind estimate la 15-25 de litri pe metru pătrat, însă local se pot acumula chiar și 40-50 de litri pe metru pătrat.

Chiar dacă vremea va fi capricioasă, valorile termice nu se vor îndepărta prea mult de cele specifice începutului de iunie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 19 și 29 de grade Celsius, în timp ce minimele nopții vor coborî până la valori de 10-16 grade. Spre dimineață, în unele zone, mai ales acolo unde ploile se vor opri și vântul va slăbi, se poate forma ceață.

Vremea în Bucureşti

Nici Capitala nu va fi ocolită de schimbarea vremii. Dacă prima parte a zilei va aduce perioade cu vreme relativ plăcută, după-amiaza și seara norii vor deveni tot mai numeroși, iar probabilitatea de apariție a ploilor va crește considerabil.

Acestea vor fi însoțite de descărcări electrice și de intensificări temporare ale vântului, iar meteorologii avertizează că, în intervale scurte de timp, se pot acumula cantități însemnate de apă. De asemenea, există condiții pentru apariția grindinei.

Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 26 de grade, în timp ce minima nopții se va situa între 15 și 16 grade Celsius.

La munte

La munte, instabilitatea atmosferică se va manifesta mai accentuat. Vor fi perioade cu ploi torenţiale, descărcări electrice și rafale de vânt, iar pe alocuri furtunile pot fi însoțite de grindină.

Cantitățile de apă vor ajunge frecvent la 15-25 de litri pe metru pătrat, însă în anumite zone se pot înregistra și valori de 40-50 de litri pe metru pătrat, mai ales acolo unde ploile persistă.

La mare

Cei care și-au propus să petreacă ziua de 1 Iunie pe litoral vor avea parte de temperaturi plăcute, însă vremea va fi şi aici instabilă. Valorile maxime se vor încadra între 22 și 24 de grade Celsius, iar cerul va alterna perioadele însorite cu intervale în care norii se vor aduna și vor lăsa ploi de scurtă durată.

Aversele sunt așteptate mai ales în a doua parte a zilei și pot fi însoțite de descărcări electrice.

Temperatura apei mării se va menține în jurul valorii de 19 grade Celsius, suficient cât să îi atragă pe cei dornici de o primă baie la mare în această vară.