Video Bogdan Ivan la „Interviurile Adevărul”: „România are 2 milioane de barili și petrol crud. Poate să treacă 4 luni cu rezervele pe care le are”

Războiul din Iran reizbucnește, iar prețul combustibilului ar putea bubui din nou. Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, analizează la „Interviurile Adevărul” cât de pregătită este România pentru un nou val de scumpiri și dacă parlamentarii ar putea plafona din nou prețul la motorină.

Irina Petraru: De dimineață au fost din nou atacuri împotriva Iranului. Ce înseamnă asta? Putem să ne imaginăm un prim efect o creștere a prețurilor combustibililor. Parlamentarii nu s-au pus de acord. Discutăm inclusiv pe această temă cu invitatul meu, fostul ministru Bogdan Ivan. Este foarte greu de anticipat, dumneavoastră ați trecut deja prin primul șoc. Se pune problema plafonării?

Bogdan Ivan: Este obligatoriu să vorbim despre o nouă reglementare, pentru că dacă nu vom lua acele măsuri, și anume să limităm adaosul comercial, supraimpozităm profiturile excepționale din produse petroliere, să limităm exporturile de diesel, vorbim despre o acciză, fiecare cent încasat suplimentar trebuie să se întoarcă înapoi la oameni. Faptul că nu am avut un guvern cu puteri deplină, că PNL a refuzat să convoace Comisia de Buget Finanțe pentru a prelungi starea de urgență, prețul a crescut cu aproximativ 50 de bani. Fiecare plin înseamnă 20 de lei.

Putem să ne gândim că cei care au propus să nu continuăm plafonarea au avut un argument, nu ne gândeam că americanii vor lovi din nou.

Faptul că azi am avut o fluctuație care n-a mai fost din anii 60, nu înseamnă că toate vor fi trase în jos. În continuare prețul tonei de motorină a crescut, dar tot este ridicat. Terminalul din Qatar a fost bombardat, nu poți să repari de pe azi pe mâine, nu va fi suficient petrol. Mâine dacă se va opri conflictul, efectele se vor putea vedea luni sau ani. Nota de plată o plătim cu toții. Nu putem să oprim noi conflictul, dar putem să luăm măsuri.

Noi pierdem în fiecare an aproape 10 miliarde de euro pentru importurile din industria petrochimică, când putem să facem asta aici. Să putem să depășim etapa, avem nevoie de soluții pe plan național.

În așteptarea Neptun Deep

Pentru Neptun Deep trebuie să mai așteptăm.

Se află în grafic, prima moleculă va fi extrasă în 2027. Anul viitor vom începe să exploatăm Neptun Deep care va aduce aproximativ 8 miliarde metri cubi. Azomureș a primit aprobare finală, activele vor fi cumpărate de Romgaz, vom avea o reducere a dependenței, undeva la 800 milioane de euro care rămân în România, vom avea prețuri mai bune pentru ca agricultura să poate să fie competitivă și să ducă la prețuri mai bune la raft. Au început testele pentru un proiect în Hunedoara, unde împreună cu președintele CJ și investitorul au început testele la prima turbină, vom avea 1700 de mgw.

România poate să joace strategic pentru că poate să exploreze și alte resurse de gaze naturale cu companii din afara țării, dar cu minim 50% companii cu capital românesc.

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Dacă nu luam acele măsuri serioase riscam să ajungem acolo. Raportat la alte state UE, România a avut o creștere sub 20%.

Dacă nu vom avea Guvern care are puteri să intervină la nivel de oră pentru decizii va fi foarte complicat.

În România nu au fost impuse restricții, dar dacă situația escaladează putem să ne așteptăm?

Eu, atunci când eram ministru, am putut să influențez acest lucru. Acum, din afară, voi putea să vin cu colegii mei cu propuneri, dar executivul este cel care poate să ia măsuri.

Dar veți propune ca Parlamentul să se reunească?

Voi avea o discuție cu președintele Camerei Deputaților, cu care m-am consultat în aceste subiecte. Dincolo de culoarea politică, în situație de criză, contează cum putem să protejăm economia țării. Avem oricum o situație grea, fiecare element care nu este reglat la timp duce la o slăbire de cumpărare a românilor.

Deci e posibil acum în luna iunie să avem o sesiune extraordinară?

