Video Ce s-ar întâmpla dacă România nu ar mai importa deloc carburant: Bogdan Ivan: „N-aș folosi termenul de raționalizare, cel puțin deocamdată”

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, 9 iulie, la „Interviurile Adevărul”, că, în cazul unei situații internaționale în care România nu ar mai putea importa deloc carburanți, țara ar avea rezerve suficiente pentru cel puțin patru luni.

Bogdan Ivan adaugă că nu consideră justificată, în acest moment, discuția despre raționalizarea consumului.

„N-aș folosi termenul de raționalizare, cel puțin deocamdată, pentru că am reușit, față de alte state din UE, în acea situație pentru mapamond, noi am reușit o gestiune pe segmentul energetic, foarte complicată, cu toți operatorii pe piață. sunt și operatori care au pierderi foarte mari”

Fostul ministru afirmă că este probabilă convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, însă motivul principal ar fi adoptarea mai multor pachete legislative din PNRR până la 31 august.

„Cred că va fi o sesiune extraordinară, pentru că până la 31 august trebuie aprobate mai multe pachete legislative din PNRR. Dacă nu ai un guvern cu puteri depline, nu vei putea să adopți acele acte normative.”

Fostul ministru subliniază că „România încă are un sistem energetic bine echilibrat”, însă avertizează că riscul apare atunci când nu poate fi asigurată energie în bandă, adică producție constantă atunci când este nevoie.

„Din acest motiv, am susținut foarte mult că avem nevoie în continuare de Complexul Energetic Oltenia, energie bazată pe cărbune, care, în clipa în care ai un dezechilibru în piață, să poți să apeși butonul să înceapă să producă energie electrică.”

Întregul interviu cu deputatul PSD Bogdan Ivan poate fi urmărit mai jos: