Aplicarea programul Rabla 2026 depinde de bugetul AFM. Ministrul Mediului explică ce e prioritar anul acesta

Ministrul Mediului a explicat vineri, 13 martie, că aplicarea programului Rabla pentru anul 2026 depinde de bugetul care va fi aprobat pentru Administrația Fondului pentru Mediu. Diana Buzoianu a precizat că prioritare sunt proiectele începute prin PNRR și care au fost mutate la AFM.

Diana Buzoianu și-a exprimat speranța ca, în următoarele două săptămâni, după o negociere între Ministerul Mediului și Ministerul Finanțelor, să fie definitivat proiectul cu privire la bugetul AFM, potrivit Agerpres.

„În momentul de față avem bugetul, care fi dezbătut săptămâna viitoare în Parlament, ne vom duce și vom susține acest buget. După aprobarea bugetului vom începe la Ministerul Mediului o negociere cu Ministerul Finanțelor, să vedem exact care este suma maximală care va putea să fie aprobată pentru AFM. Iar eu sper ca, în următoarele maxim două săptămâni, să avem inclusiv proiectul pentru bugetul AFM. Dacă bugetul AFM va fi un buget care să treacă să zicem de 2 miliarde, există posibilitatea să poată să fie introduse mai multe tipuri de proiecte, dar va trebui să vedem care este limita maximală care poate să fie suportată, inclusiv să ne atingem ținta de deficit şi, în același timp, să putem să avem şi bugetul de la AFM", a explicat Diana Buzoianu presei, la Constanța.

„Prioritar pentru noi va fi anul acesta să finalizăm proiectele din PNRR care au fost mutate pe AFN”

Potrivit ministrului, vor putea fi alocate fonduri din bugetul AFM şi pentru alte proiecte, dacă vor fi suficiente, însă prioritare sunt cele începute prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi mutate la AFM.

„Noi avem mai multe scenarii pe care le-am cerut. Prioritar pentru noi va fi anul acesta să finalizăm proiectele din PNRR care au fost mutate pe AFN, cele 500 de proiecte care sunt astăzi cu lucrările începute, este esenţial să fie finalizate şi să fie cât de cât, până la finalul anului, puse pe o traiectorie clară. Apoi, Ministerul Mediului ne dorim să lansăm încă un program pentru apă-canal, pentru că avem procedura de infringement şi în continuare în anul 2026 există enorm de multe comunităţi care nu au apă şi canalizare, deci este necesar să facem şi acest proiect.

Dacă vor fi bani suplimentar faţă de acest două priorităţi, vom împărţi după aia banii pentru restul de proiecte", a declarat ministrul Diana Buzoianu.