Oricum va fi, eu voi susține dacă situația impune, dar oricum cred că va fi pentru că trebuie să ne ocupăm până la 1 august de unele elemente din PNRR. Vorbim de reforme foarte importante care au impact la nivel național, așa că ceea ce va propune Guvernul...în orice democrație când se formează o majoritate parlamentară care spune stop, să facă o moțiune. În orice țară occidentală, când a fost o moțiune, premierul și-a depus mandatul. Faptul că cineva se ține de scaun cu înverșunare.

Am venit cu o soluție, n-a fost la negocierile ulterioare, dar secunda doi principalul partid trebuia să primească mandatul. Nu PSD este cel care nu și-a asumat guvernarea, PNL inițial a zis că a fost de acord cu guvern tehnocrat, noi am fost foarte flexibili. Președintele Nicușor Dan a mediat, după care tot PNL a spus că nu vor să apară figuri în acest guvern care are poze cu PSD. După asta, tot domnia sa se răzgândește, că vor guvern politic. Atunci nu știu toate detaliile, dar am văzut o nominalizare, a pus pe atcineva din PNL. L-am cunoscut (n. red. pe Adrian Veștea), care a avut rezultate bune la alegeri și care a fost demonizat.

Nu PSD nu și-a asumat guvernarea, am tratat cu respect ce a cerut PNL, dar s-au răzgândit de cinci ori. Au zis că votează PSD, dar nu îl vor pe Grindeanu.

Noi am avut o moțiune de cenzură foarte clară. Ilie Bolojan a încercat să tragă de timp pentru a se ține de scaun, sunt companii care pierd din cauza diferenței de schimb valutar, avem oameni care mă opresc pe stradă și spun să facem ceva.

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Războiul din Iran și riscul raționalizării

Aș vrea să mai lămurim câteva lucruri. În momentul în care escaladează situația din Iran și se pune problema raționalizării, ce facem cu rezervele, putem să ne bazăm pe acele resurse?

Înainte să plec de la Minister am cerut un audit pe resurse. Ceea ce e important e că în România poate să treacă aproximativ 4 luni doar cu rezervele pe care le are la dispoziție.

Dacă ar apărea o situație care nu poate să fie controlată de România, am rezista 4 luni. Ce am demarat a fost, pe de-o parte, să curățăm rezervele de păcură și să aducem motorină, să facem un centru de stocare a carburanților. După doi ani ar putea fi operațional și dacă se strică această pace pe plan internațional, România își va putea asigura stocurile. Suntem într-o situație mai bună ca UE, dar nu suntem 100% independenți. Mă interesează ca noi să avem resursa noastră să nu ajungem în situația aia.

O altă problemă de care ne lovim în fiecare țară, riscul unor pene majore de curent. Am avut un consum uriaș de energie din cauza caniculei, apoi a fost furtuni.

Riscul apare în general în perioade de ger de două săptămâni și în perioade caniculare. România încă are un sistem energetic bine echilibrat. Ceea ce poate să dea un risc este să nu poți să ai energie în bandă când ai nevoie. Problema vine că România nu produce când consumă, dacă noi vara avem soare, avem o supraproducție de energie, dar noi am fost singura țară care nu a investit și în producția de energie și pe eolian și în stocare.

Se poate echilibra cumva această situație?

Se lucrează și sunt două elemente foarte importante, sunt oameni incredibili de la dispeceratul Transelectrica, oameni care lucrează pe telefoane și când riscam în timpul iernii, sunt implicați și găsesc un echilibru. Datorită lor suntem în picioare. Dar să rezolvăm pe termen lung avem să producem mai mult și să avem stocare.

E o situație dramatică în zona Praid. Sunt oameni care au băgat bani în turiști și nu mai vin din cauza Salinei. Mai există vreo șansă acolo?

Ce am făcut atunci: la nivel național am făcut o schemă de ajutor, au fost despăgubiți operatorii economici, a rămas domnul Miruță să pună în aplicare. Doi, am activat mecanismul european de solidaritate în caz de dezastre naturale, prin care am cerut o sumă importantă. Am dus specialiști acolo, salina veche nu mai poate fi recuperată, am găsit o formulă să facem o nouă salină, pentru care am cerut bani de la Comisia Europeană. Astăzi a fost aprobat, sunt 13 milioane de euro pentru o nouă mină la Praid. Deși nu mai sunt ministru, o să lucrăm împreună, le dau toată expertiza.

