Video Cum se construiește un film românesc de succes: lecțiile lui Anghel Damian din culisele „Cursei”

De la seriale TV de top la marile ecrane

Industria cinematografică românească parcurge o perioadă de transformare semnificativă. Realizatorii locali vor să demonstreze că pot concura cu marii producători internaționali și să atragă publicul românesc înapoi în sălile de cinema. Un exemplu relevant în acest sens este “Cursa”, filmul regizat de Anghel Damian și echipa sa, care a ajuns rapid pe primul loc în box office-ul românesc.

În noua ediție a interviurilor „Adevărul”, descoperim cum se construiește un film comercial modern de succes în România, care sunt provocările reale de producție, importanța audienței și cum poate fi convins publicul să revină în cinematografe.

Anghel Damian este deja cunoscut în România pentru implicarea sa în seriale precum Vlad, Clanul, Tătuțu și Groapa. Succesul acestor proiecte nu a venit întâmplător. Regizorul subliniază că fiecare demers a însemnat studiu, autodisciplină și o pasiune autentică pentru povești pe gustul publicului larg.

"Nu cred că e o rețetă de succes. Eu îmi văd profesia ca pe un meșteșuc, după care vorbim de artă. Asta nu o poate preda nimeni, e o chestiune care ține de, să zicem de talentul, dat de Dumnezeu, cu un o rafinare care vine dintr-o zonă să zicem, apetență pentru cultură. Cu cât vezi mai mult, știi mai mult, cu atât, să zicem, îți poți încărca, dacă vrei spectrul artistic." spune regizorul pentru Adevărul.

Cum se adaptează un film după reacțiile publicului

Spre deosebire de filmul de cinema, televiziunea oferă posibilitatea de a ajusta rapid povestea și personajele în funcție de datele de audiență. Anghel Damian recunoaște că a folosit aceste date pentru a schimba direcția narativă sau ritmul serialelor, menținând interesul publicului.

"Aceste produse, într-un fel, ele capătă prin diferite personaje, ploturi niște valențe universale. Dar ele nu sunt niște produse libere, pentru că dacă ești foarte liber automat ești inișat, automat excluzi parte de masă, a produsului. Noi urmărim permanent datele de audiență pe fiecare episod. Sunt niște observații sensibile pe care le urmărim. Dacă simți o fluctuație, și de un procent, asta înseamnă că acolo e o fisură. [...] Există un public foarte fidel care rămâne indiferent ce se întâmplă, dar o există o migrație care dacă se repetă, e clar că eu trebuie să schimb. Și am schimbat ploturi." Dezvăluie Anghle Damian.

O cinematografie românească la standarde internaționale

Echipa din spatele “Cursei” și-a propus un film cu mașini în stilul Fast & Furious, vizând un public tânăr, obișnuit cu adrenalina filmelor americane. Scopul a fost să arate că și în România se pot face filme comerciale spectaculoase, chiar și cu bugete mai mici.

"Povestea n-am adus-o noi, ci noi am fost aduși în ideea de a face un film cu mașini. ”Furios și Iute”, asta a fost ideea producătorilor. Vrem să facem un film care să nu aibă un aer românesc, în sensul că până acuma firmele comerciale românești, evident din cauza limitărilor bugetare, erau în general cu mijloace reduse. Adică nu vedeai chestiuni de producție absolut spectaculoase."

Experiența cinematografică modernă: 4DX și adrenalină

Unul dintre obiectivele lui Anghel Damian a fost crearea unei experiențe premium. “Cursa” poate fi vizionat în săli 4DX, unde publicul simte vibrațiile mașinilor, mirosul de cauciuc încins sau stropii de apă. Experiența imersivă transformă vizionarea într-un eveniment imposibil de replicat acasă.

Provocările filmării în România: bugete mici, ambiții mari

Cu un buget de 3,5 milioane de euro, „Cursa” a fost un proiect ambițios. În comparație, filme similare europene pornesc de la 20 de milioane, iar producțiile americane depășesc 100 de milioane de dolari.

"În spatele unui astfel de film e un paradox. E un film foarte scump pentru România, foarte ieftin pentru ce ar însemna un film cu mașini unde doar partea de producție costă 100 de milioane. Noi am făcut „Cursa” cu 3,5% din bugetul ăla, dar spunem că cu o oarecare mândrie, că totuși ne putem considera în aceeași categorie de film."

Regia în tandem și adaptabilitatea din spatele succesului

Pentru a gestiona complexitatea proiectului, Anghel Damian a împărțit regia cu Millo Simulov. Cei doi au colaborat pentru a menține ritmul producției și pentru a jongla între proiectele TV și film.

"Filmul acesta e o parte complicată a vieții mele din acel moment. Pentru că eu am făcut două chestiuni în paralel. Eu am avut zile în care filmare de 12h la Tătuțu, și la Cursa. Am încercat să fac slalom între cele două proiecte. Millo e colaboratorul de la Clanul. Suntem de o complementaritate extrem de frumoasă, avem talente complementare și oricum la început a fost doar pentru că am vrut să am un element de siguranță. Să știu că în aceste două proiecte trebuie să mă pot ajuta de cineva, după care a devenit o necesitate, pentru că proiectul s-a dovedit de fapt mult mai greu decât chiar decât îl anticipam."

Cascadorii români, la nivel internațional

Pentru realismul scenelor de acțiune, „Cursa” a apelat la cascadori profesioniști recunoscuți internațional. Mulți dintre aceștia lucrează în filme europene sau asiatice, aducând experiență și autenticitate producției.

Cum se măsoară succesul unui film românesc

Succesul comercial vine din capacitatea unui film de a aduce publicul în săli. Primul weekend de proiecție a fost decisiv pentru „Cursa”, validând efortul financiar și artistic al echipei. Pe termen lung, menținerea interesului publicului și feedbackul pozitiv devin cheia pentru un „word-of-mouth” solid.

Publicul, motorul industriei de film

Ca în orice industrie, câteva succese mari susțin restul proiectelor. În România, profitabilitatea filmelor comerciale depinde de publicul care merge efectiv la cinema. Fiecare bilet vândut este o investiție în viitorul acestei industrii.

Anghel Damian pregătește noi producții care vor aborda genuri variate – crime, thriller, paranormal și acțiune. Serialul Cei trimiși, aflat în dezvoltare, combină ancheta polițistă cu elemente supranaturale, promițând un nou pas înainte pentru producțiile local

De ce e vital să susținem filmul românesc

Românii au talent, pasiune și dorință de a spune povești autentice. Iar fiecare vizionare la cinema este un vot pentru viitorul filmului românesc. „Cursa” nu este doar un film cu adrenalină, ci un simbol al renașterii cinematografiei autohtone.

"Oriunde în lumea asta, oamenii merg la cinema. Fie că le place sau nu, dar prin faptul că ei merg în sala de cinema este o validare a industriei locale de cinema. Dau acest vot de încredere unei industrii care ajunge să crească. Asta avem și noi nevoie. Vor fi în aceste încercări și lucruri mai puțin reușite și lucruri reușite. Dar e nevoie să validăm și nu putem valida un film de acasă, de la Netflix sau de la altă platformă. Și asta trebuie să înțeleagă publicul. Validarea unui fim se face în cinema.” Declară regizorul Anghel Damian.

Dacă vrei să vezi și să simți ce înseamnă un film românesc modern, “Cursa” este alegerea ideală – nu doar pentru adrenalină, dar și pentru a susține viitorul cinematografiei românești. Și până să mergi la cinema , vizionează ediția Interviurile Adevărul și intră în culisele producției de film și Tv.