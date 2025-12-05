Fostul copreședinte AUR, actual șef al partidului Acțiunea Conservatoare, Claudiu Târziu, a vorbit la Interviurile Adevărul despre situația din fostul său partid, criticând demersurile Opoziției din ultima perioadă și direcția formațiunii politice.

Claudiu Târziu s-a remarcat pe scena politică din poziția de co-președinte al AUR, partid pe care l-a părăsit lansând Acțiunea Conservatoare.

Liderul este membru al Parlamentului European de anul trecut, obținând mandatul pe listele AUR. Înainte a fost membru al Senatului României, funcție din care a condus AUR alături de George Simion, iar apoi a ocupat poziția de șef al Consiliului Național de Conducere al AUR.

A plecat din partidul AUR în contextul alegerilor prezidențiale din primăvară, în care formațiunea l-a susținut inițial pe Călin Georgescu.

Principalele declarații

Liderul și-a exprimat dezaprobarea față de actuala opoziție și culoarul suveranist, explicând în cadrul interviului pentru „Adevărul” că în Parlamentul României nu există o Opoziție, deși sunt mai multe partide ale curentului suveranist:

„Nu avem o Opoziție parlamentară reală. Pare ceva improvizat. Au fost atâtea moțiuni de cenzură, în momentul în care nu ești capabilo să obții măcar numărul de votul egal cu semnăturile, este un demers populist, cu un efect contra celor care au inițiat”.

Guvernarea PSD-AUR, „o utopie”

În prezent, foștii săi colegi, „în mod evident au o înțelegere cu PSD, AUR trece drept PSD 2”, este de părere Târziu. Zvonurile privind o guvernare PSD-AUR sunt însă „o utopie”, potrivit fostului lider AUR. „Nu doar pentru că aritmetica parlamentară nu permite acest lucru, nici PSD nu ar fi lăsat de partenerii externi și nu atâta vreme cât partidul este condus de cine este condus”, mai spune acesta.

Totuși, susține că această colaborare dintre PSD și AUR, despre care se zvonește este reală: „George Simion a avut o înțelegere cu Marcel Ciolacu, sunt mărturii ale unor lideri locali care au dat voturi. Există o dovadă clară a coabitării AUR cu PSD, și-au împărțit inclusiv funcțiile la nivelul deconcentratelor, acolo nu se poate fără înțelegere politică”.

Potrivit acestuia, partidul nu are în prezent un „cap”. „După ce am părăsit AUR, unul dintre reproșurile cele mai frecvente a fost acela că partidul este decerebrat, practic s-a despărțit de capul lui, eu făceam strategia partidului, eu eram cel care gândise partidul”, a completat acesta.

Noii membri sunt capabili să dea o doctrină, să conducă partidul, „Simion i-a adus ca să se legitimeze, dar în felul acesta și-a creat concurență mai puternică poate decât a gândit, nici Peiu, nici Dungaciu, nu sunt persoane care să stea la ambâțul unui băiat care nu are lecturile necesare. Nu poate să îi joace pe degete pe unii care au o personalitate puternică. El și-a rezolvat o problemă de moment, așa gândește, îl cunosc”, mai spune Târziu.

AUR, „la dreapta stângii”: „Expulzarea mea era inevitabilă”

„Nu mai există un partid conservator, autentic, toate celelalte sunt la dreapta stângii. Expulzarea mea era inevitabilă. Mă țineam de doctrina pe care am fixat-o pentru partid, iar partidul a luat-o hăit”, a mai spus fostul lider AUR.

Partidul „a fost deturnat spre un populism de stânga”. Populismul este un mod de a face politică pe așteptările electoratului, dar nu oferă soluții, explică Claudiu Târziu:

„Adică să-i spui ce vrea să audă omului, nu ceea ce este corect, ceea ce este adevărat, ceea ce este de natură să ne vindece și să găsească soluții la problemele concrete în realitatea concretă. Din acest punct de vedere, populismul este ceva toxic. Dar, încă o dată, eticheta poate fi înșelătoare.

Și poate că este mai simplu să spun că partidul AUR a plecat dinspre dreapta spre extrema stângă, prizând foarte mult comunismul pe multe aspecte din punct de vedere doctrinar. Lumea nu-și dă seama, pentru că nu există o cunoaștere și nu există la noi un interes așa de mare pentru doctrine. Și dacă mesajul este bine împachetat, este îngurgitat cu ușurință. Mai ales că există o anumită nostalgie față de perioada comunistă pentru mulți dintre cei care consideră că libertatea este o povară”.

Potrivit liderului Acțiunea Conservatoare, discursul AUR s-a schimbat complet: „Ce a consacrat acest partid? Ce tip de mesaj? Și mai vedem acele idei în discursul public al Aur? Nu-l mai vedem. Nu mai vedem discursul identitar decât edulcorat, nu mai vedem lupta pentru familie decât eventual la momente aniversare, nu mai vedem idealul național al reîntregirii decât pomenit tot așa la ceasuri aniversare. Nimic din ceea ce l-a făcut un partid care să răspundă a așteptărilor a foarte mulți români, nu mai este astăzi în discursul public al AUR”.

„Vom vedea cum se va descurca mai departe. În orice caz, sper că prin accederea la conducerea partidului acestor doi profesori să se vadă o îmbunătățire și a activității politice a partidului, pentru că deocamdată AUR este în degringoladă, nu este un partid de opoziție, deși este foarte mare și ar trebui să aibă o anumită putere”, a mai spus Târziu, susținând că partidul nu are structurile consolidate încă.