Se face o salină nouă. Trebuie să se ocupe foarte serios atât ministerul Economiei, cât și Salrom.

Strategia PSD în criza politică prelungită

Săptămâna viitoare vor fi reluate negocierile, luni ar urma să se întâlnească. Ce pregătește PSD?

Noi rămânem consecvenți, cum am fost, suntem dispuși să mergem la guvernare, să scoatem cei mai buni oameni pe care îi avem, să arătăm că putem să scoatem din nou România din haos, tot de la cei de dreapta. Am guvernat cu ei în speranța că vom face lucruri bune pentru România.

Sunteți dispuși, dar ei au pus o altă condiție, să fie o rotativă, ei primii, aici înțeleg că s-a blocat discuția.

Fac o paralelă, dar și eu îi scriam scrisori lui Moș Crăciun. Poți să vrei multe, dar contează să poți. Noi ne-am lămurit ce poate Ilie Bolojan, ne-am lămurit și am spus stop. Nu e o perioadă ușoară, dar e nevoie de cineva să salveze România.

Marcel Ciolacu a avut creștere economică, am intrat în Schengen. E o retorică (cea cu deficitul), așa-zisul deficit a fost direct către investiții publice. Îl luăm exemplu pe domnul Orban și pe Cîțu, care s-au împrumutat și ei. Acum suntem într-o altă paradigmă. Ei au fost primii la rotativă și ce au făcut? În momentul de față dacă ne uităm la cifre România e în cap, nu poți să ai același om. Eu am încredere și în domnul Grindeanu și în președintele României, care a reușit să se poziționeze bine cu liderii mondiali, într-o formă care încearcă să recredibilizeze România. Am încredere că va găsi o soluție.

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Săptămâna viitoare mergeți și dumneavoastră la Cotroceni să îi spuneți despre acel conducte din Europa de Vest? Părea să nu știe.

În clipa în care ești președinte nu ai cum să le știi pe toate, pentru că ai fi un cloud general, dar eu pot să vă spun că de câte ori i-am scris președintelui Nicușor Dan de fiecare dată mi-a răspuns și am stat și câte două ore. Președintele României a spus da, eu cred că își iubește țara, iar subiectul cu acele conducte este în principal militar. România are o infrastructură destul de dezvoltată, am investit cel mai mult în gaze naturale.

Logica mea e că România trebuie să își facă propria infrastructură, să crească producția și stocarea, de la carburanți până la enegie și gaze. Astfel, indiferent cine va fi în Parlament, România va fi o economie puternică.

Acum că se complică lucrurile poate se va realua subiectul.

Și președintele, dacă mă întrebați pe mine este 200% pentru aceste proiecte care au importanță și relevanță.

Ar fi momentul ca toate partidele să arate maturitate pentru că lucrurile se complică, ne așteaptă o nouă criză, o reluare a conflictului și tocmai de asta ar trebui să avem un guvern. Săptămâna viitoare aveți speranța să găsim o soluție?

Da, eu sper acest lucru. În urma experiențelor repetate, am o rezervă foarte serioasă că vor fi consecvenți de data aceasta. În rest am toată încrederea și în președintele României și în al meu, sunt oameni serioși și da, și eu cred că trebuiau purtate discuții serioase pe obiective, nu cum se împart posturile.

Vă referiți la AUR?

Trebuia să se discute și cu ei. Avem nevoie de un guvern stabil, nu ne mai putem permite această instabilitate. Spun încă odată, PSD a acceptat și tehnocrat și PNL.

Este posibil să avem un guvern condus de Alexandru Nazare și din care și PSD să facă parte?

Din punctul meu de vedere orice soluție care poate să ducă la o deblocare este una bună. Noi avem venit cu o propunere, Sorin Grindeanu. Cu Nazare am o relație corectă, care nu este membru al unui partid. Eu l-am propus pe Sorin Grindeanu. Domnul Nazare, e important să lași loc de bună ziua, cât timp ai argumente oamenii te respectă, iar Nazare a reușit să fie mai mult tehnic, decât politic, să lase dezbaterea asta de multe ori fără sens și să se orienteze către înspre cifre și zonele reale de guvernanță.