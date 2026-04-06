Donald Trump i-a răspuns lui Nicușor Dan în privința invitației la Summitul B9. Președintele SUA a mulțumit României SURSE

Președintele american, Donald Trump, nu va participa la Summitul B9, care va avea loc pe 13 mai la București, însă o prezență americană semnificativă este posibilă, au precizat surse din cadrul Administrației Prezidențiale pentru „Adevărul”.

Potrivit informațiilor noastre, Trump i-a trimis o scrisoare lui Nicușor Dan în care îi mulțumește pentru eforturile României de creștere a alocărilor pentru apărare, precizând că aparatul de lucru al secretarului de stat, Marco Rubio, va fi în contact cu oficialii români în vederea unei prezențe americane la acest eveniment.

De asemenea, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va fi prezent din nou la București, după vizita de luna trecută, de data aceasta în marja Summitului B9.

Reuniunea va aduce împreună statele de pe flancul estic al NATO - Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia.

Summitul B9+ de la București se anunță decisiv pentru viitorul securității flancului estic al NATO și pentru sprijinul internațional acordat Ucrainei.

România a propus ca bazele militare de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii să fie folosite pentru eforturile internaționale de reconstrucție a Ucrainei și pentru garanțiile de securitate post-război. Aceste baze vor găzdui trupe aliate, dar trupele române nu vor fi desfășurate în Ucraina.

Nicușor Dan a participat la Consiliul pentru Pace

Relațiile dintre România și SUA, principalul partener strategic al țării noastre, par să fi intrat pe un făgaș normal. La invitația lui Donald Trump, Nicușor Dan a participat săptămâna trecută, în calitate de observator, la Consiliul pentru Pace, inițiat de președintele american.

În adresarea sa, șeful statului a vorbit despre ajutorul umanitar pe care România îl poate oferi în procesul de reconstrucţie din Gaza, menționând, de asemenea, că România poate creşte numărul zborurilor pentru a evacua copiii bolnavi şi a-i trata în spitalele româneşti. „Puteţi conta pe noi”, a transmis la final Nicușor Dan.

De asemenea, președintele a avut și o întrevedere și cu secretarul de stat american, Marco Rubio.

România, gazdă B9 în 2026

România va găzdui următorul summit în format București 9 în 2026. Inițiativa B9 reunește nouă state de pe flancul estic al NATO: România, Polonia, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Lituania, Letonia și Estonia. Platforma a fost lansată în 2015, la inițiativa președintelui Klaus Iohannis și a președintelui Poloniei, Andrzej Duda, în contextul anexării Crimeei de către Rusia și al deteriorării accelerate a mediului de securitate din regiune.

B9 nu este o structură paralelă NATO și nu are mecanisme decizionale proprii, ci funcționează ca un cadru de coordonare politică și de consultare între statele din estul Alianței. Miza principală este articularea unor poziții comune înaintea summit-urilor NATO, astfel încât preocupările de securitate ale Flancului Estic, de la consolidarea prezenței militare aliate până la apărarea antiaeriană și mobilitatea militară.