Potrivit acestuia, mulți membri grei ai AUR au fost lăsați fără funcții, între care și Muhammad Murad, față de care liderul AUR „este foarte îndatorat”. „Marius Lulea s-a dat deoparte ca să nu-l mai gireze pe George Simion. Nu a mai vrut să candideze, avea acces, dar nu a mai dorit, tocmai pentru a nu mai cauționa acțiunile bezmetice ale lui George Simion”, a completat fostul lider AUR.

„SOS și POT vor dispărea”

„Gândiți-vă că este un bazin electoral de 60-65%, poate mai mult, să spunem așa, conservator național, care a fost accesat în proporție de 30 și ceva la sută de către cele trei partide care sunt astăzi în Parlament, SOS, POT și AUR. Dar ele nu mai au susținerea celor care i-au votat, cei 30 și ceva la sută, astăzi, pentru că nu au confirmat. Și de aceea două dintre partide, SOS și POT sunt într-un proces de disoluție accentuat. Vor dispărea până la sfârșitul acestei legislaturi, iar AUR trebuie să se reinventeze ca să poată să rămână relevant, altfel, uimitor, va pierde fără să fie la putere”.

Potrivit acestuia, astăzi, în afară de partidul pe care îl conduce, nu mai există un partid conservator.

„Vom fi obligați să ne despărțim de credința noastră”

Ajungând la tema avortului, fostul lider AUR a mai spus că „Ceaușescu nu a interzis avortul pentru că avea sentimente creștine, nu el avea un plan, avea nevoie sa aibă forță de munca. Este nevoie de o consiliere a părinților, în care să li se explice ce înseamnă avortul. Nu poate să le interzică nimeni deocamdată, pentru că asta e concepția, e morala, legea”.

Întrebat cu privire la abținerea sa de la vot, în Parlamentul European, pentru o rezoluție pentru înăsprirea pedepselor în cazul abuzului sexual al copiilor, a susținut că mulți oameni din zona conservatoare a Parlamentului European s-au abținut pentru că în unele cazuri sunt îmbinate măsurile bune cu altele mai puțin bune.

„Vin deseori acte normative care îmbină măsurile bune pe care le-ai susține cu măsurile absolut imposibil de susținut, care vin în contradicție cu crezul tău politic și cu ce ai promis electoratului că faci. Asta se întâmplă și cu această legislație. (...) Această legislație este un pic mai complicată, sunt împotriva abuzului (...) Aș fi votat, dar când tu vorbești despre ideologia LGBT, care trebuie pusă în educația copiilor. E o opțiune care nu este în mintea unui copil, nu are cum, decât dacă este educat ca atare.

Pe de altă parte, se instituie un „Big brother”, se pornește de la premisa că orice cetățean este un agresor. (...) Un om care este creștin, tată a doi copii, cum credeți că s-ar fi poziționat. Nu cred că pentru a pedepsi niște nenorociți, trebuie să supraveghem pe toată lumea. Găsim alte metode pentru a-i supraveghea”.

El și-a explicat opțiunea amintind de regimul comunist. Continuând pe tema aceasta, Claudiu Târziu a susținut că „în cele din urmă vom fi obligați să ne despărțim de credința noastră” și că parteneriatul civil dintre persoanele de același sex „este de fapt un cal troian”.

Ce spune despre alegerile anulate

Referitor la alegerile prezidențiale, care au fost reluate la începutul anului, liderul a explicat că nu poate să nu se întrebe ce s-ar fi întâmplat dacă George Simion ar fi câștigat alegerile din primăvară, dacă și acestea ar fi fost anulate: „Nu știu dacă ar fi fost validat”.

„Odată ce a fost compromis acest drept de a vota liber, el trebuie restaurat. Ni s-au promis explicații, dovezi, probe ale interferențelor străine, Nicușor Dan susține că le are. Nu știu de ce nu ne poate spune. (...) Ar fi o urgență națională. (...) Rămânem în zodia Ion Iliescu, când ne place suntem democrați, când nu, nu mai suntem democrați”, explicând că este nevoie de o reformă a statului.

Cu cine ar colabora partidul său

„Noi ne pregătim să fim cel mai bine organizat partid din România. Un partid conservator care înseamnă dragoste de națiune, dragoste de patrie, înseamnă cultul familiei, înseamnă apărarea drepturilor și libertăților. Pe scurt, da? Vrem să fim cel mai bine organizat partid pentru că numai așa suntem convinși că vom putea guverna din 2028”, a mai spus Claudiu Târziu.

Potrivit acestuia, în privința colaborărilor partidului, „nu contează apartenența politică precedentă a oricărei persoane. Contează calitățile lui, dosarul lui public. Dacă este un om care are multe calități, care are multe dexterități, care are o formare clară, care nu este purtător de talange,nu are dosare penale,nu are scandaluri publice. Trebuie să fie o persoană care să corespundă din punct de vedere valoric întâi de toate”.

„În 2028, partidul Acțiunea Conservatoare va fi la guvernare. Cu cine va guverna partidul acesta? Vom vedea atunci. Mai rămân partidele care sunt astăzi în Parlament? Vor mai fi ele la fel de bine cotate sau mai puțin cotate? Vor intra și alte partide în Parlament? Nu știm. Noi vom vedea atunci cum se desenează harta politică a țării, care este reprezentarea parlamentară și în funcție de asta vom negocia pe programul nostru de guvernare. Și dacă vom cădea la învoială din perspectiv a valorilor și principiilor, nu pe altceva, și a măsurilor concrete care trebuie luate pentru revigorarea acestui stat, atunci guvernăm cu oricine”. Totuși, cu George Simion afirmă că nu ar mai colabora. „El nu este un om de încredere, m-a trădat”, a mai spus Claudiu Târziu.