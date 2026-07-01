Motorina sare de 9,50 lei/litru. Ilie Bolojan a convocat marii benzinari: se negociază prelungirea reducerii accizei

Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au discutat miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții principalilor operatori de pe piața carburanților din România despre evoluția prețurilor și impactul acestora asupra populației și economiei. Consultările au loc după scumpirea motorinei cu aproximativ 40 de bani pe litru, ca urmare a expirării măsurilor de reducere a accizei și a plafonării adaosului comercial.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, în cadrul întâlnirii au fost analizate evoluțiile de pe piața produselor energetice, riscurile privind aprovizionarea și efectele asupra prețurilor la pompă. De asemenea, Executivul ia în calcul adoptarea unor noi măsuri, inclusiv prin intervenție legislativă, dacă prețurile vor continua să crească în perioada următoare.

Motorina s-a scumpit cu aproximativ 40 de bani pe litru

Miercuri, după ce Parlamentul nu a reușit să prelungească măsurile introduse în perioada de criză, prețurile la motorina standard au crescut la toate marile lanțuri de distribuție.

Prețurile afișate la pompă sunt:

Petrom – 9,54 lei/litru;

Lukoil – 9,55 lei/litru;

OMV – 9,60 lei/litru;

Rompetrol – 9,60 lei/litru;

MOL – 9,60 lei/litru.

Cu o zi înainte, marți, motorina standard costa între 9,18 și 9,24 lei/litru, astfel că majorarea de miercuri a fost de aproximativ 40 de bani pe litru.

Guvernul analizează noi măsuri

În cadrul consultărilor de la Palatul Victoria a fost analizată și posibilitatea unei noi intervenții legislative, în funcție de evoluția prețurilor în următoarele săptămâni.

„Consultările au ca obiectiv evaluarea situației curente a pieței, identificarea potențialelor riscuri de aprovizionare și de preț, precum și analiza oportunității unor măsuri suplimentare de protecție a populației și economiei”, a transmis Guvernul.

Executivul precizează că dialogul cu operatorii majori va continua, pentru monitorizarea permanentă a pieței și adaptarea eventualelor măsuri la evoluția prețurilor.

Cum a fost redusă acciza la motorină

Reducerea temporară a accizei a fost introdusă prin ordonanță de urgență adoptată de Guvern în luna aprilie, în contextul tensiunilor de pe piața internațională a petrolului.

Actul normativ a diminuat nivelul accizei pentru motorina standard de la 2.804,29 lei la 2.504,29 lei pentru 1.000 de litri, măsură menită să limiteze impactul scumpirilor asupra consumatorilor.

La momentul adoptării ordonanței, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, explica faptul că reducerea accizei urmărea atenuarea efectelor generate de volatilitatea cotațiilor internaționale ale petrolului.

Tot atunci, Executivul a introdus și o contribuție de solidaritate asupra veniturilor obținute din comercializarea țițeiului și a produselor energetice rezultate din prelucrarea petrolului extras în România.

Reducerea accizei ar putea fi prelungită

Deocamdată, Guvernul nu a anunțat oficial dacă reducerea accizei va fi prelungită după 30 iunie. Totuși, consultările de miercuri și analiza posibilității unei noi intervenții legislative indică faptul că Executivul urmărește evoluția pieței și nu exclude adoptarea unor noi măsuri pentru limitarea impactului scumpirilor asupra populației și economiei.